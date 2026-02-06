جهان
دیدار جداگانه عراقچی و ویتکاف با وزیر خارجه عمان
در آستانه آغاز مذاکرات مجدد ایران و امریکا در روز جمعه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ساعتی پیش با همتای عمانی خود، بدر بوسعیدی، دیدار کرد، دیداری که سپس با استیو ویتکاف و وزیر خارجه عمان تکرار شد.
خبرگزاریهای داخل ایران دیدار وزیران خارجه ایران و عمان را نخستین مرحله از روند مذاکرات هستهای در مسقط نامیده، اما تأکید کردهاند که مذاکرات اصلی هنوز آغاز نشده است.
در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی خبر داده است که برَد کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نیز قرار است به این مذاکرات بپیوندد.
این خبری است که هنوز از طرف هیچ مقام رسمی، چه در امریکا و چه در ایران، تأیید نشده است.
بنا بر اصول مذاکرات دیپلماتیک، رسم نیست که مقامات دفاعی و نظامی و فرماندهان نظامی در این گونه مذاکرات شرکت کنند، اما دونالد ترمپ، به نوشته وال استریت جورنال، قبلا چنین اقدامی داشته است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از ظهر روز جمعه در پیامی بر این تأکید کرده است که عباس عراقچی «برای انجام مذاکرات هستهای و رفع تحریمها به مسقط سفر کرده است».
تأکید بر این امر از این جهت دارای اهمیت است که از سوی دیگر دولت ترمپ اصرار کرده است که تهران باید دست از غنیسازی اورانیوم بردارد و علاوه بر آن برنامه راکتی خود را محدود کرده و دست از حمایت از گروههای نیابتیاش بردارد.
این وزارتخانه همچنین نوشته است که عراقچی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، درباره «نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-امریکا تبادل نظر کرد».
امریکا و روسیه تماس های نظامی را تقویه می کنند
ایالات متحدهٔ امریکا و روسیه توافق کردند که تماسهای نظامی در سطح بلند را تقویت کنند.
در این مورد فرماندهی نظامی امریکا در اروپا خبر داد.
این توافق روز پنجشنبه در حاشیهٔ گفتوگوهای صلح اوکراین در ابوظبی صورت گرفت.
واشنگتن در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ روابط نظامی خود با روسیه را پس از آن قطع نمود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد.
قوماندانی نظامی امریکا در اروپا گفت که ادامهٔ گفتوگوها میان نیروهای نظامی برای ثبات و صلح جهانی اهمیت دارد.
پایان عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان
ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به عملیات یک هفتهای علیه جداییطلبان در بلوچستان پایان داده است.
ارتش اعلام کرد که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شد، ۲۱۶ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بلوچستان، بزرگترین و عقبماندهترین ایالت پاکستان، روز شنبه، زمانی که ارتش آزادیبخش بلوچ (BLA) به مکتبها، بانکها، بازارها و تأسیسات امنیتی حمله کرد، تقریباً تمام امورات در آن متوقف شد.
ارتش پاکستان اعلام کرد که ۲۲ عضو نیروی امنیتی و ۳۶ غیرنظامی در این حملات کشته شدند.
حملات هماهنگ ارتش آزادیبخش بلوچستان در دهها مکان، زمانی آغاز شد که ارتش بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیات رد الفتنه ۱ را آغاز کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات در ۲۹ جنوری آغاز شده است.
بلوچستان که سرشار از منابع طبیعی است، مرز مشترکی با ایران و افغانستان دارد. از جمله بندر گوادر که مقصد اصلی سرمایهگذاری چینایی است، در این ایالت قرار دارد.
این منطقه دهههاست که درگیر شورشهایی به رهبری جداییطلبان بلوچ است که خواستار خودمختاری بیشتر و سهم بیشتری از منابع طبیعی خود به نفع ساکنان منطقه هستند.
معاون رئیس جمهور امریکا: مذاکرۀ غیرمستقیم با شخص علی خامنهای مذاکره را دشوار کرده است
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا میگوید که تصمیمگیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملینبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.
او این اظهارات را در گفتوگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکسنیوز که این گفتوگو را برای شبکۀ "سیروسایکسام" تهیه کرده، بیان کرده است.
ونس میگوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیسجمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."
او گفته که این برخلاف امکان ارتباط مستقیم تیلیفونی دونالد ترمپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.
معاون دونالد ترمپ تأکید کرده است: "این که نمیتوانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم، واقعاً غیرعادی است و دیپلوماسی را خیلی سخت میکند."
این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکۀ ایکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور، دستور بررسی امکان مذاکرۀ عادلانه با امریکا را داده است.
جیدی ونس در عین حال گفته که دونالد ترمپ نمیخواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینهها را در اختیار دارد، اول تلاش میکند از راه مذاکره و شیوههای غیرنظامی پیش برود."
سارونوالان لیبیایی در حال بررسی کشتهشدن سیفالاسلام قذافی، هستند
سارونوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشتهشدن سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول این کشور، هستند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، دفتر لوی سارونوالی لیبیا، روزچهارشنبه(۴ جنوری) اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمالغرب لیبیا، جایی که سیفالاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدهاند و تلاشها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد.
این دفتر در اعلامیهای گفته که"قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است ".
براساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیفالاسلام قذافی ۵۳ ساله که زمانی به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته میشد، روز سهشنبه(۳ جنوری) از سوی مسول تیم سیاسی او تأیید شد.
لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده است. تا هنوز هیچیک از این دو طرف، درمورد مرگ سیفالاسلام، اظهار نظر نکردهاند.
حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه در نوار غزه کشته شدند
حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند.
خبرگزاری دی. پی. ای جرمنی از قول ادارهٔ صحت عامهٔ غزه که تحت کنترول حماس قرار دارد، گفته که صبح روز چهارشنبه(۴ جنوری) حداقل ۱۸ تن در سراسر نوار غزه جان باختهاند؛ موضوعی که شکنندهبودن آتشبس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته میسازد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته، پس از آنکه فلسطینیها بر عساکر اسرائیلی فیر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده است.
ادارهٔ دفاع مدنی تحت کنترول حماس گفته که یک کودک ۱۲ ساله نیز شامل کشتهشدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارشها را بررسی میکند.
آتشبس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیریهای مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند.
هیئتهای مذاکرهکننده اوکراین، روسیه و امریکا امروز در ابوظبی گفتگو میکنند
قرار است هیئتهای مذاکرهکننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امریکا امروز ۱۵ دلو، در ابوظبی گردهم آیند و در مورد راههای پایاندادن به جنگ چهارساله اوکراین گفتگو کنند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز گذشته روسیه را به نقض توافقی متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت میکند؛ توافقی که بر اساس آن، از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود.
زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب، صدها طیاره بیسرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کردهاند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار دادهاند.
هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است و به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، تاکنون اطلاعاتی درباره رسیدن هیئتهای اوکراینی و امریکایی با رسانهها شریک نشده است.
سفر صدراعظم آلمان به کشورهای عربی از عربستان سعودی آغاز میشود»
صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ میشود.
این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار میرود.
او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر میرود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.
خبرگزاری دیپیای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس میخواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفتخیز گسترش دهد و انتظار میرود همکاریها، بهویژه در بخش انرژی، تقویت شود.
بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.
مقامهای پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آنها دموکراسی وجود ندارد و با اتهامهای نقض حقوق بشر روبهرو هستند، با احتیاط فراوان عمل کردهاند.
براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیتها را بردارد.
مقام امنیتی پاکستان: بیش از ۲۵۰ نفر در عملیات بلوچستان کشته شدهاند
خبرگزاری فرانسپرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدینسو، در پی عملیات هماهنگ جداییطلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شدهاند و درگیریها هنوز هم ادامه دارد.
این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شدهاند.
به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باختهاند.
جداییطلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانکها، زندانها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.
سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.
سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آنها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاکسازی شدهاند.
قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بیپیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است
قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بیپیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است.
کرولاین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سهشنبه با تأیید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکسنیوز گفت که ایالات متحده یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.
او در مصاحبهای با برنامه «گزارشهای امریکا» افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود.
اردوی امریکا روز سهشنبه ۱۴ دلو از سرنگونی یک طیاره بیسرنشین ایرانی خبر داد که به گفته مقامهای نظامی این کشور، بهطور «تهاجمی» به کشتی جنگی هواپیمابر یواساس ابراهام لینکلن نزدیک شده بود.
بهگفته فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سهشنبه در حال عبور از دریای عرب، حدود ۵۰۰ مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک طیاره بیپیلوت ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ با نیت نامشخص به سمت آن حرکت کرد.
بر اساس اعلام اردوی امریکا، در نهایت یک جنگنده اف-۳۵سی مستقر بر روی کشیت جنگی هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن این طیاره بیپیلوت ایرانی را «در چارچوب دفاع از خود و برای حفاظت از ناو و نیروهای حاضر» سرنگون کرد.
مقامهای امریکایی تأکید کردهاند که در این رویداد هیچیک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است.