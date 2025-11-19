آیا تلاش های ایران برای حل تنش بین طالبان و پاکستان نتیجه خواهد داد؟

محمد عمر داوودزی، دیپلومات پیشین افغانستان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان؛ بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان، افزون بر این دو کشور، ایران نیز متضرر میشود و ثبات تمام منطقه آسیب میبیند. به همین دلیل، چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید میرود که نتیجه مثبت بدهد.»
از سوی دیگر عزیزالدین معارج دیپلومات پیشین افغانستان در ایران و آگاه دیگر مسایل سیاسی به این نظر است:
«ایران از دو لحاظ دست به عمل شده؛ یکی اینکه واقعاً میخواهد منطقه را بهخاطر امنیت داخلی خود آرام بسازد و کشورهای منطقه بهویژه کشور ابرقدرت روسیه را آگاه سازد که دست به اقدام بزنند و تدابیر لازم را اتخاذ کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سعید خطیبزاده، معاون وزارت خارجهٔ ایران، از برگزاری نشستی به میزبانی تهران دربارهٔ تنشهای میان افغانستان و پاکستان خبر داده است.
او بهتازگی در گفتوگو با رسانهٔ روسی «اسپوتنیک» گفته که این نشست برای اواسط ماه دسمبر برنامهریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلامآباد است.
به گفتۀ او، تمام کشورهای منطقه، از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد.
خطیبزاده تأکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقهای، بهویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد میکانیزم های منطقهای خواهد بود.
، وزارت خارجهٔ حکومت طالبان روز سه شنبه (۲۷ عقرب، ۱۸ نوامبر) گفت که امیرخان متقی وزیر خارجهٔ طالبان ، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، دربارۀ تنشهای اخیر و راههای تقویت همکاریهای منطقهای گفتوگو کرده است.
حافظ ضیا احمد، رئیس اطلاعات و روابط عامهٔ وزارت خارجهٔ طالبان، در ایکس نوشت که وزیر خارجهٔ ایران، ضمن ارائهٔ توضیحات دربارهٔ تلاشهای اخیر تهران برای توسعۀ همکاریهای منطقهای، بر تداوم گفتوگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تأکید کرده است.
به گفتۀ او، امیرخان متقی نیز در این تماس تلفنی، حفظ ثبات و تقویت همکاریهای منطقهای را از اولویتهای اساسی حکومت طالبان عنوان کرده است.
دَور سوم گفتوگو ها میان هیئت های طالبان و پاکستان دربارهٔ حل تنش بین دو طرف در هفتم نوامبر در شهر استانبول ترکیه بینتیجه به پایان رسید.
پاکستان در این نشست ها یکبار دیگر ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی ، تی تی پی ، در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه های امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی می کند ؛ اما حکومت طالبان همواره با رد این ادعا می گوید که تی تی پی «مسئلهٔ داخلی پاکستان» است و به آنان ربطی ندارد.
این مذاکرات پس از آن آغاز شد که وزارت دفاع طالبان در ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیهای گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در پکتیکا بر غیرنظامیان حملات هوایی انجام داده است.
پس از آن، در امتداد خط دیورند درگیریهای شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را «حملات انتقامجویانه» خواند.
در این درگیریها، دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارشهایی نیز از کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی منتشر شد.
همزمان، تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنشهای اخیر بسته شده است؛ اقدامی که بهگفتهٔ تاجران افغان، زیانهای سنگینی به آنان وارد کرده است.