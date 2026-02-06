شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان می‌گوید، جریان برق وارداتی ازبیکستان که پنج‌شنبه شب در نتیجۀ طوفان شدید دچار مشکلات تخنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد.

لین برق وارداتی ازبیکستان با ظرفیت ۲۲۰ کیلوولت که برق ۱۳ ولایت را تأمین می‌کند در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تخنیکی شده بود.

باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبیکستان مستفید می‌شوند.

بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تأمین می‌شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تخنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می‌شود.