هرچند حکومت ایالتی پنجاب پاکستان تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش تلویزیون ۲۴ نیوز پاکستان، پولیس این ایالت اعلام کرده که در بدل شریک ساختن معلومات در بارۀ "مهاجرین غیر قانونی افغان" ۱۰ هزار روپیۀ پاکستانی می‌پردازند.

مقام‌های پولیس لاهور نیز در گفت‌وگو با این رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که روند بازداشت و اخراج افغان‌هایی که کارت‌های (ای‌سی‌سی) و (پی او آر) دارند، تشدید شده‌است.

به‌گفتهٔ مقام‌های امنیتی پاکستان، این نوع اسناد قبل از این از سوی حکومت این کشور بی‌اعتبار اعلام شده و دارنده‌گان آن اجازهٔ ماندن در پاکستان را نخواهند داشت.

شماری از مهاجرین افغان در پاکستان می‌گویند، پس از حملات اخیر در چند شهر این کشور، روند بازداشت، آزار و اذیت و اخراج افغان‌ها به‌گونهٔ بی‌سابقه‌ شدت یافته است.

آن‌ها می‌گویند پاکستان افغانستان را مسئول این حملات دانسته و فشارها بر مهاجرین افغان را افزایش داده ‌است.

مردم اموال‌شان را جمع کرده‌اند، پولیس گاهی در کوچه‌ها و گاهی در جاهای دیگر ایستاده اند، مرعات هیچ نیست.

یوسف خان، یک مهاجر افغان باشندۀ اسلام‌آباد که از ۴۰ سال به این‌سو در این کشور زندگی می‌کند، امروز جمعه، (۱۴ نوامبر) به رادیو آزادی گفت که پولیس به مالکان خانه‌ها هشدار داده که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از خانه‌هایشان بیرون کنند.

او گفت: "مشکلات بسیار زیاد شده‌ است. مردم اموال‌شان را جمع کرده‌اند، پولیس گاهی در کوچه‌ها و گاهی در جاهای دیگر ایستاده اند، مرعات هیچ نیست، زمانی‌که افغان را بازداشت می‌کند مثلی‌که لاتری‌شان برآمده باشد، مردم را از خانه‌ها بیرون می‌کنند، خانه‌های کرایی پیدا نمی‌شود، خانۀ خود ما کرایی بود، اما از خانه بیرون ما کردند، بخاطری‌ که اعلام کرده‌اند که خانه‌ها را به کرایه ندهید، مالکان خانه‌ها هم می‌ترسند."

وضعیت کاملاً خراب است. پولیس هرجا پناهجو ببیند، حمله می‌کند و بازداشتش می‌کند.

یک پناهجوی دیگر افغان در لاهور نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، حکایت مشابهی در مورد این وضعیت مطرح کرد:

"وضعیت کاملاً خراب است. پولیس هرجا پناهجو ببیند، حمله می‌کند و بازداشتش می‌کند. در هیچ صورت رها نمی‌کنند. اگر به افغانستان هم برگردیم، آن‌جا هم اوضاع خوب نیست، راه‌ها بسته است و مشکلات بسیار زیاد است. دکان‌های مان را تخریب کردند و خسارت‌های زیادی به ما رساندند."

این مهاجرین افغان با تأیید خبر اعلام جایزه برای شریک ساختن معلومات‌شان با پولیس، می‌گویند که صدها زن، کودک، سالمند و بیمار افغان در کنار جاده‌ها سرگردان و بدون سرپناه مانده و با شرایط دشوار انسانی روبه‌رو هستند.

مقام‌های پاکستانی به رسانه‌های این کشور گفته اند، فقط به افغان‌هایی اجازهٔ ماندن داده می‌شود که ویزای قانونی داشته باشند، اما شمار زیادی از افغان‌هایی که با ویزای معتبر وارد پاکستان شده و منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند، می‌گویند حکومت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده و حتی با وجود داشتن ویزا، بازداشت و آزار آن‌ها شدت یافته است.

یک زن افغان باشندۀ شهر اسلام‌آباد که پروندهٔ مهاجرت‌اش به بریتانیا در حال بررسی است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام‌اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"بعد از افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، وضعیت افغان‌ها بسیار بد شده‌ است. از ماه جون تمدید ویزه برای افغان‌ها کاملاً متوقف شده و کسانی‌که قانونی آمده بودند، اکنون عملاً غیر قانونی محسوب شده و با خطر اخراج روبه‌رو هستند."

پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان، اعتبار کارت‌های "ای‌سی‌سی" و "پی او آر" را نیز لغو کرده‌ است.

کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرینِ حکومت طالبان روز جمعه در صفحهٔ ایکس خود نوشته که تنها روز پنج‌شنبه بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده‌اند.

این کمیسیون افزوده که در همین مدت، ۳۸۴ مهاجر دیگر نیز از ایران، به گونۀ اجباری یا داوطلبانه، به کشور بازگشته اند.

این مهاجرین از گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام‌قلعه و راه سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شده‌اند.

اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان‌ها از حدود دو سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه‌شنبه در اسلام‌آباد که ۱۲ کشته و ۲۷ زخمی برجای گذاشت، این روند شدت بیشتری یافت.

محسن نقوی، وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته اند که حمله‌کنند‌گان انتحاری روز سه شنبه در اسلام‌آباد و یک روز قبل از آن در منطقۀ وانه وزیرستان جنوبی، افغان‌ بودند.

هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازهٔ مقام‌های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده ‌است.

گروه جماعت‌الاحرار وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفتۀ جاری در پاکستان را پذیرفته است.

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت ، معاون سازمان همکاری اسلامی و نمایندۀ ویژۀ این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفت‌وگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام‌آباد تأکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفت‌وگو باورمند است.

هرچند پاکستان از دو سال گذشته به این‌سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی‌سابقۀ را آغاز کرده که درگیری‌های سنگینی در ماه اکتوبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجۀ آن به شمول غیرنظامیان، ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.