این جام قرار است با میزبانی هند و سریلانکا برگزار شود.

در روز نخست این مسابقات، سه بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هالند در کلمبو ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، اسکاتلند و ویست ایندیز در کلکته ساعت ۱:۰۰ پس از ظهر و هند و ایالات متحده در ممبی ساعت ۶:۰۰ پس از ظهر با هم بازی خواهند خواهند کرد.

اولین مسابقۀ افغانستان روز یک‌شنبه ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، در مقابل نیوزیلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد.

مسابقات امسال با حضور ۱۶ کشور در چهار گروه از ۷ فبروری تا ۸ مارچ برگزار می‌شود. افغانستان در گروه D با کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحدۀ عربی همگروه است.