افغانستان

اتحادیۀ اروپا در حال اتخاذ برنامه‌هایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت به افغانستان است

شماری از پناهجویان افغان در مسیر رفتن به اروپا در یکی از روستاهای بوسنیا (تصویر آرشیف)

اتحادیۀ اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها، افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو این اتحادیه را بدست نه آوردند، اخراج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا اخیراً گفته که مقامات اتحادیۀ اروپا دو "ماموریت فنی" در افغانستان انجام داده‌اند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند.

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است: "این بسیار نگران‌کننده است زیرا به نظر می‌رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی."

این درحالیست که بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵، افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می‌دادند و پس از آنها ونزویلایی‌ها و سوری‌ها قرار داشتند.

جام جهانی کریکت بیست آوره که افغانستان نیز در آن حضور دارد، شنبه آغاز می‌شود

جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶

این جام قرار است با میزبانی هند و سریلانکا برگزار شود.

در روز نخست این مسابقات، سه بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هالند در کلمبو ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، اسکاتلند و ویست ایندیز در کلکته ساعت ۱:۰۰ پس از ظهر و هند و ایالات متحده در ممبی ساعت ۶:۰۰ پس از ظهر با هم بازی خواهند خواهند کرد.

اولین مسابقۀ افغانستان روز یک‌شنبه ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، در مقابل نیوزیلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد.

مسابقات امسال با حضور ۱۶ کشور در چهار گروه از ۷ فبروری تا ۸ مارچ برگزار می‌شود. افغانستان در گروه D با کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحدۀ عربی همگروه است.

شرکت برشنا می‌گوید که جریان برق وارداتی ازبیکستان دوباره وصل شد

کارکنان تخنیکی برق در حال وصل لین برق (تصویر آرشیف)

شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان می‌گوید، جریان برق وارداتی ازبیکستان که پنج‌شنبه شب در نتیجۀ طوفان شدید دچار مشکلات تخنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد.

لین برق وارداتی ازبیکستان با ظرفیت ۲۲۰ کیلوولت که برق ۱۳ ولایت را تأمین می‌کند در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تخنیکی شده بود.

باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبیکستان مستفید می‌شوند.

بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تأمین می‌شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تخنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می‌شود.

افزایش تلفات انفجار در یک مسجد شیعیان در اسلام‌آباد

حمله یک بمب‌گذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، که روز جمعه، ۱۷ دلو، در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد حداقل ۳۱ کشته و ده‌ها مجروح برجا گذاشت.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پولیس پاکستان تعداد کشته‌های این انفجار انتحاری را دست‌کم ۳۰ نفر اعلام کرده است.

همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به ۱۷۰ نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.

به گفته این دو مقام، فرد بمب‌گذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست درنزدیکی در مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است.

عکس‌هایی که از این رخداد مرگبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اجسادی در صحن مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان می‌دهد.

در عکس‌های دیگر از حیاط مسجد می‌توان زخمی‌های بی‌شماری را دید.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در بیانیه‌ای رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله را محکوم کرد.

وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است اتفاق نادری است، با این حال دیگر بخش‌‌های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملاتی بوده‌اند.

در آبان‌ماه سال جاری، یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پولیس در بیرون محکمه در اسلام‌آباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.

بمب‌گذار دیگری یک روز پیشتر موتر بمبگذاری‌شده را به دروازهٔ اصلی یک مکتب نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.

شیعیان در کشور سنی‌مذهب پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت جزء اقلیت‌ها به شمار می‌روند و بارها هدف خشونت فرقه‌ای و مذهبی قرار گرفته‌اند.

طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.

قطع برق وارداتی ازبکستان در اثر مشکلات فنی؛ برق ۱۲ ولایت قطع شده است

در اثر ایجاد مشکلات فنی در لین انتقال برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت ازبکستان برق ۱۲ ولایت افغانستان قطع شده است.

براساس اعلامیه شرکت برشنا تحت کنترول طالبان، برق بخش های از ولایت‌های سمنگان و بغلان و همچنان پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان قطع شده است.

شرکت برشنا تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه ۱۶ دلو اعلام کرده این لین در ساحه تنگه تاشقرغان دچار نقص فنی شده است و تیم‌های تخنیکی برای ترمیم لین به محل اعزام شده‌اند، اما شدت توفان و شرایط نامساعد جوی روند کار را به تعویق انداخته است.

پیش از این نیز برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان در مسیر سالنگ با مشکل مشابه روبه‌رو شده بود.

افغانستان بخش زیادی از برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند، اما این برق کافی نیست و به‌ویژه کابل با خاموشی‌های نوبتی روبه‌رو است.

در ولایت خوست، انفجار یک کپسول گاز جان سه زن را گرفت

در ولایت خوست، انفجار یک کپسول گاز جان سه زن را گرفت.

مسؤولان امنیتی طالبان در خوست می‌گویند که پنجشنبه شب در یک خانه در منطقه «آزادی‌مینه» انفجار کپسول گاز رخ داده که در نتیجه آن سه زن جان باخته و یک مرد زخمی شده است.

طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد، نیروهای امنیتی و کارمندان اطفاییه برای بررسی و انجام عملیات نجات به محل حادثه رسیدند.

در افغانستان، بسیاری از مردم در فصل زمستان برای گرم‌کردن خانه‌ها و پخت‌وپز از کپسول‌های گاز استفاده می‌کنند، اما نبود وسایل و تدابیر لازم ایمنی باعث می‌شود که این کپسول‌ها گاهی آتش‌سوزی و تلفات جانی به‌جا بگذارند.

شاهراه سالنگ بار دیگر بسته شد.

شاهراه سالنگ

شاهراه سالنگ بار دیگر به روی عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ طالبان، ناوقت پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این شاهراه به دلیل بارش شدید برف، توفان، کاهش دید و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، تا اطلاع ثانوی به روی تمامی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده است.

تا شام پنجشنبه، در سالنگ شمالی تا چهل سانتی‌متر و در سالنگ جنوبی تا پنجاه سانتی‌متر برف باریده بود که پس از آن مسدود شدن این مسیر اعلام شد.

شاهراه سالنگ یکی از مهم‌ترین راه‌های افغانستان است که نه ولایت شمالی کشور را با مرکز و جنوب وصل می‌کند.

پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو افزایش می باید

آرشیف

شرکت هوائی آریانا پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو را افزایش داده است.

شرکت آریانا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرد، نوشته که در حال حاضر میان کابل و دهلی نو در هر هفته شش پرواز کارگو و دو پرواز مسافربری انجام می‌شود. در این بیانیه گفته نشده است که پس از این شمار این پروازها تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.

به گفتهٔ شرکت هوائی آریانا، با افزایش پروازها به هند، روابط تجارتی میان افغانستان و هند بیش از پیش گسترش خواهد یافت و صادرات افغانستان به آن کشور بیشتر خواهد شد.

مجاهد: نگرانی‌ها در مورد امنیت افغانستان در ملل متحد بی‌اساس است

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان

در نشست شورای امنیت ملل متحد که روز چهارشنبه تحت عنوان "تهدیدات علیۀ صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی"، برگزار شد، شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه عنوان شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز پنج‌شنبه، در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفت که این نگرانی‌ها به این دلیل مطرح می‌شوند که نمایندگان آنان در این گونه نشست‌ها حضور ندارد و برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد امنیت افغانستان استفاده می‌کنند.

مجاهد افزود که داعش در افغانستان شکست خورده است.

اما در نشست شورای امنیت ملل متحد گفته شد که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان، اگرچه حملات آن کاهش یافته است، اما همچنان تهدیدی جدی برای منطقه و فراتر از آن به شمار می‌رود.

در کنار این شاخۀ خراسان داعش اخیراً مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در کابل را که منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله یک تبعۀ چینی شد، بر عهده گرفت.

این گروه پیش از این مسئولیت شماری از حملات در سایر نقاط افغانستان و همچنین در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان را بر عهده گرفته است.

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان جایزۀ بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" را دریافت کرد

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان در حال دریافت جایزۀ زاید برای همبستگی انسان ۲۰۲۶

جایزۀ بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی، شیخ محمد بن زادد آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدۀ عربی به زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان، توافقنامۀ صلح آذربایجان و ارمنستان و یک سازمان فلسطینی داده شد.

جایزۀ زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمان‌ها بخاطر مشارکت قابل توجه‌شان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیر گذاری بر جوامع خود و همچنین در سطح جهانی، برندۀ این جایزه انتخاب شدند.

زرقا یفتلی پس از دریافت این جازه در صفحۀ فسبوک خود نوشته است که توجه و حمایت نهادهای معتبر بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاثیرگذاری و تداوم تلاش‌های دادخواهانۀ زنان دارد و مانع از به حاشیه رانده شدن صدای آنان در سطح منطقه و جهان می‌شود.

بانو یفتلی افزوده که این جایزه را به تمام زنانی تقدیم می‌کند که در داخل افغانستان و سراسر جهان با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیت‌ها برای حقوق زنان و آموزش دختران تلاش می‌کنند.

