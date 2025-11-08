با وجود تیراندازی دیروز در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول امروز نیز برای دومین روز ادامه دارد.

بر اساس گزارش‌ها این گفت‌وگوها در هوتل کونراد در استانبول آغاز شده و به خبرنگاران اجازه ورود به محل برگزاری آن داده نشده.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان امروز در اسلام‌آباد به خبرنگاران گفت که هیئت پاکستانی خواست‌های خود را به میانجی‌گران ارائه کرده تا با جانب افغانستان بحث کنند.

او جزئیات زیاد در مورد خواسته های پاکستان ارائه نکرد، اما گفته که این کشور شواهد ملموس را با میانجی ها در میان گذاشته است.

پس از درگیری‌های خونین میان دو طرف، این سومین دور مذاکرات است که به میانجی‌گری ترکیه و قطر صورت می‌گیرد.

در نخستین روز مذاکرات، طالبان افغان پاکستان را متهم به تیراندازی بر ولسوالی اسپین بولدک قندهار کردند. وزارت اطلاعات پاکستان بعداً این اتهام را رد کرده، گفته که طالبان بالای نیروهای پاکستانی حمله کرده اند و آنها پاسخ داده اند.

از سویی هم، شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز از قول منابع دیپلماتیک و امنیتی آن کشور گفته اند که تا کنون پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته و احتمال دارد که فردا نیز این مذاکرات ادامه یابد.

حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

دور دوم گفت‌وگوهای طالبان و هیئت‌های حکومت پاکستان از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شد و در جریان آن مذاکرات توافق شد که آتش‌بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در ششم نوامبر آغاز شود.

