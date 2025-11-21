جهان
قرار است رئیس جمهور ترمپ، امروز با زهران ممدانی، شاروال منتخب نیویورک، ملاقات کند
قرار است دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، امروز(جمعه ۲۱ نوامبر) با زهران ممدانی، شاروال منتخب شهر نیویورک در قصر سفید دیدار کند. این نخستین ملاقات رئیس جمهور ترمپ و شاروال جدید نیویورک خواهد بود.
پیش از این، ترمپ و ممدانی چندین بار از هم انتقاد کرده اند. ترمپ در جریان انتخابات شاروالی نیویارک از اندرو کومو حریف ممدانی حمایت کرد.
ممدانی بارها از سیاست های ادارۀ ترمپ، به ویژه حمایت آن از اسرائیل در جریان جنگ در نوار غزه و محدودیت های مهاجرت انتقاد کرده است.
رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه (۱۸ نوامبر) در صفحه اجتماعی تروت سوشال خود نوشته که زهران کوامه ممدانی شاروال کمونیست شهر نیویارک، درخواست ملاقات کرده و توافق شده که روز جمعه ۲۱ نوامبر در قصر سفید با او ملاقات شود.
ممدانی در اوایل این هفته به رسانه ها گفته بود که تیم او با قصر سفید تماس گرفته تا یک ملاقات را ترتیب کنند.
سخنگوی ممدانی هم روز چهارشنبه گفت که شاروال منتخب می خواهد با ترمپ ملاقات کند و در مورد امنیت عامه، امور اقتصادی و پلان هایش بحث کند.
در نتیجۀ انفجار در پنجاب، ۱۵ تن کشته و تعدادی نیز زخمی شده اند
در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در پنجاب، ۱۵ تن کشته و تعدادی زیادی هم زخمی شده اند.
راجا جهانگیر انور کمیشنر فیصل آباد در یک اعلامیه گفت که این انفجار گاز در یک فابریکه در نزدیک منطقۀ مالکپور در فیصل آباد، رخ داده است.
بر اساس در اعلامیه، در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که این حادثه صبح زود امروز (جمعه ۲۱ نوامبر) پس از آن رخ داد که یک بایلر در آن فابریکه منفجر شد و باعث فروریختن سقف و ساختمانهای نزدیک آن شد، ولی سپس تایید شد که انفجار ناشی از پخش گاز بوده است.
در اعلامیۀ کمیشنر فیصل آباد همچنین گفته شده که تا هنوز 15 جسد کشف شده و ده ها زخمی به شفاخانه انتقال داده شده اند. در این رویداد، هفت خانه نیز آسیب دیده است.
در حملۀ روسیه بر شهر زاپوروژیا ۵ تن کشته شدند
اوکراین میگوید که در پی حملۀ روسیه بر شهر زاپوروژیا در جنوبشرق این کشور، دستکم ۵ تن کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
ایوان فیدوروف، والی زاپوروژیا، این خبر را دیشب از طریق تلگرام اعلام کرد، اما نگفت که این حمله با چه نوع سلاحی انجام شده است.
پیش از این، مقامهای اوکراین درباره استفاده از بمبهای هدایتشونده هشدار داده بودند.
زاپوروژیا یک شهر صنعتی اوکراین است که تنها ۲۰ کیلومتر از خط مقدم جنگ فاصله دارد.
رئیسجمهور ایران گفت پایتخت ایران از تهران به مکان دیگر منتقل شود
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، گفته که به دلیل ازدحام جمعیت و بحران شدید آب، باید پایتخت ایران از تهران به مکان دیگری منتقل شود.
در تهران امسال باران بسیار کم باریده و به گزارش برخی منابع، در یک قرن گذشته این کاهش باران سابقه نداشته است.
خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه بهنقل از پزشکیان گزارش داد که او گفته است: «واقعیت این است که هیچ چارهای باقی نمانده؛ انتقال پایتخت یک ضرورت است، زیرا مشکل آب این منطقه قابل حل نیست.»
پزشکیان در آغاز همین ماه گفته بود اگر باران کافی نبارد، ممکن است تهران پیش از زمستان تخلیه شود، اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده بود.
تصادم قطار در جمهوری چک؛ نزدیک ۶۰ تن زخمی شدند
در نتیجۀ برخورد قطار در جنوب جمهوری چک دستکم ۵۷ تن زخمی شدند.
خبرگزاری چک (CTK) امروز گزارش داد که پنج تن بهگونۀ جدی آسیب دیدهاند.
یک قطار تیزرفتار با یک قطار مسافربری دیگر که از سمت مخالف در حرکت بود، حوالی ۶:۰۰ صبح در نزدیکی شهر چسکه بودیوویتسه تصادم کرد.
این شهر در حدود ۵۰ کیلومتری مرز جرمنی و اتریش موقعیت دارد.
علت رویداد تا هنوز روشن نیست، اما مقامات از تحقیقات در این مورد خبر دادهاند.
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد.
این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی ای در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده است.
به گزارش دی پی ای، درخواستهای اسکان مجدد این افغانها تایید شده بود.
در گزارش زمان دقیق پرواز آنها مشخص نشده است.
دی پی ای به نقل از منابع نوشته است که این گروه شامل ۵۲ تن میشود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند.
تاکنون، تنها افغانهایی که بر اساس برنامهٔ فدرال اسکان مجدد، تایید شدهاند و ویزا گرفتهاند، از سوی حکومت جدید جرمنی اجازهٔ سفر به آن کشور را دریافتهاند.
مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتهاند که در وضعیت اقتصادی دشوار بسر میبرند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقال شان را سرعت بخشند.
اردوی پاکستان از کشتن ۲۳ جنگجو در نزدیکی مرز افغانستان خبر داد
اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور دستکم ۲۳ جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند.
در بیانیۀ اردوی پاکستان آمده است که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند.
این پس از آنست که یک هفته پیش در یک حملهٔ انتحاری در اسلامآباد ۱۲ نفر جان باختند.
اردوی پاکستان گفته است که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروههای وابسته به آن متعلق بودند.
در بیانیه هند، رقیب دیرینهٔ پاکستان، به حمایت از این جنگجویان متهم شده است. اردوی پاکستان برای اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده است.
هند تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
سه کشور اروپایی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند
سه کشور اروپایی بریتانیا ، فرانسه و جرمنی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی سپرده اند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیوم غنی شده اش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تاسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مسوده روز سه شنبه (۱۷ عقرب ، ۱۸ نوامبر) ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد.
پیش نویس قطعنامه پس از آن ارائه می شود که ادارۀ بین المللی انرژی اتمی هفتۀ گذشته در گزارشی گفت که ایران مانع دسترسی مفتشین به تاسیسات هسته ای شده است که توسط اسرائیل و ایالات متحده در ماه های جون و جولای بمباری شدند.
در گزارش همچنان آمده که روند بازرسی ذخایر یورانیوم غنی شدۀ ایران نیز از مدتی تعلیق شده است.
یک محکمه در فرانسه هشت نفر را بهخاطر غرقشدن یک قایق پناهجویان به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد
یک محکمه در فرانسه روز سهشنبه هشت نفر را بهخاطر غرقشدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ که باعث مرگ هفت نفر شد، به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد.
در این پرونده، دو شهروند عراقی، شش افغان و یک تبعهٔ سودان به جرمهای مختلف، از جمله همکاری با یک شبکهٔ قاچاق انسان و قتل غیرعمد، محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت میکرد و پناهجویان را با قایقهای کوچک به بریتانیا میبرد.
دو عراقی ۴۵ ساله که رهبران این شبکه معرفی شدهاند، بهخاطر نقششان در مرگ هفت افغان، به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دربارهٔ میزان محکومیت شش افغان جزئیاتی ارائه نشده است. تبعهٔ سودان نیز از همهٔ اتهامها تبرئه شده است.
سارنوالان برای تمامی متهمان ۲۳ تا ۴۵ ساله، حکم ۱۲ تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده بودند.
این قایق کوچک که ۶۷ مهاجر در آن بودند، در ماه اگست ۲۰۲۳ زمانی غرق شد که ماشین آن از کار افتاد. هر هفت قربانی این حادثه افغان بودند و ۶۰ نفر دیگر را نیروهای ساحلی فرانسه و بریتانیا نجات دادند.
رئیس جمهور ایالات متحده از ولیعهد سعودی در برابر قتل خاشقجی دفاع کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد.
رئیس جمهور ترمپ به روز سهشنبه در قصر سفید همچنان از سابقۀ حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد.
خاشقی در امریکا زندگی کرده بود.
ترمپ گفت که خاشقجی «عمیقاً جنجالبرانگیز» بود.
او به خبرنگاران گفت: «شمار زیاد مردم آن آقای که شما دربارهاش صحبت میکنید، را دوست نداشتند. چه او را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اتفاقاتی رخ داد، اما او (بن سلمان) هیچ چیزی دربارهٔ آن نمیدانست.»
محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام میدهند.
خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، در سال ۲۰۱۸ در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد.
مقامات عربستان سعودی سپس گفتند که دستور قتل او از سوی رهبری آن کشور داده نشده بود.