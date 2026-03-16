فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد.

مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت خوست می‌گویند که در پی حملات پاکستان بر سه منطقه در این ولایت، شب گذشته دست‌کم سه کودک و یک زن کشته شده‌اند.

مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رسانه‌ها گفته است که مرمی‌های هاوان پاکستان بر منطقهٔ افغان‌ـ‌دوبی در ولسوالی سپیره، قریهٔ نَری در ولسوالی گربز و قریهٔ عطاخیل در ولسوالی زازی میدان اصابت کرده است.

به گفتهٔ او، در این حملات در کل سه کودک و یک زن کشته و شش غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شده‌اند.

همچنان گزارش شده که در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نیز یک گلولهٔ توپ «دی‌سی» پاکستان به خانهٔ غیرنظامیان اصابت کرده است.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای تازه، طالبان افغان را به کشتن چهار غیرنظامی در منطقهٔ باجور در ایالت خیبرپختونخوا متهم کرده است.

او گفته است که مرمی‌های هاوان طالبان به خانه‌های غیرنظامیان اصابت کرده که به گفته اش در نتیجه یک کودک پنج‌ساله نیز به‌شدت زخمی شده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به گونۀ مستقل تایید کند.

پاکستان حدود سه هفته پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و گفت این حملات تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.