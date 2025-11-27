افغانستان
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.
کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.
این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.
کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.
موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سرپرست یوناما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرد
جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که خانم گانیون روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) در ملاقات با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، روی ضرورت مصونیت افراد ملکی تاکید کرده است.
حکومت طالبان می گوید که در حملات هوایی پاکستان اخیر بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا ۱۰ فرد ملکی کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد.
اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزی، سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، در ۲۵ نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابۀ انتقام در برابر حمله بر نیروهای اف. سی در پشاور، صورت گرفته است.
در حملۀ صبح دوشنبه بر یک پوسته پولیس سرحدی در پشاور، حداقل سه عسکر کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، حملات اخیر پاکستان را به شدت نکوهش کرد
نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور، تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطیها اقدام کند.
در اعلامیۀ که روزسه شنبه(۲۵ نوامبر) از سوی نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچو حملات را متوقف کند.
در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریزم نیست
براساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر، حداقل ده فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند.
حکومت طالبان ادعا کرده که جتهای جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.
اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حملهای بر قلمرو افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان را "بی اساس" خوانده است.
ریچارد بنیت: خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.
آقای بنیت سهشنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوعشان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»
او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواجهای اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامیداشت میشود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیتهای گسترده بر آنان وضع کردهاند.
یوناما: در حملات هوایی در خوست و کنر ده غیرنظامی کشته شدند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده است که در حملات هوایی در ولایتهای خوست و کنر دستکم ده غیرنظامی کشته شدند.
یوناما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند.
به گفتۀ یوناما، شش تن دیگر زخمی شدهاند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیرنظامیان شده است.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که جتهای جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایتهای خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.
اما اردوی پاکستان گفته است که هیچ حملهای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را «بی اساس» خوانده است.
این پس از آنست که در حملۀ انتحاری روز دوشنبه در شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا ۳ تن از نیروهای شبهنظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «افسی» کشته شدند.
مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛افغانستان امروز به مصاف سوریه میرود
در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در دومین بازیاش امروز چهارشنبه به مصاف سوریه خواهد خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابتها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است.
افغانستان به روز شنبه، ۲۲ نومبر با نتیجۀ ۳-۱ در برابر میانمار شکست خورد.
میانمار تا کنون با داشتن ۶ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن ۳ امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند.
این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مرحلۀ نهایی بازیهای آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابتها شد.
یوناما: شمار دختران و زنانی در معرض خطر بالای خشونت در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و بخش زنان این سازمان می گویند که در کمتر از دو سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند، چهل درصد افزایش یافته است و ۱۴.۲ میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند.
این دو نهاد در اعلامیه ای مشترک امروز سه شنبه به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقۀ خشونت رو به رو اند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده میشود بلکه خشونت در برگیرندۀ خاموشساختن صدای آنان، بسته شدن دروازهها به روی آیندۀ شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است.»
او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم درافغانستان برای رفع محدودیت ها ، از جامعۀ جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده اند.
با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها ، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفته اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.
گسترش تجارت با هند، رقیب منطقوی پاکستان
حکومت طالبان گفته است که برای گسترش تجارت با هند تعرفهها را بهصورت متقابل کاهش میدهند.
وزارت صنعت و تجارت طالبان در صفحه اکس نوشته است که نور الدین عزیز وزیر این وزارت در سفرش به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش تجارت از مسیر هوایی، زمینی و بحری و فعالسازی گروهکاری مشترک تجارت و سرمایه گذاری و دایر نمودن نمایشگاههای مشترک تفاهم نمودند.
عزیزی تأکید کرده است که کابل از سکتور خصوصی هند استقبال میکند و آماده است تا تسهیلات لازم را برای طرحهای جدید در بخشهای مختلف فراهم سازد.
در همین حال رسانه های هندی از جمله هندیا تودی INDIA TODAY گزارش داده است که دهلی نو و کابل گامهای مهمی در راستای احیای دوباره و گسترش تجارت دوجانبه برداشتهاند و هر دو طرف مشکلات ویزه و اتصال را که مانع روابط تجاری شده بود، حل کردهاند.
در خبر گفته شده است که بهمنظور گسترش همکاریهای تجارتی، هند و افغانستان یک اتاق مشترک تجارت ایجاد خواهند کرد و تعرفهها بهصورت متقابل کاهش مییابد تا از گسترش تجارت حمایت شود.
پس از آن که پاکستان گذرگاههای خود را به روی هر گونه رفت و آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، حکومت طالبان در تلاش شد تا مسیر دیگری را جایگزین پاکستان کند.
پیش از این مقامات هندی گفته بودند که بهزودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز میشوند.
بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان AMSO از بازداشت یک خبرنگار افغان به نام نورالله اکبری در پاکستان خبر داده است.
این سازمان با نشر بیانیه در صفحه فیسبوکش باز داشت این خبرنگار افغان را محکوم کرده و گفته است که او توسط پولیس پاکستان در منطقهی فیصلتاون اسلامآباد بازداشت شده است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام را نقض آشکار آزادی رسانهها و حقوق پناهندگان افغان خوانده و خواستار آزادی فوری وی شده است.
در بیانیه گفته شده که آقای اکبری در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارد و تا کنون هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان دلیل بازداشت او را روشن نکردهاند.
شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان در صحبت با رادیوآزادی بازداشت نورالله اکبری خبرنگار افغان را نیز تایید کردند و گفتند که تلاشها برای رهایی او جریان دارد.
در روز های اخیر پولیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور روند بازداشت پناهندگان افغان، تفتیش خانه به خانه و اخراج اجباری را تسریع کرده است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان از نهادهای بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد، خواسته است که وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را بررسی کرده و اقدام جدی انجام دهند.
دیپلومات ارشد طالبان در تهران: ۲۹۲ زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند
دیپلومات ارشد طالبان در تهران از انتقال صد ها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می دهد. فضل محمد حقانی شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران به رادیو آزادی یکشنبه شب (۲ قوس) گفت که ۲۹۲ زندانی روز های شنبه و یکشنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند.
او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
برخی رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این افغان ها دورۀ محکومیت خود را در ایران سپری کرده و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
محمود امیری مقدم ، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفتۀ گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتوبر دستکم ۷۲ افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شده اند.
به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.