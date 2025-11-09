به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه، اردوغان گفته که ترکیه "از نزدیک حملات تروریستی در پاکستان و تنشها میان افغانستان و پاکستان را دنبال میکند."
این درحالیست که ترکیه میزبان دور دوم و سوم مذاکرات میان هیئتهای مذاکراتی پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بود.
رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده که مذاکراتی که تحت نظارت ترکیه برگزار میشود، به ثبات پایدار بین پاکستان و افغانستان منجر شود و تأیید کرد که انقره به مشارکت در این روند ادامه خواهد داد.
این درحالیست که دور سوم مذاکرات میان هیئتهای مذاکراتی حکومت طالبان و پاکستان روز جمعه در استانبول به بنبست مواجه شد.
پس از به بنبست رسیدن مذاکرات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که هیئت آنان به این امید در مذاکرات شرکت کرد که هیئت پاکستانی با مطالبات عملی مذاکره کند، اما به گفتهٔ او، جانب پاکستانی در جریان گفتوگوها تمام مسؤولیتهای تأمین امنیت داخلی خود را به حکومت آنان راجع کرد.
از سوی دیگر خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در صحبت با شبکهٔ تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفت که فعلاً آتشبس بین افغانستان و پاکستان برجای خود باقی خواهد ماند، تا زمانی که به گفتهٔ او هیچ حملهای از جانب افغانستان صورت نگیرد.
او مدعی شد که در جریان مذاکرات استانبول، هیئت طالبان با آنها توافق داشته، اما آنها آمادهٔ امضای توافقنامهٔ کتبی نبودند.
دور دوم گفتوگوهای استانبول به تاریخ ۶ و ۷ نوامبر برگزار شد که رهبری هیئت طالبان را در این مذاکرات عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان و رهبری هیئت پاکستان را عاصم ملک، رئیس استخبارات پاکستان (آیاسآی) برعهده داشتند.
این در حالیست که پس از درگیریهای سنگین وقفهای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، در ۱۹ اکتبر بر آتشبس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد.
در این درگیری دستکم ۵۰ غیرنظامی افغان کشته و نزدیک به ۴۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
پاکستان نیز کشته شدن حداقل ۲۳ سرباز و زخمی شدن ۲۹ تن دیگر را تأیید کرده است.
به دلیل این تنش، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۱ اکتبر از سوی پاکستان به روی هر نوع رفتوآمد مسدود شد که تا کنون نیز مسدود باقی مانده است.