افغانستان
خواجه آصف: اگر ترکیه و قطر درخواست کنند، ما آمادهایم دوباره با طالبان گفتگو کنیم
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که اگر ترکیه و قطر پیشنهاد میانجیگری بدهند، امکان ازسرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد.
او به شبکه پاکستانی جیو نیوز گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیکترین متحدان پاکستان اند و اسلامآباد نمیتواند درخواست آنها برای ادامهٔ مذاکرات با طالبان را رد کند.
هفتهٔ گذشته سومین دور مذاکرات هیئتهای طالبان و حکومت پاکستان با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.
خواجه آصف بار دیگر مدعی شد که هیئت طالبان در این مذاکرات بهطور شفاهی بر برخی مسائل توافق کرده بود، اما حاضر به ارائه تضمین کتبی نبود.
او ادعا کرد که حکومت طالبان «متحد نیست» و اختلافات داخلی آنها مانع از رسیدن دو طرف به توافق میشود.
حکومت طالبان اسلامآباد را متهم کرده و گفته که خواستههای پاکستان «غیر واقعی و غیر عملی» و همچنین «برخی حلقهها در اردوی پاکستان نمیخواهند که مناقشهٔ دو طرف از طریق مذاکرات حل شود.»
حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان شب گذشته در توییتر خود نوشت که محمد نعیم معاون وزیر خارجه طالبان در نشستی با مسئولان سفارتخانههای مقیم کابل تأکید کرده است که اگر پاکستان با نیت خوب و بر پایهٔ حقایق به مذاکرات ادامه دهد، طالبان نیز آمادهاند تا مشکلات را از طریق دیپلماسی و تفاهم متقابل حل کنند.
تنشها در روابط طالبان و اسلامآباد پس از آن شدت گرفت که پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورند حملات تلافیجویانه بر پوستههای امنیتی پاکستانی انجام دادند که در نتیجهٔ آن دهها نفر در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
یک گروه یازده نفری مهاجران افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند
پنجمین گروه از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند.
خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل یازده نفر اند که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول راهی شهر هانوفر جرمنی شدند.
براساس اعلام مقامهای دولت فدرال جرمنی، شمار افغانهای که پذیرش سفر به چرمنی را دریافت کردند حدود یک هزار و نه صد افغان میرسد.
پیش از این نیز در چهار پرواز مشابه، افغانهای در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افراد که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند.
با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی افغانها پس از پیروزی در محمکمه توانستهاند ویزهٔ ورود به جرمنی دریافت کنند.
این درحالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغانها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت داده که با واکنش تند روبهرو شده است.
مهاجران افغان این پشنهاد جرمنی را« شرم آور» خواهد است.
اما وزیر داخله جرمنی هفته گذشته گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.
خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل یازده نفر اند که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول راهی شهر هانوفر جرمنی شدند.
براساس اعلام مقامهای دولت فدرال جرمنی، شمار افغانهای که پذیرش سفر به چرمنی را دریافت کردند حدود یک هزار و نه صد افغان میرسد.
پیش از این نیز در چهار پرواز مشابه، افغانهای در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افراد که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند.
با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی افغانها پس از پیروزی در محمکمه توانستهاند ویزهٔ ورود به جرمنی دریافت کنند.
این درحالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغانها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت داده که با واکنش تند روبهرو شده است.
مهاجران افغان این پشنهاد جرمنی را« شرم آور» خواهد است.
اما وزیر داخله جرمنی هفته گذشته گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.
راشد خان:همسرم در نشست بنیاد خیریه با من بود
راشد خان، کپتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که همسرش در نشست یک بنیاد خیریه همراه او بوده است. خان شب گذشته در صفحهٔ اینستاگرام خود در این مورد بیانیهای منتشر کرده است.
او نوشته است که "من اخیراً همسرم را به نشست یک مؤسسهٔ خیریه بردم، اما متأسفانه میبینم که از این موضوع ساده شایعات زیادی ساخته شده است. حقیقت روشن است — او همسر من است و ما با هم ایستادهایم، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد."
راشد خان افزوده است که در دوم ماه اگست سال روان زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرده است.
او گفته است:
"در دوم اگست سال ۲۰۲۵ من مرحلهٔ تازه و زیبایی از زندگیام را آغاز کردم. من ازدواج کردم و با زنی پیمان بستم که به من همان عشق، رفاقت و آرامشی را میدهد که همیشه آرزویش را داشتم."
این اظهارات پس از آن مطرح شد که چند روز پیش در شبکههای اجتماعی عکسی از راشد خان و زنی که در کنار او نشسته بود منتشر شد و توجه و واکنشهای گوناگون کاربران را برانگیخت.
وزارت خارجه طالبان:حلقات خاص در اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفتوگوهای استانبول پاکستان خواست هایی را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند.
حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه ۲۰ عقرب در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که اینرا داکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقام های سفارت های مقیم در کابل بیان داشته است.
معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود.
به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیرمسؤولانه و عدم همکاری هیأت پاکستانی باعث شد که همه تلاشهای میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسد.
او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و در خواستهای خود معقولیت و واقعبینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم، مسئله را حل کند.
دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان که به تاریخ های ۶ و ۷ نوامبر در ترکیه برگزار شد بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.
پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاههای امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی میکند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که تی تی پی "مسئلهٔ داخلی پاکستان" است و به آنان ربطی ندارد.
طالبان در هرات:زنان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند
سازمان «داکتران بدون سرحد» میگوید که در هرات، زنان مریض و همراهانشان بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند.
بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیتهای تازه از تاریخ ۵ نوامبر در مراکز صحی، از جمله شفاخانه حوزهای هرات، آغاز شده است.
به گفته «اماساف»، به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقامهای طالبان، مراجعه بیماران ۲۸ درصد کاهش یافته است.
برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتهاند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردهاند.
اما مقامهای طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کردهاند، در حالیکه تأکید میکنند زنان در سراسر افغانستان – نه تنها در هرات – باید حجاب را رعایت کنند.
طالبان: فعالیت قنسولگری افغانستان در بن امروز از سر گرفته میشود
وزارت خارجۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته میشود.
این وزارت به روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت که مراجعین میتوانند سر از دهم ماه نومبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند.
در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونۀ دستهجمعی استعفا کردند.
وزارت خارجهٔ پاکستان گفته که به «گفتوگو و مذاکره» با طالبان متعهد است
پس از بینتیجه ماندن دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان، به «گفتوگو و مذاکره» متعهد است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ پاکستان آمده است: «اصلیترین نگرانی پاکستان، تروریزمی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.»
حکومت طالبان پیش از این چنین اتهامها را به شدت رد کرده و گفته است که مسلهٔ تروریزم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی موضوع داخلی پاکستان است.
دور سوم گفتوگوهای صلح میان دو طرف، روزهای پنجشنبه و جمعهٔ گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بینتیجه پایان یافت.
ترکیه یک هیئت را به هدف دستیابی به توافق بین طالبان و پاکستان به اسلام آباد اعزام می کند
به گزارش خبرگزاری رویترز ، یک هیئت بلند پایۀ ترکی به هدف توافق آتش بس و صلح بین طالبان و پاکستان در هفتۀ جاری به اسلام آباد سفر می کند.
این خبرگزاری به نقل از رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه (۱۷ عقرب) گزارش داد که وزیران خارجه و دفاع و رئیس استخبارات ترکیه شامل این هیئت خواهند بود.
اردوغان این مطلب را امروز هنگام بازگشت از باکو پایتخت آذربایجان ابراز کرده است.
رئیس جمهور ترکیه در سفر به آذربایجان با شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز دیدار کرد.
ترکیه می گوید که تلاش می کند تا توافق دایمی آتش بس و صلح بین افغانستان و پاکستان به زودی صورت بگیرد.
ترکیه ماه گذشته میلادی از دَور دوم گفتگو ها بین طالبان و پاکستان و روز های پنجشنبه و جمعه گذشته از دَور سوم گفتگو ها بین دو طرف در شهر استانبول میزبانی کرد.
دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.
مویتای کار افغان حریف ایرانی خود را شکست داد
قهرمان شاهین، ورزشکار مویتای افغانستان، پوریا ولی حریف ایرانی اش را شکست داد.
این مسابقه شنبه شب (۱۷ عقرب) در شهر بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.
شاهین پس از سه روند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد.
این ورزشکار تاحال در سازمانهای مختلف مویتای ۱۳ مسابقه کرده که در ۱۲ مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است.
مویتای یک ورزش رزمی و سنتی تایلند است و در سال های اخیر در افغانستان نیزعلاقه مندان زیادی پیدا کرده.
بازگشت حدود دوازده و نیم هزار افغان در یک روز از پاکستان
کمیسیون ویژۀ طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین می گوید که نزدیک به دوازده و نیم هزار مهاجر افغان از پاکستان روز شنبه (۱۷ عقرب) از طریق گذرگاه های تورخم ، سپین بولدک و بهرامچه بازگشتند.
این کمیسیون در خبرنامه ای امروز یکشنبه گفت که با این افغان ها در خصوص انتقال شان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است.
از خبرنامه های روزانۀ کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان بر می گردند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت ، روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت ، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است.
این نهاد ها در گزارش مشترک گفتند که از ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر در مجموع ۳۷۴۴۸ افغان از طریق گذرگاه های تورخم ، غلام خان ، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشته اند.