ریچارد بنیت: حفاظت از افراد ملکی مهم است
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز سهشنبه ۲۵ نوامبر در صفحهٔ اکس خود با نشر اعلامیهای این حملات را محکوم کرده و نوشته است که شورای امنیت باید برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، دست به اقدام بزند.
او این حملات را نقض تمامیت ارضی افغانستان، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بشری بینالمللی دانسته نوشته است: «نقض تمامیت ارضی یک کشور دیگر و کشتن کودکان در خانه هایشان هرگز مبارزه با تروریزم نیست.»
آقای فایق تأکید کرده است که یگانه راه رسیدن به صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه، ایجاد یک حکومت مسئول، همهشمول و پاسخگو بر بنیاد عدالت، حاکمیت قانون، ارادهٔ مردم و احترام کامل به تعهدات بینالمللی است.
همزمان، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیرنظامیان مهم است و طرف های درگیر باید بار دیگر به میز گفتوگو بازگردند و به خشونت پایان دهند.
او در صفحهٔ ایکس خود بیانیهٔ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، ، را بازنشر کرده است؛ که در آن گفته شده که در نتیجهٔ حملات هوایی در ولایتهای خوست و کنر، ۱۰ تن کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
در حملات هوایی اخیر در خوست و کنر، ۱۰ تن کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدهاند
بنیت نوشته است که یوناما خواستار احترام به قوانین بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان شده است.
حکومت طالبان روزسه شنبه، ۲۵ نوامبر، اعلام کرد که نیروهای هوایی پاکستان در ولایت های کنر، خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام دادهاند که به گفتهٔ آنان در نتیجهٔ این حملات دستکم ۱۰ غیرنظامی کشته و حداقل ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
در این حمله، ۱۰ عضو یک خانواده در منطقهٔ مغلگی ولسوالی گربز ولایت خوست جان باختهاند که ۹ تن آنان کودکان و یک زن بوده است.
شربتخان، یکی از اعضای این خانواده، به رادیو آزادی گفت که نیمههای شب از حمله بر خانهٔ برادرش آگاه شده است. او افزود:
" در همین خانهٔ بالا، یکی از پسرانم که کمی بزرگتر است و اکنون زخمی شده، باقی همه کودکان بودند. تنها سه کودک زنده ماندهاند و بقیه همه شهید شدهاند.این نخستین حادثه نیست که من امروز برای شما گریه میکنم. پیش از این نیز پاکستان مردم را کشته و بمباران کرده است. ما از جامعهٔ جهانی میخواهیم که از ما حمایت کند، بر ما ظلم زیادی شده است. باید پرسیده شود، چون حکومت پاکستان بسیار ظالم است و ۴۰ سال است که بر ما ظلم میکند."
محمد زمان، یکی دیگر از باشندگان همین قریه، میگوید خانوادهٔ آسیبدیده بسیار بیبضاعت بود و اعضای آن در مزارع کار میکردند.
"اینها در قریه ما هستند؛ پاکستان بر آنان حمله کرد، ده تنشان شهید شدند و سه نفر زخمی شدهاند. اینها مردم بسیار فقیر اند، زمین هایشان را کِشت میکردند و کاروبار چوب داشتند. همه افراد ملکیاند و هیچ نوع ارتباطی با حکومت ندارند."
اسلام آباد ادعا میکنند که تحریک طالبان پاکستان(تیتیپی) در افغانستان پناهگاههای امن دارد
شماری از باشندگان قریهٔ مغلگی نیز به رادیو آزادی گفتند که در منطقهٔ آنان هیچ گروه مسلح فعالیت ندارد و به گفتهٔ آنها، نیروی هوایی پاکستان مردم بیگناه را هدف قرار داده است.
هرچنداردوی پاکستان در گفتوگو با رسانههای این کشور دست داشتن خود را در این حملات رد کرده، اما جان اڅکزی، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، روز گذشته (۲۵ نوامبر) در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که این تازهترین حملات بر افغانستان در واکنش به حمله بر نیروهای اف سی در پشاور انجام شده است.
در پشاور، به تاریخ ۲۴ نوامبر، بر قرارگاه مرکزی نیروهای افسی حملهٔ انتحاری صورت گرفت که در آن دستکم سه سرباز پاکستانی کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند.
مقامهای پاکستانی ادعا میکنند که تحریک طالبان پاکستان یا «تیتیپی» در افغانستان پناهگاههای امن دارد و همراه با سایر گروههای مسلح، حملات خود بر پاکستان را از همانجا سازماندهی میکند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تأکید کردهاند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
این در حالیست که در ۱۹ اکتوبر، میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتشبس صورت گرفته بود؛ توافقی که به گفتهٔ حکومت طالبان، پاکستان با حملهٔ اخیر آن را نقض کرده است.
حکومت طالبان هشدار داده که به آخرین حملهٔ پاکستان در زمان مناسب پاسخ لازم خواهد داد.
این تنشها پس از آن در ۹ اکتوبر آغاز شد که حکومت طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد و سپس در یازدهم همان ماه بر پوسته های پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کرد.
این درگیریها بهگونهٔ وقفه تا ۱۹ اکتوبر ادامه یافت، اما پس از آن هر دو جانب در دوحه و استانبول بر آتشبس توافق کردند، هرچند به حل دایمی این مشکل دست نیافتند.