ترمپ می‌گوید که ماین‌گذاری تنگۀ هرمز برای حکومت ایران مانند دست زدن به خودکشی است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید جنگ با ایران در روزهای اخیر "با تمام قدرت" ادامه داشته و تاکنون بیش از ۷ هزار نقطه در این کشور هدف قرار گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که "بیشتر" این اهدف، نظامی و اقتصادی بوده‌اند.

آقای ترمپ گفت که در روز دوشنبه، سه سایت یا مرکز تولید موشک و درون هم در ایران هدف قرار گرفته‌اند.

دونالد ترمپ، روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرد که اگر سپاه پاسداران ایران دست به ماین‌گذاری تنگۀ هرمز بزند، مانند آن است که دست به خودکشی زده است.

او در عین حال گفت که ارزیابی ارتش امریکا آن است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

رئیس جمهور امریکا در ادامه می‌گوید که ارتش کشورش "تمام ۳۰ کشتی ماین‌گذار ایران را نابود کرده و "همه الان در قعر دریا هستند."

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد.

این جوایز در مراسم نودوهشتمین دورهٔ جوایز آکادمی یا اسکار شب گذشته در لس‌آنجلس اهدا شد.

فیلم یک نبرد پس از نبرد دیگر در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردان، فیلم‌نامهٔ اقتباسی، بازیگر نقش مکمل، تدوین و بهترین انتخاب بازیگران، جوایز برتر را کسب کرد.

در همین حال، جایزهٔ بهترین بازیگر مرد به مایکل بی جوردن برای بازی در فیلم سینرز داده شد.

جایزهٔ بهترین بازیگر زن نیز به جسی باکلی برای بازی در فیلم همنیت اهدا شد.

اپدیت شده

میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت

امارات متحدۀ عربی- میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت.

فعالیت میدان هوایی بین‌المللی دبی به شکل تدریجی آغاز شد.

یک ذخیرهٔ تیل در این میدان صبح امروز هدف حملهٔ طیاره‌ بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ رخ داد.

مقام‌های دبی گفته‌اند که در این حملات به کسی آسیب نرسیده و کارمندان اطفائیه توانسته‌اند آتش‌سوزی را که در نتیجهٔ این حمله به وجود آمده بود، مهار کنند.

این رویداد سبب شد تا پرواز طیاره‌ها از طریق میدان هوایی بین‌المللی دبی برای چند ساعت به تعویق بیفتد.

دفتر رسانه‌ای حکومت دبی اعلام کرده است که پروازهای برخی شرکت‌های هوایی از این میدان دوباره آغاز و از مسافران خواسته شده که منتظر اطلاعیه‌های شرکت‌های هوایی باشند.

میدان هوایی بین‌المللی دبی صبح امروز هدف حملات طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن تمام پروازها به تعویق افتاد.

پس از آغاز حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، این سومین حملهٔ پهپادی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی دبی خوانده شده است.

ایران در پاسخ به حملات امریکا و اسرائیل، مناطق مختلفی را در خلیج به‌ویژه در امارات متحدهٔ عربی هدف حملات طیاره بی سرنشین و راکتی قرار داده است.

حملات هوایی بر بخش‌هایی از تهران امروز ادامه یافت

ایران - ساختمانی در تهران که پس از حملات هوایی به شدت زیان دیده است.

همزمان با گزارش رسانه‌های داخلی ایران در مورد فعال شدن سیستم دفاع هوایی در نزدیک جادۀ انقلاب تهران در بامداد امروز دوشنبه، در شبکه‌های اجتماعی نیز از بمباران نقاطی در تهران خبر داده شده است.

جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، روز یک‌شنبه درحالی که افرادی برای تشییع جنازه یکی از افراد مربوط به حکومت در میدان مرکزی همدان تجمع کرده بودند، بمبی در نزدیکی محل آن‌ها به هدفی اصابت کرد.

بنا بر این گزارش و تصاویر آن، در این انفجار، آسیبی متوجه تجمع‌کنندگان نشده است.

اما در گزارشی دیگر، به نوشته روزنامه هم‌میهن، معاون سیاسی امنیتی همدان روز یک‌شنبه خبر داد که در پی حملات هوایی به برخی نقاط همدان در این روز، «۹ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی» شده‌اند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این اخبار و آمار را به گونۀ مستقل تایید کند.

خبرگزاری مهر نیز نوشت که رئیس اداره برق شهرک ملارد در تهران، اعلام کرد که روز یک‌شنبه به دلیل اصابت چند راکت، چندین منطقۀ ملارد با قطع برق مواجه شدند.

صدای انفجار در اطراف تبریز در پس از ظهر روز یکشنبه هم شنیده شده است و نیز ایسنا از انفجار در شیراز از خبر داده است.

نگرانی زلنسکی از بی‌توجهی ترمپ به اوکراین به دلیل جنگ ایران

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

در حالی که بیش از دو هفته از آغاز حملۀ مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و هنوز پایان این عملیات مشخص نیست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور امریکا به اوکراین و نبردش با روسیه پشت نکند.

زلنسکی گفت: "سخت امیدواریم که به دلیل شرق میانه، ایالات متحده به مسئله جنگ در اوکراین پشت نکند."

او ضمن اشاره به این که "شکی نیست که امریکایی‌ها حالا بیشتر حواس‌شان به شرق‌میانه است" اضافه کرد: "ما نمی‌خواهیم امریکایی‌ها را از دست بدهیم."

به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، اوکراین از راه به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربۀ خود در مبارزه با درون‌ها "تمایل خود را به کمک به امریکا و متحدانش در شرق‌میانه" نشان داده است.

پیشتر خبرگزاری‌ها نوشته بودند که کی‌یف در همین زمینه به چهار کشور منطقه متخصصانی را اعزام کرده است. هر یک از این چهار تیم چندین عضو دارد که قرار است به کشورهای میزبان طرز دفاع در برابر درون‌ها را آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ زلنسکی روز شنبه در مصاحبۀ خود با رسانه‌ها تأکید کرده است که اوکراین در قبال این کمک‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد.

ترمپ: ایران خواهان توافق است، اما شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه گفت: "ایران می‌خواهد توافقی انجام شود، اما من نمی‌خواهم چنین توافقی را بپذیرم، چون شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست."

ترمپ این مطلب را در یک گفت‌وگوی تیلیفونی ۳۰ دقیقه‌ای با شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز بیان کرد و افزود که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید "بسیار محکم و قاطع" باشد.

آقای ترمپ در پاسخ به این پرسش که شرایط یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ چه خواهد بود، گفت: "نمی‌خواهم آن را به شما بگویم." با این حال تأیید کرد که تعهد ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه جاه‌طلبی هسته‌ای بخشی از چنین توافقی خواهد بود.

این در حالیست که مقام‌های ایرانی طی روزهای اخیر بارها ادعا کرده‌اند که دیگر به‌دنبال مذاکره و توافق با امریکا نیستند.

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت در پی افزایش قیمت جهانی نفت با چند کشور دیگر برای طرحی به‌منظور تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند.

ترمپ در این گفت‌وگوی تیلیفونی گفت هنوز مشخص نیست ایران مین‌هایی را در تنگۀ هرمز کار گذاشته است یا نه.

او پیش از این از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی را به منظور تأمین امنیت تنگۀ هرمز به منطقه اعزام کنند.

امریکا برای رفت و آمد به سفارت و قنسولگری‌هایش در پاکستان محدودیت وضع کرد

یکی از قنسولگری‌های امریکا در پاکستان

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتراضات برنامه‌ریزی شده در آنجا را زیر نظر دارد و احتمال تجمعات بزرگ، ازدحام جمعیت، ازدحام ترافیک و اختلال احتمالی در خدمات تیلیفون و اینترنت در منطقه وجود دارد.

سفارت اعلام کرد که رفت و آمد کارکنان امریکایی در تمام نمایندگی‌ها تا ۱۵ مارچ محدود خواهد شد.

سفارت ایالات متحده همچنین تمام قرارهای از پیش تعیین شده برای ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی را تا ۲۰ مارچ لغو کرد و گفت که دستورالعمل‌ها از طریق ایمیل برای افراد آسیب دیده ارسال خواهد شد.

در اول مارچ، معترضان خشمگین شیعه در واکنش به حمله ایالات متحده به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، به سفارت ایالات متحده در شهر کراچی حمله کردند.

در پاسخ، ماموران امنیتی قنسولگری به سمت معترضان آتش گشودند که در نتیجه دست کم ۱۰ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

از آن زمان تا کنون، تمام خدمات قنسولی ایالات متحده در کراچی و لاهور به حالت تعلیق درآمده است.

قنسولگری عمومی ایالات متحده در پیشاور نیز به گونۀ دائم تعطیل می‌شود.

ترمپ: کشورهای دیگر برای کمک به باز کردن تنگۀ هرمز، کشتی‌های جنگی خواهند فرستاد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این مطلب را روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی Truth Social نوشت.

رئیس جمهور ترمپ گفت که بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگۀ هرمز آسیب دیده‌اند، به ایالات متحده در ارسال کشتی‌های جنگی به منطقه خواهند پیوست تا این مسیر را باز و امن نگه دارند.

او از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی به منطقه اعزام کنند.

ترمپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران خواهد کرد و به طور مداوم کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را در دریا هدف قرار خواهد داد.

ایران به کشتی‌ها در مورد عبور از تنگۀ هرمز هشدار داده است و گفته که قصد دارد در این آبراه که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، مین‌گذاری کند.

ایالات متحده همچنین چندین کشتی مین‌گذار ایرانی را هدف قرار داده و منهدم کرده است.

درخواست سه سازمان رسانه‌ای از پاکستان برای توقف اخراج خبرنگاران افغان

یک خبرنگار افغان در پاکستان

سه سازمان حامی رسانه‌ها در یک نامه مشترک از صدراعظم پاکستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از این کشور شدند.

سازمان‌های گزارشگران بدون مرز (RSF)، کمیته محافظت از خبرنگاران (CPJ) و آزادی مطبوعات (FPU) در این نامه که روز جمعه منتشر شد، نوشتند که پس از ۲۷ فبروری و تشدید درگیری‌ها بین طالبان و پاکستان، فشارها بر خبرنگاران افغان افزایش یافته است.

این سازمان‌ها از پاکستان خواسته‌اند تمامی خبرنگارانی که تنها به دلیل وضعیت مهاجرتی یا ملیت افغان خود بازداشت شده‌اند، آزاد شوند و برای خبرنگارانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند، یک چارچوب حمایتی موقت فراهم شود.

سازمان‌های بین‌المللی همچنین اعلام کردند که آماده همکاری با مقامات پاکستانی برای یافتن راه‌حل‌های سازنده هستند.

در حالی که دولت پاکستان هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است، اخیراً بازداشت و اخراج مهاجران افغان در این کشور افزایش یافته است.

نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفت‌وگو سه روزه با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های مرزی خبر داد

شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرف‌ها بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفت‌وگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.

این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند این حملات پناهگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلام‌آباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.

