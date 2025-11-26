لینک‌های قابل دسترسی

اعضای شورای امنیت ملل متحد از سوریه و لبنان دیدار می‌کنند

نیویارک - یکی از جلسات شورای امنیت
قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفتۀ آینده به سوریه و لبنان سفر کنند.

نمایندگی سلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در ۴ دسمبر، به دمشق خواهند رفت و با مقام‌های بلندپایۀ سوریه بشمول رئیس‌جمهور احمد شرع دیدار خواهند کرد.

سلوونیا در ماه دسمبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت.

این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سالروز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می‌شود.

آن‌ها در ۵ دسمبر به لبنان سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل متحد دیدار می‌کنند.

این نیروها که در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان نیروی حایل میان اسرائیل و لبنان مستقر شده بودند، تا پایان سال ۲۰۲۷ از لبنان بیرون خواهند شد.

هزاران تن در استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند

ترکیه - اعتراض هزاران تن علیه خشونت در برابر زنان
هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند.

معترضان که بیشتر شان زنان بودند، روز سه‌شنبه در یک منطقۀ پرجمعیت استانبول راهپیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند.

در سال‌های گذشته، زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار می‌شد، پولیس اغلب معترضان را بازداشت می‌کرد، اما امسال پولیس بدون مداخله، مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت.

بر بنیاد آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵ در ترکیه ۲۳۵ زن توسط مردان کشته شده‌اند و علت مرگ ۲۴۷ زن دیگر هنوز روشن نشده است.

ریچارد بنیت: خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.

آقای بنیت سه‌شنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوع‌شان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»

او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.

روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامی‌داشت می‌شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع کرده‌اند.

یوناما: در حملات هوایی در خوست و کنر ده غیرنظامی کشته شدند

افغانستان- خانۀ ویران شده در نتیجۀ حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده است که در حملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر دستکم ده غیرنظامی کشته شدند.

یوناما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند.

به گفتۀ یوناما، شش تن دیگر زخمی شده‌اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیرنظامیان شده است.

این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.

اما اردوی پاکستان گفته است که هیچ حمله‌ای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را «بی اساس» خوانده است.

این پس از آنست که در حملۀ انتحاری روز دوشنبه در شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا ۳ تن از نیروهای شبه‌نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «اف‌سی» کشته شدند.

مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛افغانستان امروز به مصاف سوریه می‌رود

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در دومین بازی‌اش امروز چهارشنبه به مصاف سوریه خواهد خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

افغانستان به روز شنبه، ۲۲ نومبر با نتیجۀ ۳-۱ در برابر میانمار شکست خورد.

میانمار تا کنون با داشتن ۶ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن ۳ امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند.

این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مرحلۀ نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

مقام های اوکراینی: حملات تازۀ روسیه در کییف ۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته

مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کییف پایتخت اوکراین حمله کرده و دستکم شش تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظی حضور دارند.

مقام های امریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود.

مقام ها در کییف می گویند که در حملات تازۀ روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه شنبه ۲۵ نوامبر حداقل سیزده نفر نیز زخمی شده اند.

به گفتۀ آنها ، بر اثر حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است.

آنسو ، مقام های روسیه امروز از حملات پهپاد های اوکراینی به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داده اند.

یوری سلی یوسار ، والی منطقه ای روستوف گفته است که در یک حملۀ شبهنگام سه تن کشته شده اند.

مقام ها در کراسنودار گفته اند که در حملات پهپاد به شهر نووروسیسک چهار نفر زخمی شده اند و به ۴ ساختمان مسکونی و دو خانۀ شخصی آسیب رسیده است.

یوناما: شمار دختران و زنانی در معرض خطر بالای خشونت در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته

AFGHANISTAN- KABUL:UN- UNAMA: In the first 6 months of this year
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و بخش زنان این سازمان می گویند که در کمتر از دو سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند، چهل درصد افزایش یافته است و ۱۴.۲ میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند.

این دو نهاد در اعلامیه ای مشترک امروز سه شنبه به‌ مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقۀ خشونت رو به رو اند.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می‌شود بلکه خشونت در برگیرندۀ خاموش‌ساختن صدای آنان، بسته ‌شدن دروازه‌ها به ‌روی آیندۀ ‌شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است.»

او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم درافغانستان برای رفع محدودیت ها ، از جامعۀ جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده اند.

با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها ، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفته اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

پولیس پاکستان بیش از ۱۰۰ خانواده پناهجوی افغان را با ضرب و شتم بازداشت کرد.

پناهجویان افغان در حال ترک پاکستان
مهاجرین افغان در اسلام آباد می گویند که دست کم ۱۰۰ خانواده پناهجوی افغان را پولیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی آنها از خشونت هم کار گرفته شده .

پناهجویان بعضی از ویدیو های خودرا در رسانه های اجتماعی هم به نشر رسانده اند.

در بین آنها دیبا فرهمند فعال حقوق زنان دیده میشود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله میشود.

اوشکایت میکندکه در‌استانه ۲۵ نومبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ، او از سوی پولیس پاکستان سخت جراحت برداشته .

نظر به گزارش ها پولیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است.

در بین بازداشت شده گان تعداد زیاد زنان و دختران هم شامل اند.

انتظار میرود که پناهجویان افغان به کمپهای موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد.

گسترش تجارت با هند، رقیب منطقوی پاکستان

نورالدین عزیز، وزیر صنعت و تجارت طالبان با یکی از مقامات هند در دهلی نو
حکومت طالبان گفته است که برای گسترش تجارت با هند تعرفه‌ها را به‌صورت متقابل کاهش می‌دهند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در صفحه اکس نوشته است که نور الدین عزیز وزیر این وزارت در سفرش به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش تجارت از مسیر هوایی، زمینی و بحری و فعال‌سازی گروه‌کاری مشترک تجارت و سرمایه‌ گذاری و دایر نمودن نمایشگاه‌های مشترک تفاهم نمودند.

عزیزی تأکید کرده است که کابل از سکتور خصوصی هند استقبال می‌کند و آماده است تا تسهیلات لازم را برای طرح‌های جدید در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

در همین حال رسانه های هندی از جمله هندیا تودی INDIA TODAY گزارش داده است که دهلی نو و کابل گام‌های مهمی در راستای احیای دوباره و گسترش تجارت دوجانبه برداشته‌اند و هر دو طرف مشکلات ویزه و اتصال را که مانع روابط تجاری شده بود، حل کرده‌اند.

در خبر گفته شده است که به‌منظور گسترش همکاری‌های تجارتی، هند و افغانستان یک اتاق مشترک تجارت ایجاد خواهند کرد و تعرفه‌ها به‌صورت متقابل کاهش می‌یابد تا از گسترش تجارت حمایت شود.

پس از آن که پاکستان گذرگاه‌‌های خود را به روی هر گونه رفت و آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، حکومت طالبان در تلاش شد تا مسیر دیگری را جایگزین پاکستان کند.

پیش از این مقامات هندی گفته بودند که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز می‌شوند.

بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان

آرشیف، خبرنگاران افغان هنگام پوشش یک کنفرانس خبری
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان AMSO از بازداشت یک خبرنگار افغان به نام نورالله اکبری در پاکستان خبر داده است.

این سازمان با نشر بیانیه در صفحه فیسبوکش باز داشت این خبرنگار افغان را محکوم کرده و گفته است که او توسط پولیس پاکستان در منطقه‌ی فیصل‌تاون اسلام‌آباد بازداشت شده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام را نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حقوق پناهندگان افغان خوانده و خواستار آزادی فوری وی شده است.

در بیانیه گفته شده که آقای اکبری در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارد و تا کنون هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان دلیل بازداشت او را روشن نکرده‌اند.

شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان در صحبت با رادیوآزادی بازداشت نورالله اکبری خبرنگار افغان را نیز تایید کردند و گفتند که تلاشها برای رهایی او جریان دارد.

در روز های اخیر پولیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور روند بازداشت پناهندگان افغان، تفتیش خانه به خانه و اخراج اجباری را تسریع کرده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از نهادهای بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، خواسته است که وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را بررسی کرده و اقدام جدی انجام دهند.

