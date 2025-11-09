بازگشت حدود دوازده و نیم هزار افغان در یک روز از پاکستان

این موضوع را سفارت جاپان در کابل روز شنبه بیان کرده و گفته که این کمک‌ها به منظور توزیع به زلزله‌زدگان اخیر به فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ تسلیم داده شده است.

مقدار این کمک‌ها مشخص نشده، اما گفته که شده که این کمک‌ها شامل کمپل و توشک می‌شوند.

زلزلۀ هفتۀ گذشته در شمال افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات مالی به برخی باشندگان چندین ولایت افغانستان وارد کرد.

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، در این زلزله در ولایت‌ های بلخ، سمنگان، کندز، سرپل، جوزجان و بغلان، ۲۶ تن جان باخته و ۱۱۴۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این سازمان همچنان از تخریب ۴۳۰ خانه در نتیجۀ این زلزله خبر داده است.

این زلزله که ساعت یک بامداد سوم نوامبر در شماری از ولایت‌های شمالی افغانستان رخ داد، به گزارش ادارهٔ زمین‌شناسی ایالات متحده، شدت آن ۶ اعشاریه ۳ ریشتر بوده و مرکز آن در عمق ۲۸ کیلومتری زمین، در نزدیکی شهر مزار شریف بوده است.