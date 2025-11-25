سرمنشی ناتو مذاکرات ژنیو را در مورد اوکرائین مثمر خواند

مارک روته، سرمنشی (سکرتر جنرال) ناتو در مورد پلان 28 ماده یی ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد – رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخت.

این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد میکند، بشمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه، و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف میگردد زیرا بخشی از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود.

سرمنشی ناتو روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو اروپای آزاد – رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بشمار میرود، به هم نزدیک شوند.

سرمنشی ناتو مارک روته مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکرائین را در ژنیو "بسیار مؤفق" توصیف کرد.

روته در مورد پلان 28 ماده یی گفت:

« بدون شک بعضی از نکات باید دقیق بررسی شوند. اما چیزی که ما در ژنیو دیدیم همچون یک تهداب امریکا و اوکرائین را در حرکت به سمت پیش نزدیک میسازد . من در مورد هر خط این پلان شرح نمیدهم اما همچون اساس به هدف خود رسیده تا دو طرف را به مذاکرع سوق بدهد»

این پلان که به چندین رسانه بشمول رادیو آزادی افشا شد، در اواخر هفته گذشته زنگ های خطر را در چندین پایتخت اروپایی و همچنان در کیف به صدا در آورد و بعضی ها آنرا "لیست آرزوهای" کرملین نامیدند.

این شرایط نیاز به ترک امتیازات گسترده از سوی کیف داشت و معلوم میشد که بسیاری از خواسته های کرملین را منعکس میکرد -- بشمول تسلیم ساحات دونتسک و لوهانسک اوکراین -- که به عنوان دونباس شناخته میشود -- و کریمیا، همراه با تعیین محدودیت ها در اندازه قوای نظامی اوکراین.

این پیشنهاد همچنان به مسکو اجازه میدهد تا به گروه هفت کشور پیشتاز صنعتی برگردد و همچنان تحریم های غربی را بالای کرملین به تدریج کاهش میدهد.

با نشر این پیشنهاد ، دیپلومات های اروپایی تلاش کردند تا یک پیشنهاد متقابل را که برای کیف آسانتر باشد تهیه کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا تا ۲۷ نوامبر به اوکراین مهلت داد تا با این پیشنهاد موافقت کند، اگرچه بعدا این مهلت را نرم کرد.

روته تایید کرد که او در جریان آخر هفته با رئیس جمهور ترمپ و رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در تماس بوده است اما نخواست روی نکات این پیشنهاد خط به خط صحبت کند.

مگر او تاکید کرد که "حالت پایانی" مذاکرات "یک اوکراین مستقل است که به پیش میرود، یک ملت قوی، و روسیه که هیچگاه دوباره تلاش نمیکند تا به آن حمله کند."