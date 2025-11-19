لینک‌های قابل دسترسی

سه کشور اروپایی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند

سه کشور اروپایی بریتانیا ، فرانسه و جرمنی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی سپرده اند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیوم غنی شده اش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تاسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مسوده روز سه شنبه (۱۷ عقرب ، ۱۸ نوامبر) ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد.

پیش نویس قطعنامه پس از آن ارائه می شود که ادارۀ بین المللی انرژی اتمی هفتۀ گذشته در گزارشی گفت که ایران مانع دسترسی مفتشین به تاسیسات هسته ای شده است که توسط اسرائیل و ایالات متحده در ماه های جون و جولای بمباری شدند.

در گزارش همچنان آمده که روند بازرسی ذخایر یورانیوم غنی شدۀ ایران نیز از مدتی تعلیق شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان در نشست سازمان همکاری شانگهای غایب اند

نشان سازمان همکاری شانگهای
نشان سازمان همکاری شانگهای

طالبان به نشست سازمان همکاری شانگهای در روسیه دعوت نشده اند. بر اساس گزارش ها ، در این نشست دو روزه در بارۀ مسایل اقتصادی ، سیاسی و امنیتی بحث می شود.

این اجلاس از سوی میخائیل میشوستین صدراعظم روسیه روز سه شنبه ۲۷( عقرب،۱۹ نوامبر) در شهر مسکو افتتاح شد.

مقام های ارشد روسیه ، چین ، پاکستان ، تاجکستان ، قرغزستان ، قزاقستان ، ازبکستان و بلاروس از اشتراک کنندگان نشست اند.

افغانستان از سال ۲۰۱۲ میلادی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است ؛ اما نمایندگان طالبان در نشست سازمان در مسکو حضور ندارند.

روسیه یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است در مورد دعوت نشدن این گروه به نشست شانگهای هنوز چیزی نگفته.

ادامه خبر ...

یک محکمه در فرانسه هشت نفر را به‌خاطر غرق‌شدن یک قایق پناهجویان به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد

قایق غرق شده در کنار یک ساحل، آرشیف
قایق غرق شده در کنار یک ساحل، آرشیف

یک محکمه در فرانسه روز سه‌شنبه هشت نفر را به‌خاطر غرق‌شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ که باعث مرگ هفت نفر شد، به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد.

در این پرونده، دو شهروند عراقی، شش افغان و یک تبعهٔ سودان به جرم‌های مختلف، از جمله همکاری با یک شبکهٔ قاچاق انسان و قتل غیرعمد، محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد و پناهجویان را با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌برد.

دو عراقی ۴۵ ساله که رهبران این شبکه معرفی شده‌اند، به‌خاطر نقش‌شان در مرگ هفت افغان، به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دربارهٔ میزان محکومیت شش افغان جزئیاتی ارائه نشده است. تبعهٔ سودان نیز از همهٔ اتهام‌ها تبرئه شده است.

سارنوالان برای تمامی متهمان ۲۳ تا ۴۵ ساله، حکم ۱۲ تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده بودند.

این قایق کوچک که ۶۷ مهاجر در آن بودند، در ماه اگست ۲۰۲۳ زمانی غرق شد که ماشین آن از کار افتاد. هر هفت قربانی این حادثه افغان بودند و ۶۰ نفر دیگر را نیروهای ساحلی فرانسه و بریتانیا نجات دادند.

ادامه خبر ...

امضای قرارداد جدید انتقال برق میان ازبکستان و افغانستان

پایه های انتقال برق در ازبکستان، آرشیف
پایه های انتقال برق در ازبکستان، آرشیف

وزارت انرژی ازبکستان روز سه‌شنبه ۲۷ عقرب اعلام کرد که این کشور یک قرارداد جدید برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این قرارداد برای سال ۲۰۲۶، پس از گفت‌وگوی وزیر انرژی ازبکستان، جوره‌بیک میرزا محمدوف با عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت «اوز انرگوسوتیش» ازبکستان و شرکت برشنا تحت کنترول طالبان امضا شده است.

هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان می‌دهد. اما در قرارداد سال ۲۰۱۹ ازبکستان وعده داده بود که تا ده سال، هر سال تا ۶ میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند.

افغانستان بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و فقط مقدار کمی از برق در داخل کشور تولید می‌شود.

ادامه خبر ...

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواستار توقف بازگشت اجباری مهاجران افغان شد

اخراج مهاجران افغان از پاکستان
اخراج مهاجران افغان از پاکستان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به‌طور خاص به قضیهٔ بازگرداندن سه کودک بی‌سرپرست افغان اشاره کرده است.

این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۷ عقرب، در اعلامیه‌ای گفت که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شده‌اند، آن‌هم بدون این‌که برای امنیت‌شان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی گردد.

یو ان اچ سی آر از پاکستان خواسته است کسانی را اخراج نکند که در صورت برگشت به افغانستان، جان‌شان در خطر می‌افتد. این نهاد تأکید کرده که باید به کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر توجه ویژه شود.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر روند اخراج افغان‌ها را تندتر کرده است.

به گفتهٔ وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، تنها در روز دوشنبه نزدیک به هشت هزار افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان برگردانده شده‌اند. یک روز پیش از آن هم بیش از ۷۷۰۰ افغان از این کشور بیرون شده بودند.

ادامه خبر ...

رئیس جمهور ایالات متحده از ولیعهد سعودی در برابر قتل خاشقجی دفاع کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (چپ)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (چپ)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد.

رئیس جمهور ترمپ به روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقۀ حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد.

خاشقی در امریکا زندگی کرده بود.

ترمپ گفت که خاشقجی «عمیقاً جنجال‌برانگیز» بود.

او به خبرنگاران گفت: «شمار زیاد مردم آن آقای که شما درباره‌اش صحبت می‌کنید، را دوست نداشتند. چه او را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اتفاقاتی رخ داد، اما او (بن سلمان) هیچ چیزی دربارهٔ آن نمی‌دانست.»

محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام می‌دهند.

خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، در سال ۲۰۱۸ در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد.

مقامات عربستان سعودی سپس گفتند که دستور قتل او از سوی رهبری آن کشور داده نشده بود.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان آمادهٔ مسابقات مقدماتی آسیا می‌شود

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شد.

افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

قرار است که این رقابت‌ها ۲۲ نومبر در میانمار آغاز شود و تا ۳۰ نومبر ادامه یابد.

این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان حدود دو هفته پیش در مرحلۀ نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

ادامه خبر ...

برنامهٔ جهانی غذا: جهان با بحران رو‌به‌افزایش گرسنگی روبه‌رو است

افغانستان - زنان افغان هنگام دریافت کمک غذایی هند در کابل
افغانستان - زنان افغان هنگام دریافت کمک غذایی هند در کابل

برنامهٔ جهانی غذا، دبلیو‌اف‌پی، هشدار داده است که در حالی‌که منابع به‌شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو‌به‌افزایش گرسنگی روبه‌رو است.

به گزارش رویترز، دبلیو‌اف‌پی این هشدار را روز سه‌شنبه با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داد.

این سازمان در «چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۶» خود گفت که انتظار می‌رود ۳۱۸ میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبه‌رو شوند.

به گفتۀ دبلیو‌اف‌پی، این آمار بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۱۹ است.

این سازمان گفته است که به دلیل کاهش بودجۀ بشردوستانه، تنها برای کمک به حدود ۱۱۰ میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده است.

این سازمان هزینهٔ این برنامه‌اش را ۱۳ میلیارد دالر گفته است.

افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمش به‌شدت دچار فقر و گرسنگی استند.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوی تلفونی متقی و عراقچی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.

وزارت امور خارجه طالبان امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در صفحهٔ ایکس خود نوشته که آقای متقی تأکید کرده است ثبات در منطقه و گسترش همکاری‌ها از اولویت‌های افغانستان است.

در این بیانه همچنین آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش‌های کشورش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بر ادامه گفت‌وگو میان کشورهای منطقه تأکید کرده است

وزارت خارجهٔ ایران نیز در بیانیه‌ای در صفحهٔ ایکس خود دربارهٔ این گفت‌وگوی تلفونی نوشته که آقای عراقچی تأکید کرده ایران آماده است تلاش‌هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد و بر اهمیت تقویت مشورت‌ها میان کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف تأکید کرده است.

پیش از این، وزارت خارجه پاکستان روز یک‌شنبه تأیید کرده بود که ایران پیشنهاد میانجی‌گری میان افغانستان و پاکستان را برای حل تنش‌ها داده و پاکستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده است.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور اوکراین به ترکیه سفر خواهد کرد

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید روز چهارشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد.

استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان سه دور گفت‌وگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین بود که بدون نتیجه پایان یافت.

مسکو، که پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده بود، از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده است.

زلنسکی روز سه‌شنبه گفت: «ما برای ازسرگیری مذاکرات آماده می‌شویم و طرح‌های خود را برای رسیدن به یک راه‌حل با شرکایمان در میان خواهیم گذاشت.» او مشخص نکرد که در سفر به ترکیه با کدام مقام‌ها دیدار خواهد کرد.

در ماه‌های می و جولای، دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند.

در آخرین تبادل که در اوایل اکتوبر انجام شد، مسکو و کییف هر کدام ۱۸۵ گروگان را با یکدیگر معاوضه کردند.

ادامه خبر ...

