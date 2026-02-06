افغانستان
در ولایت خوست، انفجار یک کپسول گاز جان سه زن را گرفت
مسؤولان امنیتی طالبان در خوست میگویند که پنجشنبه شب در یک خانه در منطقه «آزادیمینه» انفجار کپسول گاز رخ داده که در نتیجه آن سه زن جان باخته و یک مرد زخمی شده است.
طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد، نیروهای امنیتی و کارمندان اطفاییه برای بررسی و انجام عملیات نجات به محل حادثه رسیدند.
در افغانستان، بسیاری از مردم در فصل زمستان برای گرمکردن خانهها و پختوپز از کپسولهای گاز استفاده میکنند، اما نبود وسایل و تدابیر لازم ایمنی باعث میشود که این کپسولها گاهی آتشسوزی و تلفات جانی بهجا بگذارند.
قطع برق وارداتی ازبکستان در اثر مشکلات فنی؛ برق ۱۲ ولایت قطع شده است
در اثر ایجاد مشکلات فنی در لین انتقال برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت ازبکستان برق ۱۲ ولایت افغانستان قطع شده است.
براساس اعلامیه شرکت برشنا تحت کنترول طالبان، برق بخش های از ولایتهای سمنگان و بغلان و همچنان پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان قطع شده است.
شرکت برشنا تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه ۱۶ دلو اعلام کرده این لین در ساحه تنگه تاشقرغان دچار نقص فنی شده است و تیمهای تخنیکی برای ترمیم لین به محل اعزام شدهاند، اما شدت توفان و شرایط نامساعد جوی روند کار را به تعویق انداخته است.
پیش از این نیز برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان در مسیر سالنگ با مشکل مشابه روبهرو شده بود.
افغانستان بخش زیادی از برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند، اما این برق کافی نیست و بهویژه کابل با خاموشیهای نوبتی روبهرو است.
شاهراه سالنگ بار دیگر بسته شد.
شاهراه سالنگ بار دیگر به روی عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ طالبان، ناوقت پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این شاهراه به دلیل بارش شدید برف، توفان، کاهش دید و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، تا اطلاع ثانوی به روی تمامی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده است.
تا شام پنجشنبه، در سالنگ شمالی تا چهل سانتیمتر و در سالنگ جنوبی تا پنجاه سانتیمتر برف باریده بود که پس از آن مسدود شدن این مسیر اعلام شد.
شاهراه سالنگ یکی از مهمترین راههای افغانستان است که نه ولایت شمالی کشور را با مرکز و جنوب وصل میکند.
پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو افزایش می باید
شرکت هوائی آریانا پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو را افزایش داده است.
شرکت آریانا در بیانیهای که روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرد، نوشته که در حال حاضر میان کابل و دهلی نو در هر هفته شش پرواز کارگو و دو پرواز مسافربری انجام میشود. در این بیانیه گفته نشده است که پس از این شمار این پروازها تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.
به گفتهٔ شرکت هوائی آریانا، با افزایش پروازها به هند، روابط تجارتی میان افغانستان و هند بیش از پیش گسترش خواهد یافت و صادرات افغانستان به آن کشور بیشتر خواهد شد.
مجاهد: نگرانیها در مورد امنیت افغانستان در ملل متحد بیاساس است
در نشست شورای امنیت ملل متحد که روز چهارشنبه تحت عنوان "تهدیدات علیۀ صلح و امنیت بینالمللی ناشی از اقدامات تروریستی"، برگزار شد، شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه عنوان شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه، در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود گفت که این نگرانیها به این دلیل مطرح میشوند که نمایندگان آنان در این گونه نشستها حضور ندارد و برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد امنیت افغانستان استفاده میکنند.
مجاهد افزود که داعش در افغانستان شکست خورده است.
اما در نشست شورای امنیت ملل متحد گفته شد که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان، اگرچه حملات آن کاهش یافته است، اما همچنان تهدیدی جدی برای منطقه و فراتر از آن به شمار میرود.
در کنار این شاخۀ خراسان داعش اخیراً مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در کابل را که منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله یک تبعۀ چینی شد، بر عهده گرفت.
این گروه پیش از این مسئولیت شماری از حملات در سایر نقاط افغانستان و همچنین در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان را بر عهده گرفته است.
زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان جایزۀ بینالمللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" را دریافت کرد
جایزۀ بینالمللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی، شیخ محمد بن زادد آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدۀ عربی به زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان، توافقنامۀ صلح آذربایجان و ارمنستان و یک سازمان فلسطینی داده شد.
جایزۀ زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمانها بخاطر مشارکت قابل توجهشان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیر گذاری بر جوامع خود و همچنین در سطح جهانی، برندۀ این جایزه انتخاب شدند.
زرقا یفتلی پس از دریافت این جازه در صفحۀ فسبوک خود نوشته است که توجه و حمایت نهادهای معتبر بینالمللی نقش تعیینکنندهای در افزایش تاثیرگذاری و تداوم تلاشهای دادخواهانۀ زنان دارد و مانع از به حاشیه رانده شدن صدای آنان در سطح منطقه و جهان میشود.
بانو یفتلی افزوده که این جایزه را به تمام زنانی تقدیم میکند که در داخل افغانستان و سراسر جهان با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیتها برای حقوق زنان و آموزش دختران تلاش میکنند.
افزایش حدود دو برابری صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان
صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر ۲۰۲۵ و ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است.
به گزارش روزنامۀ "آستانه تایمز"، صادرات غلات به افغانستان در این مدت ۱.۹ برابر افزایش یافته و به ۴۱۶ هزار تُن رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۱۶ هزار تن بوده است.
به گفتۀ شرکت ملی راهآهن قزاقستان، این کشور در این مدت در مجموع ۵.۸ میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن افزایش یافته است.
شرکت ملی راهآهن قزاقستان افزوده که این نشان دهندۀ نقش رو به رشد این کشور به عنوان تامین کنندۀ اصلی غلات آسیای مرکزی و جنوبی است.
رهایی بیش از ۱۰۰ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی
وزارت خارجۀ حکومت طالبان از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داد.
در بیانیهای که روز پنجشنبه در صفحۀ ایکس این وزارت منتشر شد، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از افغانهای آزاد شده به کشور بازگشتهاند و روند بازگرداندن افراد باقیمانده پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه در آیندۀ نزدیک تکمیل خواهد شد.
وزارت خارجۀ طالبان از دولت امارات متحدۀ عربی و سازمانهای مربوطه به خاطر همکاری و اقدامات بشردوستانهشان تشکر کرده است.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود.
در برخی مناطق افغانستان، هوای گرم غیرمعمول، پیش بینی شده است
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید، پیشبینی میشود که در بیشتر مناطق افغانستان، شرایط گرم غیرمعمول از ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد رخ دهد.
به گفتۀ این اداره، ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد؛ از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد؛ اما ذوب سریعتر و ذخیرۀ کمتر برف میتواند، رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل های آینده، محدود تر سازد.
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در شبکۀ اکس همچنین نوشته که بارندگی های بالاتر از حد متوسط توام با درجۀ حرارت گرم، ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند؛ ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلابهای محلی را افزایش میدهد.
به گفتۀ این اداره، تحلیلها نشان میدهد که در غرب و بخشهایی از ارتفاعات مرکزی افغانستان، شرایط جوی مرطوبتر از حد نورمال حاکم است و انتظار میرود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط، خشکتر باقی بمانند.
این در حالیست که اکثر مناطق افغانستان، اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت.
مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، فردا برگزار می شود
مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن ۱۹ سال، فردا جمعه(۶ جنوری) در شهر هراری پایتخت زیمبابوی برگزار می شود و تیم کریکت هند با انگلستان، روبهرو خواهد شد.
در مسابقۀ نیمهنهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، روز چهارشنبه(۴ جنوری) تیم افغانستان در برابر تیم هند شکست خورد. این مسابقه، در شهر هراری صورت گرفت.
نخست تیم کریکت افغانستان با از دست دادن چهار بازیکن، ۳۱۰ دوش را انجام داد و ۳۱۱ دوش را هدف تعیین کرد. هند در اور ۴۲ به این هدف دست یافت و برنده شد.
مسابقۀ دیگر نیمهنهایی این جام جهانی یکروزه، سهشنبه(۳ جنوری) بین تیمهای استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه، تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت.