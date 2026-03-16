فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد.

این جوایز در مراسم نودوهشتمین دورهٔ جوایز آکادمی یا اسکار شب گذشته در لس‌آنجلس اهدا شد.

فیلم یک نبرد پس از نبرد دیگر در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردان، فیلم‌نامهٔ اقتباسی، بازیگر نقش مکمل، تدوین و بهترین انتخاب بازیگران، جوایز برتر را کسب کرد.

در همین حال، جایزهٔ بهترین بازیگر مرد به مایکل بی جوردن برای بازی در فیلم سینرز داده شد.

جایزهٔ بهترین بازیگر زن نیز به جسی باکلی برای بازی در فیلم همنیت اهدا شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

انتشار فهرست جدید کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه مقام‌های طالبان

لوگوی ملل متحد

کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد فهرست تازه‌ای از مقام‌های ارشد حکومت طالبان را منتشر کرده است که شامل تحریم‌ها می‌شوند.

در این فهرست، محمد حسن آخند رئیس‌الوزرای حکومت طالبان، هر دو معاون او و بیشتر اعضای کابینهٔ طالبان شامل هستند، اما نام هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در لست نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان امروز گفت که این اقدام تخطی از حقوق مردم است و باید پس گرفته شود.

بر اساس فهرست به‌روزشده، ۲۲ مقام طالبان با ممنوعیت سفر از سوی شورای امنیت، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی روبه‌رو هستند.

میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت

امارات متحدۀ عربی- میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت.

فعالیت میدان هوایی بین‌المللی دبی به شکل تدریجی آغاز شد.

یک ذخیرهٔ تیل در این میدان صبح امروز هدف حملهٔ طیاره‌ بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ رخ داد.

مقام‌های دبی گفته‌اند که در این حملات به کسی آسیب نرسیده و کارمندان اطفائیه توانسته‌اند آتش‌سوزی را که در نتیجهٔ این حمله به وجود آمده بود، مهار کنند.

این رویداد سبب شد تا پرواز طیاره‌ها از طریق میدان هوایی بین‌المللی دبی برای چند ساعت به تعویق بیفتد.

دفتر رسانه‌ای حکومت دبی اعلام کرده است که پروازهای برخی شرکت‌های هوایی از این میدان دوباره آغاز و از مسافران خواسته شده که منتظر اطلاعیه‌های شرکت‌های هوایی باشند.

میدان هوایی بین‌المللی دبی صبح امروز هدف حملات طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن تمام پروازها به تعویق افتاد.

پس از آغاز حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، این سومین حملهٔ پهپادی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی دبی خوانده شده است.

ایران در پاسخ به حملات امریکا و اسرائیل، مناطق مختلفی را در خلیج به‌ویژه در امارات متحدهٔ عربی هدف حملات طیاره بی سرنشین و راکتی قرار داده است.

طالبان: در حملات پاکستان سه کودک و یک زن در ولایت خوست کشته شدند

افغانستان - خوست (عکس آرشیف)

مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت خوست می‌گویند که در پی حملات پاکستان بر سه منطقه در این ولایت، شب گذشته دست‌کم سه کودک و یک زن کشته شده‌اند.

مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رسانه‌ها گفته است که مرمی‌های هاوان پاکستان بر منطقهٔ افغان‌ـ‌دوبی در ولسوالی سپیره، قریهٔ نَری در ولسوالی گربز و قریهٔ عطاخیل در ولسوالی زازی میدان اصابت کرده است.

به گفتهٔ او، در این حملات در کل سه کودک و یک زن کشته و شش غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شده‌اند.

همچنان گزارش شده که در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نیز یک گلولهٔ توپ «دی‌سی» پاکستان به خانهٔ غیرنظامیان اصابت کرده است.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای تازه، طالبان افغان را به کشتن چهار غیرنظامی در منطقهٔ باجور در ایالت خیبرپختونخوا متهم کرده است.

او گفته است که مرمی‌های هاوان طالبان به خانه‌های غیرنظامیان اصابت کرده که به گفته اش در نتیجه یک کودک پنج‌ساله نیز به‌شدت زخمی شده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به گونۀ مستقل تایید کند.

پاکستان حدود سه هفته پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و گفت این حملات تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

حملات هوایی بر بخش‌هایی از تهران امروز ادامه یافت

ایران - ساختمانی در تهران که پس از حملات هوایی به شدت زیان دیده است.

همزمان با گزارش رسانه‌های داخلی ایران در مورد فعال شدن سیستم دفاع هوایی در نزدیک جادۀ انقلاب تهران در بامداد امروز دوشنبه، در شبکه‌های اجتماعی نیز از بمباران نقاطی در تهران خبر داده شده است.

جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، روز یک‌شنبه درحالی که افرادی برای تشییع جنازه یکی از افراد مربوط به حکومت در میدان مرکزی همدان تجمع کرده بودند، بمبی در نزدیکی محل آن‌ها به هدفی اصابت کرد.

بنا بر این گزارش و تصاویر آن، در این انفجار، آسیبی متوجه تجمع‌کنندگان نشده است.

اما در گزارشی دیگر، به نوشته روزنامه هم‌میهن، معاون سیاسی امنیتی همدان روز یک‌شنبه خبر داد که در پی حملات هوایی به برخی نقاط همدان در این روز، «۹ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی» شده‌اند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این اخبار و آمار را به گونۀ مستقل تایید کند.

خبرگزاری مهر نیز نوشت که رئیس اداره برق شهرک ملارد در تهران، اعلام کرد که روز یک‌شنبه به دلیل اصابت چند راکت، چندین منطقۀ ملارد با قطع برق مواجه شدند.

صدای انفجار در اطراف تبریز در پس از ظهر روز یکشنبه هم شنیده شده است و نیز ایسنا از انفجار در شیراز از خبر داده است.

شورای امنیت سازمان ملل امروز در بارۀ پیش‌نویس تمدید ماموریت یوناما رای‌گیری می‌کند

انتظار می رود که این بار ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، به جای یک‌سال برای سه ماه تمدید شود.

ایالات متحده گفته است که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در بارۀ افغانستان دوشنبه هفتۀ گذشته گفت که بودجۀ یوناما بزرگترین بودجه در میان تمام ماموریت‌های ویژۀ سازمان ملل در جهان است.

ماموریت فعلی یوناما روز سه شنبه (۱۷مارچ) به پایان می‌رسد.

برنامۀ انکشافی سازمان ملل:هزاران تن برای بازسازی مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان به کار گرفته شده اند

روستای مزار دره ولسوالی نورگل (آرشیف)

برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) می گوید که بیش از پنج هزار و چهارصد تن درشرق افغانستان در پاک‌سازی آوار و بازسازی زیربناهای آسیب‌دیده پس از زلزلۀ مرگبار ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ، به کار گماشته شده اند.

این اداره در بیانیۀ روز یکشنبه (۲۴حوت) گفت که با اجرای برنامۀ REVIVE به حمایت کوریای جنوبی حدود ۳۵۰ هزار تن از آسیب‌دیده‌گان زلزله توانستند از سیستم‌های آبی، کانال‌های آبیاری و جاده‌ها استفاده کنند.

بر اساس بیانیه ، بسیاری از خانواده‌ها پس از زلزله در سرپناه‌های موقت نزدیک قریه های شان مانده بودند تا آوار پاک‌سازی و خانه‌ها برای بازگشت امن، آماده شوند.

طالبان ۲۱ متهم را در کابل شلاق زدند

نمایی از شهر کابل

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایی‌شان و تأیید این محکمه، ۲۱ فرد متهم به فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در کابل شلاق زده شدند.

این محکمه امروز (یک‌شنبه، ۲۴ حوت) گفته که هر کدام این افراد از ۱۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند و در کنار آن به ۷ ماه تا چهار سال و ۳ ماه زندان محکوم شده اند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبه‌رو بوده است.

در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

اما مقام‌های طالبان مجازات بدنی متهمان را تطبیق شریعت اسلامی عنوان می‌کنند و بر ادامۀ آن تأکید دارند.

نگرانی زلنسکی از بی‌توجهی ترمپ به اوکراین به دلیل جنگ ایران

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

در حالی که بیش از دو هفته از آغاز حملۀ مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و هنوز پایان این عملیات مشخص نیست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور امریکا به اوکراین و نبردش با روسیه پشت نکند.

زلنسکی گفت: "سخت امیدواریم که به دلیل شرق میانه، ایالات متحده به مسئله جنگ در اوکراین پشت نکند."

او ضمن اشاره به این که "شکی نیست که امریکایی‌ها حالا بیشتر حواس‌شان به شرق‌میانه است" اضافه کرد: "ما نمی‌خواهیم امریکایی‌ها را از دست بدهیم."

به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، اوکراین از راه به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربۀ خود در مبارزه با درون‌ها "تمایل خود را به کمک به امریکا و متحدانش در شرق‌میانه" نشان داده است.

پیشتر خبرگزاری‌ها نوشته بودند که کی‌یف در همین زمینه به چهار کشور منطقه متخصصانی را اعزام کرده است. هر یک از این چهار تیم چندین عضو دارد که قرار است به کشورهای میزبان طرز دفاع در برابر درون‌ها را آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ زلنسکی روز شنبه در مصاحبۀ خود با رسانه‌ها تأکید کرده است که اوکراین در قبال این کمک‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد.

ترمپ: ایران خواهان توافق است، اما شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه گفت: "ایران می‌خواهد توافقی انجام شود، اما من نمی‌خواهم چنین توافقی را بپذیرم، چون شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست."

ترمپ این مطلب را در یک گفت‌وگوی تیلیفونی ۳۰ دقیقه‌ای با شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز بیان کرد و افزود که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید "بسیار محکم و قاطع" باشد.

آقای ترمپ در پاسخ به این پرسش که شرایط یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ چه خواهد بود، گفت: "نمی‌خواهم آن را به شما بگویم." با این حال تأیید کرد که تعهد ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه جاه‌طلبی هسته‌ای بخشی از چنین توافقی خواهد بود.

این در حالیست که مقام‌های ایرانی طی روزهای اخیر بارها ادعا کرده‌اند که دیگر به‌دنبال مذاکره و توافق با امریکا نیستند.

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت در پی افزایش قیمت جهانی نفت با چند کشور دیگر برای طرحی به‌منظور تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند.

ترمپ در این گفت‌وگوی تیلیفونی گفت هنوز مشخص نیست ایران مین‌هایی را در تنگۀ هرمز کار گذاشته است یا نه.

او پیش از این از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی را به منظور تأمین امنیت تنگۀ هرمز به منطقه اعزام کنند.

