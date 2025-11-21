در شرایطی‌که پاکستان تمام راه‌های تجاری و حتی مسیرهای رفت‌وآمد مردم عادی را به‌روی افغانستان بسته است، هند در کنار گسترش سایر روابط خود با افغانستان به‌زودی پروازهای کارگو را با این کشور آغاز می‌کند.

انند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت خارجهٔ هند، روز جمعه «۲۱ نوامبر» در دهلی نو در یک نشست خبری مشترک با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، اعلام کرد که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز می‌شوند.

نورالدین عزیزی نیز با اشاره به تاریخ روابط تجاری افغانستان با هند، بر اهمیت این روابط تأکید کرد و خواهان تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه شد.

من تاجرانی را که در بخش سنگ‌های قیمتی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کنم که به افغانستان بیایند، این به نفع‌شان بوده و خوب ثابت خواهد شد.

او در این نشست خواهان سرمایه‌گذاری هند در بخش معادن، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی افغانستان شده گفت: "من تاجرانی را که در بخش سنگ‌های قیمتی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کنم که به افغانستان بیایند، این به نفع‌شان بوده و خوب ثابت خواهد شد."

او تأکید کرد که در افغانستان زمینهٔ خوبی برای سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه و جهان فراهم شده‌است.

وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در سفر پنج‌روزه به هند با مقام‌های بلندپایهٔ هندی دربارهٔ روابط دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان ناوقت روز پنج‌شنبه «۲۰ نوامبر» در اعلامیه‌های در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود نوشته که در این سفر، نشست‌هایی با مقام‌های هندی با هدف تقویت و اتصال روابط تجاری میان دو کشور برگزار شده‌است.

این وزارت افزوده که تا کنون با مقام‌های هندی دربارهٔ افزایش فعالیت‌ها از طریق بندر چابهار، تسهیل صدور ویزه برای بخش خصوصی افغانستان، معرفی اتشه‌های تجاری، ایجاد اتاق مشترک تجارت و فعال‌سازی مجدد گروه کاری مشترکی گفت‌وگو شده که قبلاً وجود داشت.

در این اعلامیه همچنین آمده که دربارهٔ افزایش فعالیت بندر چابهار و ایجاد اتاق مشترک تجارت توافق شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده‌است.

از سوی دیگر، اس. جَی شنکر، وزیر خارجهٔ هند، پنج‌شنبه «۲۰ نوامبر» در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود نوشت که با نورالدین عزیزی دربارهٔ "راه‌های تقویت تجارت، اتصال و ارتباطات میان کابل و دهلی نو" گفت‌وگو کرده‌است.

او افزوده که در این دیدار بار دیگر بر حمایت هند از پیشرفت و رفاه مردم افغانستان تأکید کرده‌است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در حالی گسترش روابط با هند را بسیار مهم می‌داند که همهٔ مسیرهای تجاری از سوی پاکستان با افغانستان بسته شده‌اند.

محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت: "افغانستان تلاش می‌کند روابط تجاری خود را با همهٔ جهان، به‌ویژه کشورهای منطقه، تقویت کند. هند شریک منطقه‌ای ماست. کشورهای جنوب آسیا با ما تفاوت آب‌وهوایی دارند و ما با آن‌ها صادرات و واردات داریم. این سفر بسیار مهم است و ما به آن خوش‌بین هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مواد خام و اقلام مختلف نیاز دارد که در هند موجود است و هند اقتصاد نیرومندی دارد. ما می‌خواهیم علاوه بر سرعت بخشیدن به صدور ویزه، تمام روابط‌ مان با هند تقویت شود."

آن‌ها در زمان بسیار خوبی سفر کرده‌اند، زیرا اکنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده‌است. در مقایسه با پاکستان، مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می‌رویم.

عبدالاحد کاکر، تاجر افغانی‌که در زمینهٔ صادرات و واردات میوه‌های خشک و تازه با هند فعالیت دارد، نیز نظر مشابهی دارد: "آن‌ها در زمان بسیار خوبی سفر کرده‌اند، زیرا اکنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده‌است. در مقایسه با پاکستان، مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می‌رویم. اکنون امید داریم که تجارت ما با هند بیش از پیش تقویت شود، زیرا از طریق بندر چابهار کالاهای ما بهتر و آسان‌تر منتقل می‌شود."

این در حالی‌ست که بندر چابهار پیش از این تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت و حدود سه هفته پیش رسانه‌های هندی به نقل از وزارت خارجهٔ هند گزارش دادند که برای فعالیت این بندر، معافیت شش ماههٔ از تحریم‌ها دریافت شده‌است.

روابط میان حکومت طالبان و هند پس از آن رو به گسترش نهاده که طی حدود دو ماه گذشته، روابط کابل و اسلام‌آباد تیره شده و تمامی مسیرها میان دو کشور بسته شده‌است.

به دلیل بسته شدن این مسیرها، به تاجران دو طرف روزانه صدها هزار دالر زیان می‌رسد.

در یک‌ونیم ماه گذشته، این سفر دومین وزیر حکومت طالبان به هند است.

پیش از این، در ماه اکتوبر، امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ حکومت طالبان نیز به هند سفر کرده بود.

اگرچه مشخص نیست که فعلاً افغانستان با هند چه مقدار صادرات و واردات دارد، اما قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در دورهٔ حکومت جمهوری مخلوع این کشور، میزان تجارت میان دو کشور بین ۵۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون دالر گزارش شده بود.