افغانستان
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواستار توقف بازگشت اجباری مهاجران افغان شد
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و بهطور خاص به قضیهٔ بازگرداندن سه کودک بیسرپرست افغان اشاره کرده است.
این نهاد روز سهشنبه، ۲۷ عقرب، در اعلامیهای گفت که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدهاند، آنهم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی گردد.
یو ان اچ سی آر از پاکستان خواسته است کسانی را اخراج نکند که در صورت برگشت به افغانستان، جانشان در خطر میافتد. این نهاد تأکید کرده که باید به کودکان و گروههای آسیبپذیر توجه ویژه شود.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که پاکستان در روزهای اخیر روند اخراج افغانها را تندتر کرده است.
به گفتهٔ وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان، تنها در روز دوشنبه نزدیک به هشت هزار افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان برگردانده شدهاند. یک روز پیش از آن هم بیش از ۷۷۰۰ افغان از این کشور بیرون شده بودند.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان آمادهٔ مسابقات مقدماتی آسیا میشود
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا آماده میشود.
فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سهشنبه عازم میانمار شد.
افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است.
قرار است که این رقابتها ۲۲ نومبر در میانمار آغاز شود و تا ۳۰ نومبر ادامه یابد.
این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان حدود دو هفته پیش در مرحلۀ نهایی بازیهای آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابتها شد.
برنامهٔ جهانی غذا: جهان با بحران روبهافزایش گرسنگی روبهرو است
برنامهٔ جهانی غذا، دبلیوافپی، هشدار داده است که در حالیکه منابع بهشدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران روبهافزایش گرسنگی روبهرو است.
به گزارش رویترز، دبلیوافپی این هشدار را روز سهشنبه با اشاره به کاهش شدید کمکهای بشردوستانه داد.
این سازمان در «چشمانداز جهانی ۲۰۲۶» خود گفت که انتظار میرود ۳۱۸ میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبهرو شوند.
به گفتۀ دبلیوافپی، این آمار بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۱۹ است.
این سازمان گفته است که به دلیل کاهش بودجۀ بشردوستانه، تنها برای کمک به حدود ۱۱۰ میلیون نفر از آسیبپذیرترین مردم در سال ۲۰۲۶ برنامهریزی کرده است.
این سازمان هزینهٔ این برنامهاش را ۱۳ میلیارد دالر گفته است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمش بهشدت دچار فقر و گرسنگی استند.
گفتوگوی تلفونی متقی و عراقچی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
وزارت امور خارجه طالبان امروز سهشنبه در بیانیهای در صفحهٔ ایکس خود نوشته که آقای متقی تأکید کرده است ثبات در منطقه و گسترش همکاریها از اولویتهای افغانستان است.
در این بیانه همچنین آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاشهای کشورش برای تقویت همکاریهای منطقهای، بر ادامه گفتوگو میان کشورهای منطقه تأکید کرده است
وزارت خارجهٔ ایران نیز در بیانیهای در صفحهٔ ایکس خود دربارهٔ این گفتوگوی تلفونی نوشته که آقای عراقچی تأکید کرده ایران آماده است تلاشهایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد و بر اهمیت تقویت مشورتها میان کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف تأکید کرده است.
پیش از این، وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه تأیید کرده بود که ایران پیشنهاد میانجیگری میان افغانستان و پاکستان را برای حل تنشها داده و پاکستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده است.
یونیسف: هزاران زلزلهزده در شمال افغانستان در سرپناه های موقت زندگی میکنند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزلهٔ ۶.۳ ریشتریِ سوم نومبر در شمال افغانستان، اکنون میزان واقعی ویرانیها روشن شده است.
یونیسف در گزارشی گفته است که در مناطق آسیبدیده ۸۷۴ خانه کاملاً ویران و ۲۱۵۳ خانه دیگر آسیبدیده است.
به گزارش یونیسف، هزاران نفر که با سرمای شدید روبهرو اند، در سرپناههای موقت و یا خانه های اقارب شان زندگی میکنند.
به گفتهٔ یونیسف، ارزیابیها نشان میدهد که وضعیت بهداشت در این مناطق بهسرعت رو به وخامت رفته است.
یونیسف همچنان گفته است که مشکلات روانی در میان کودکان و سرپرستان آنان رو به افزایش است.
نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان میدهد که در شش ولایت شمالی افغانستان، ۲۶ تن جان باخته، ۱۱۷۲ تن زخمی و ۳۰۲۷ خانواده آسیبدیدهاند.
وزیران خارجه روسیه و ایران به "حل سیاسی" اختلافات بین طالبان و پاکستان تاکید کرده اند
وزارت امور خارجهٔ روسیه میگوید که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ این کشور، با همتای ایرانیاش عباس عراقچی دربارهٔ مسایل منطقهای، بهویژه راههای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان، گفتگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، در اعلامیهای که وزارت امور خارجه روز دوشنبه، ۱۷ نومبر منتشر کرده، آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تأکید کردهاند که اختلافات سیاسی میان کابل و اسلامآباد باید از راه گفتگو حل شود.
وزیر امور خارجهٔ ایران در حالی دربارهٔ تنشهای بهوجود آمده میان افغانستان و پاکستان با همتای روسیاش صحبت میکند که مدتی پیش برای حل مشکلات میان این دو کشور همسایه، پیشنهاد میانجیگری داده بود.
وزارت امور خارجهٔ پاکستان نیز از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجهٔ پاکستان، طاهر حسین اندرابی، روز یکشنبه گفت که پاکستان به پیشنهاد میانجیگری ایران «نه» نخواهد گفت و افزود که ایران یک کشور برادر و دوست همسایه است.
بسته بودن راه ها بین پاکستان و افغانستان ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسانده
اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند.
این اتاق شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرای ها متوقف اند که روزانه حد اقل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر مالیه و مصارف دیگر می پردازند.
در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده .
از ۱۲ اکتوبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت تمام راه های مواصلاتی بین دو کشور بشمول تورخم و سپین بولدک مسدود شدند.
وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود۱۲ هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف میباشند.
نظر به گزارشها دست کم ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسیده است.
سازمان حالوش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند
یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حالوش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.
این سازمان روز گذشته در اعلامیهای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است.
در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاحهای سبک و سنگین این افغانها را هدف قرار دادهاند.
مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکردهاند.
حالوش افزوده که دهها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپهای اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این سازمان برخی ویدیوهای تکاندهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده میشود، اما رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.
به اساس گزارشها، نیروهای ایران پیش از این نیز دهها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردهاند. اما آنها این گزارشها را بیاساس خواندهاند.
سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.
سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان افغان به ایران محسوب میشود.
تیم الف کریکت افغانستان امروز با بنگله دیش بازی می کند
قرار است، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان، امروز به مصاف تیم بنگله دیش برود.
این بازی ساعت هفت شام امروز دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.
بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.
تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.
