هند از سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به دهلی نو استقبال کرد

وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامهای در ایکس گفت که قرار است عزیزی با مقامهای ارشد هند، از جمله وزیران خارجه و تجارت، و نیز با تاجران و سرمایهگذاران این کشور دیدار کند.
به اساس خبرنامه تمرکز این گفتوگوها بر افزایش همکاریهای اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمینههای مشترک سرمایهگذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه عنوان شده است.
وزارت صنعت و تجارت طالبان افزوده که این سفر بر استفاده مؤثر از ظرفیتهای بندر چابهار و تشویق سرمایهگذاری هند در افغانستان تمرکز دارد.
وزارت خارجه هند از این سفر استقبال کرده و گفته است که تقویت تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری بین دو کشور از موارد کلیدی این سفر است.
پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود ۵ هفته به اینسو پس از درگیری ها میان دو طرف،بسته است.
با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد استفاده از خاک افغانستان و حضور شورشیان ضد پاکستان در افغانستان را رد کرده، یکبار دیگر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز جمعه ۱۴ نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورتی امکانپذیر است که "رژیم طالبان افغانستان" گامهای مشخصی علیه عناصر ضدپاکستان که به گفته او از خاک آن فعالیت میکنند بردارد.
او افزوده که ارزش جان انسانها از ارزش انجام هر گونه تجارت بالاتر است و این موضع آنان است.
این درحالیست که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر در نشستی با صنعت کاران و تاجران افغان به آنان سه ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتی شان را با پاکستان پایان دهند.
طالبان برای دومین بار در کمتر از یک ماه یک مقام ارشد خود را به هند میفرستند. پیش از این، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در سفری کمسابقه به دهلی نو رفت و با مقامهای هندی درباره گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی به توافق رسیده بود.