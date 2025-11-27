جهان
جمهوری دومینیکن به امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه هوایی علیه قاچاقچیان مواد مخدر استفاده کند
جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) گفت که به ایالات متحدۀ امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه و میدان هوایی به حیث بخشی از عملیات خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تا کنون در نتیجۀ آن بیش از 80 تن را کشته، استفاده کند.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، این اعلام در جریان سفر پیت هگست وزیر دفاع امریکا به سانتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن، صورت گرفته است.
این سفر پس از آن صورت گرفت که امریکا یک کارتل ادعا شده مواد مخدر وینزوئلا موسوم به"کارتل دی لوس سولس" را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد که به ادارۀ رئیس جمهور ترمپ، پوشش قانونی برای اقدامات بیشتر علیه مقامات وینزوئلایی را می دهد.
ایالات متحدۀ امریکا در اوایل سپتمبر حملات خود را بر قاچاقبران ادعا شده مواد مخدر آغاز کرد و تا اکنون بیش از 20 کشتی را که می گوید برای قاچاق از استفاده می شد، تخریب کرده است.
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.
کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.
این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.
کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.
موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.
حداقل 44 تن در یک آتش سوزی بزرگ در هانگ کانگ کشته شده اند
مقامات هانگ کانگ می گویند که صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در نتیجۀ یک آتش سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هانگ کانگ کشته شده اند، 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقودالاثر اند.
براساس خبرگزاری دی، پی، ای جرمنی، این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در منطقه تای پو هانگ کانگ، یک منطقه اداری ویژه چین، صورت گرفته است
به باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده، تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن، اجتناب کنند.
به اساس یک گزارش"ساوت چین مورنینگ پست" هانگ کانگ، بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل طبی با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شده اند.
"ساوت چین مورنینگ پوست" همچنین گفته که سه مرد به سوءظن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شده اند.
در حملۀ یک کوسه ماهی در سواحل استرالیا، یک تن کشته و یک تن زخمی شدند
در نتیجۀ حملۀ یک کوسه ماهی(شارک) صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در یکی از سواحل ایالت نیو ساوت ولز در شرق استرالیا، یک تن کشته و یک تن دیگر به شدت زخمی شدند.
به گفتۀ مقامات محلی پولیس، این دو تن صبح زود امروز، مورد حملۀ یک کوسه ماهی قرار گرفتند و یک زن قربانی رویداد، در محل حادثه فوت کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، از سال 1791 میلادی تا اکنون بیش از 1,280 حادثه حملۀ کوسه ماهی در اطراف استرالیا رخ داده که بیش از 250 مورد آن منجر به مرگ شده است.
وزیر دفاع اسرائیل: تا زمانی که امنیت اسرائیل تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد
وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده، تا زمانی که امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد.
اسرائیل کاتز روز چهارشنبه، به پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمیدهد تا باشندگان شمال این کشور تهدید شوند.
کاتز با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی یکی از قوماندان های حزب الله در جنوب بیروت، گفت که این گروه باید خلع سلاح شود.
با وجود آتش بس یک ساله میان حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را افزایش داده اند.
حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که ایالات متحده امریکا آن را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است.
رییسجمهور ترمپ، فرستاده ویژۀ خودرا برای گفتگو مسکو میفرستد
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ را به مسکو میفرستد تا با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه درمورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از «نقاط حساس» آن بررسی میشود، گفتگو کند.
رئیس جمهور ترمپ روز سهشنبه(۲۵ نومبر) در شبکههای اجتماعی نوشته که در طرح ۲۸ مادهای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.
ترمپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خود، هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند و در عین حال، دان دریسکول وزیر اردوی امریکا با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد.
پس از یک روز تلاش های شدید دیپلوماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه هایی از پیشرفت در زمینۀ توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می شود.
روز چهارشنبه، یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین نیز گفت که او با ویتکوف زیاد صحبت میکند، اما این گفتگو ها علنی نیست.
جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونینترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی میشود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
روز"ترانسپورت پایدار" در جهان، حالی فرا رسید که افغانستان با آزمون های جدی مواجه است
در حالی که امروز ۲۶ نوامبر از روز بین المللی ترانسپورت(حمل و نقل) پایدار در جهان تجلیل می شود، افغانستان با آزمون های عمیق در ایجاد سیستم ترانسپورت که از توسعه پشتیبانی کند و تأثیرات آن بر محیط زیست حداقل باشد، روبرو است.
براساس گزارش ها، پس از چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی و آفات طبیعی مکرر، سیستم ترانسپورت در افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است. در بیشتر مناطق افغانستان، سرکهای آسیبدیده اند، کمبود ترانسپورت عامه و سرمایهگذاری محدود، تحرک را به شدت محدود کرده، به ویژه برای زنان، جوامع روستایی، دهاقین، تاجرانی و کسانیکه برای رسیدن به بازارها، مکاتب و مراقبتهای صحی به ترانسپورت ایمن متکی هستند.
در بسیاری از ولایات افغانستان، عدم دسترسی به سرکها در طول زمستان، برخی مناطق را بیشتر منزوی می سازد. افغانستان در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیبپذیر است که تاثیر مستقیم روی توسعۀ حمل و نقل پایدار، داشته است.
اعضای شورای امنیت ملل متحد از سوریه و لبنان دیدار میکنند
قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفتۀ آینده به سوریه و لبنان سفر کنند.
نمایندگی سلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در ۴ دسمبر، به دمشق خواهند رفت و با مقامهای بلندپایۀ سوریه بشمول رئیسجمهور احمد شرع دیدار خواهند کرد.
سلوونیا در ماه دسمبر ریاست دورهای شورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت.
این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سالروز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام میشود.
آنها در ۵ دسمبر به لبنان سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل متحد دیدار میکنند.
این نیروها که در سال ۱۹۷۸ بهعنوان نیروی حایل میان اسرائیل و لبنان مستقر شده بودند، تا پایان سال ۲۰۲۷ از لبنان بیرون خواهند شد.
هزاران تن در استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند
هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند.
معترضان که بیشتر شان زنان بودند، روز سهشنبه در یک منطقۀ پرجمعیت استانبول راهپیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند.
در سالهای گذشته، زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار میشد، پولیس اغلب معترضان را بازداشت میکرد، اما امسال پولیس بدون مداخله، مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت.
بر بنیاد آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵ در ترکیه ۲۳۵ زن توسط مردان کشته شدهاند و علت مرگ ۲۴۷ زن دیگر هنوز روشن نشده است.
مقام های اوکراینی: حملات تازۀ روسیه در کییف ۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته
مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کییف پایتخت اوکراین حمله کرده و دستکم شش تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظی حضور دارند.
مقام های امریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود.
مقام ها در کییف می گویند که در حملات تازۀ روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه شنبه ۲۵ نوامبر حداقل سیزده نفر نیز زخمی شده اند.
به گفتۀ آنها ، بر اثر حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است.
آنسو ، مقام های روسیه امروز از حملات پهپاد های اوکراینی به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داده اند.
یوری سلی یوسار ، والی منطقه ای روستوف گفته است که در یک حملۀ شبهنگام سه تن کشته شده اند.
مقام ها در کراسنودار گفته اند که در حملات پهپاد به شهر نووروسیسک چهار نفر زخمی شده اند و به ۴ ساختمان مسکونی و دو خانۀ شخصی آسیب رسیده است.