دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.

آقای بنیت سه‌شنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوع‌شان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»

او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.

روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامی‌داشت می‌شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع کرده‌اند.