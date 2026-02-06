قطع برق وارداتی ازبکستان در اثر مشکلات فنی؛ برق ۱۲ ولایت قطع شده است

در اثر ایجاد مشکلات فنی در لین انتقال برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت ازبکستان برق ۱۲ ولایت افغانستان قطع شده است.

براساس اعلامیه شرکت برشنا تحت کنترول طالبان، برق بخش های از ولایت‌های سمنگان و بغلان و همچنان پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان قطع شده است.

شرکت برشنا تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه ۱۶ دلو اعلام کرده این لین در ساحه تنگه تاشقرغان دچار نقص فنی شده است و تیم‌های تخنیکی برای ترمیم لین به محل اعزام شده‌اند، اما شدت توفان و شرایط نامساعد جوی روند کار را به تعویق انداخته است.

پیش از این نیز برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان در مسیر سالنگ با مشکل مشابه روبه‌رو شده بود.

افغانستان بخش زیادی از برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند، اما این برق کافی نیست و به‌ویژه کابل با خاموشی‌های نوبتی روبه‌رو است.