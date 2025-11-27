رئیس جمهور ترمپ: فرد مهاجم که بر عساکر گارد ملی در نزدیک قصر سفید حمله کرد، افغان است

رسانه‌های امریکایی از فرد مهاجم به نام رحمان‌الله لکنوال یاد کرده اند

رسانه‌های امریکایی از فرد مهاجم که در حالت زخمی توسط پولیس دستگیر شده، به نام رحمان‌الله لکنوال یاد کرده اند.

این فرد مهاجم، روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی، در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن، بالای عساکر گارد ملی امریکا تیراندازی نمود و دو تن را به شدت زخمی کرد.

کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا این تیراندازی را یک "عمل تروریستی" خوانده، گفته است که عامل آن بهای گزافی خواهد پرداخت.

روند مهاجرت و پناهندگی افغان‌ به امریکا، به حالت تعلیق درآمد

پیش از این دونالد ترمپ از ادارات ذیربط ادارۀ خود خواسته بود که دوسیه‌های افغان‌هایی را دوباره مورد بررسی قرار دهند که در زمان حکومت جو بایدن، رییس‌جمهور سابق به امریکا آمده اند.

پس از این حمله، ادارۀ امور شهروندی و مهاجرت امریکا اعلام کرد که روند مهاجرت و پناهندگی افغان‌ها را تا یک تاریخ نامعلوم، به حالت تعلیق درآورده است.

ادارۀ امور شهروندی و مهاجرت ایالات متحدۀ امریکا در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"حفاظت از امنیت و مصونیت کشور، یگانه محور ماموریت ما است."

موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده است.