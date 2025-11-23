لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۲۷

افغانستان

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات

مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان روز شنبه در این جشنواره گفته که امسال در ۱۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده است.

در اعلامیه‌ای که این وزارت نشر کرده، عثمانی افزوده که در کنار این، ۴۱ تُن زعفران تولید شده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر حاجی ابراهیم عادل، رئیس اتحادیۀ زعفران افغانستان می‌گوید که تاکنون ۷۲ شرکت در بخش زعفران ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد.

او گفت که این اتحادیه برنامه دارد ده میلیون دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای ۸۰ هزار نفر زمینۀ کار را فراهم سازد.

این درحالیست که بر اساس گزارش‌ها، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مقام‌های ایرانی گفته اند که ۲۵۰۰ لاری ایران در گذرگاه‌های این کشور با افغانستان گیرمانده اند

خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری‌ها از ۹ تا ۱۴ شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند.

مسئولان مرزی ایران گفته اند که توقف لاری‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان به میان آمده است.

اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر آنان برای حل این مشکل، در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند.

این درحالیست که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند.

فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد

فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است.

در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فراه برگزار شد، ابو مسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر پیروز شد.

در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

این لیگ میان ۱۰ تیم برتر برگزار شده است.

سال پیش تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ها شده بود.

شرکت هوایی آریانا افغان سه طیاره خریداری می‌کند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این طیاره‌ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می‌شوند.

ریاست عمومی شرکت‌های حکومت طالبان هم با تأیید این موضوع به نقل ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که این طیاره‌ها از نوع بوئینگ یا ایربس خواهند بود و قیمت آن‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون دالر امریکایی برآورد شده است.

او افزوده که با خرید این طیاره‌ها هزینه‌های حمل و نقل اقلام کاهش خواهد یافت و میزان انتقال صادرات افغانستان، به ویژه میوه‌های تازه و خشک، به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران روی آورده‌اند.

پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول بسته شدن سرحدات دانست

وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان، مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دوجانبه است.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های شبه‌نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی)، اسلام‌آباد سرحدات را با افغانستان بسته است.

اندرابی طالبان افغان را مسئول تاخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه هایی مانند تاپی و کاسا یک هزار نیز از این حمایت، متاثر شده اند.

پس از حمله طالبان بر چندین پوسته نظامی پاکستان در ۱۲ اکتبر در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان، از جمله تورخم و چمن را بسته است.

در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار قرار گرفته است.

روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرح دی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام‌آباد با بحران عمیق مالی مواجه شده‌اند.

بر اساس اکسپرس تریبون، ده‌ها تاجر بزرگ و متوسط عمده‌فروش در هر دو شهر، ده‌ها میلیون کلدار سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می‌رفتند، نیز ادعا کرده اند که به از دست دادن تمام دارایی‌های‌شان نزدیک شده اند.

یک افغان به قاچاق انسان در بریتانیا متهم شد

اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرده است.

رسانه‌های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان ۲۵ ساله افغان مقیم دوبلین به تاریخ ۱۹ نوامبر پس از سوار شدن به ریل از دوبلین به بلفاست در ایستگاه گرند سنترال بلفاست، دستگیر شد. او با پنج افغان دیگر سفر می کرد.

به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است.

گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند.

یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد.

یک افغان به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا اعتراف کرد

یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد.

احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی بریتانیا ننیتن مرتکب شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلاً این اتهامات را رد کرده بود، اما دیروز آن را پس گرفت.

ملاخیل با شخص دیگری بنام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود، در محکمه حاضر شد.

پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود.

محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده است.

جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغان‌ها را سخت‌گیرانه کنند.

اسپانیا از سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان میزبانی می کند

اسپانیا از سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام «صدای ما را بشنوید» میزبانی می کند.

سومین کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم «صدای ما را بشنوید» به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان، در ۱۲ دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد.

هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است.

انتظار می‌رود که رهبران بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند، تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخ‌گویی و اقدامات موثر ایجاد شود.

حکومت طالبان از هند خواست تا مراکز لوژستیک در افغانستان ایجاد کند

حکومت طالبان از هند خواسته تا تجارت را بیشتر گسترش دهد و برای حمل و نقل کالا، مراکز لوژستیکی کارگو را در افغانستان ایجاد کند.

این درخواست در حالی مطرح ‌شده که کابل روابط خود را با دهلی جدید تقویت می‌کند و پس از درگیری‌های متعدد با پاکستان و بسته شدن مسیر‌هایی تجارتی، به دنبال مسیرهای جایگزین است.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، روز پنجشنبه از هند خواست تا برای حمل و نقل بحری منظم صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار در ایران که از سوی هند مدیریت می‌شود، کمک کند.

آقای عزیزی با جتن پراسادا، وزیر تجارت هند، در دهلی جدید دیدار نموده، در مورد سرمایه‌گذاری، پروژه‌های مشترک و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای صادرکنندگان افغان، گفتگو کرده است.

وزیر تجارت طالبان همچنین پیشنهاد کرده که هند در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان که با ایران سرحد مشترک دارد ، تاسیسات ساخته و برای محموله‌های افغانستان در بندر بزرگ کانتینری نهاوا شیوا، در نزدیکی بمبئی هند، سهولت ایجاد کند.

حمل و نقل هوایی هند با افغانستان از سر گرفته خواهد شد

هند می گوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر می‌گیرد.

این موضوع امروز (21 نومبر) در جریان سفر نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است.

رسانه های هند، از قول آنند پرکاش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده اند که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل- دهلی جدید و کابل-امرتسر را تایید کرده، گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد.

به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال میشود.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر پنج روزه عازم هند شد.

اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند می گوید که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان درمورد راه‌های تقویت تجارت، اتصال و روابط بین مردم کابل و دهلی‌نو گفت‌وگو کرده است.

شنکر این را روز گذشته، پس از دیدار با عزیزی، در شبکۀ ایکس(تویتر سابق) نوشته.

نورالدین عزیزی روز چهارشنبه در راس یک هیئت برای سفر پنج روزه عازم هند شد.

اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که در این دیدار روی صدور ویزه برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان، فعال‌سازی دوبارۀ گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل مشکلات‌ در بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.

اما او نگفته که در مورد بندر چابهار چه توافقی صورت گرفته.

این بندر تحت تحریم‌های امریکا قرار داشت و حدود سه هفته پیش هند اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار، معافیت شش‌ماهه از این تحریم‌ها را دریافت کرده است.

