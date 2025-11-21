حکومت طالبان از هند خواست تا مراکز لوژستیک در افغانستان ایجاد کند

حکومت طالبان از هند خواسته تا تجارت را بیشتر گسترش دهد و برای حمل و نقل کالا، مراکز لوژستیکی کارگو را در افغانستان ایجاد کند.

این درخواست در حالی مطرح ‌شده که کابل روابط خود را با دهلی جدید تقویت می‌کند و پس از درگیری‌های متعدد با پاکستان و بسته شدن مسیر‌هایی تجارتی، به دنبال مسیرهای جایگزین است.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، روز پنجشنبه از هند خواست تا برای حمل و نقل بحری منظم صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار در ایران که از سوی هند مدیریت می‌شود، کمک کند.

آقای عزیزی با جتن پراسادا، وزیر تجارت هند، در دهلی جدید دیدار نموده، در مورد سرمایه‌گذاری، پروژه‌های مشترک و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای صادرکنندگان افغان، گفتگو کرده است.

وزیر تجارت طالبان همچنین پیشنهاد کرده که هند در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان که با ایران سرحد مشترک دارد ، تاسیسات ساخته و برای محموله‌های افغانستان در بندر بزرگ کانتینری نهاوا شیوا، در نزدیکی بمبئی هند، سهولت ایجاد کند.