به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این پس از آنست که یک شهروند افغانستان در ۲۶ نومبر دو سرباز گارد ملی را در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دیسی هدف تیراندازی قرار داد و بهشدت زخمی کرد.
وزارت امنیت داخلی امریکا مظنون این رویداد را رحمانالله لکنوال ۲۹ ساله معرفی کرده است.
او پیش از بازداشت از سوی دیگر نیروهای گارد ملی، در تبادل آتش زخمی شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده که هنگام وقوع حمله در فلوریدا مصروف تجلیل از روز شکرگزاری بود، شام ۲۶ نومبر در یک پیام ویدیویی از پیش ضبطشده در شبکهٔ اجتماعی «Truth Social» این تیراندازی را «یک عمل شنیع، نفرتانگیز و تروریستی» خواند.
به گفتهٔ ترمپ، مظنون در سپتمبر ۲۰۲۱ با یکی از «همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.
اشاره ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.
او همچنان افزود که ادارهاش تمام افغانهایی را که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن به امریکا آمدهاند «دوباره بررسی» خواهد کرد.
ادارهٔ شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده سپس در شبکهٔ اکس تایید کرد که «از همین لحظه، رسیدگی به تمام درخواستهای مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف میشود تا بررسی دوبارهٔ پروتکلهای امنیتی و بررسیهای پیشینه تکمیل شود. حفاظت از کشور و تأمین امنیت مردم امریکا یگانه تمرکز و هدف ما است.»
چندین رسانهٔ امریکایی گزارش دادهاند که لکنوال یک دهه در اردوی افغانستان خدمت کرده و در آن جریان از نیروهای ویژهٔ امریکا در افغانستان حمایت میکرده است.
حملهٔ ۲۶ نومبر در نزدیکی یک ایستگاه مترو در فاصلۀ چند بلاک از قصر سفید رخ داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، احتمال میرود این حمله بار دیگر توجهها را به اقدام بحثبرانگیز ترمپ در زمینۀ اعزام گارد ملی به چند شهر بزرگ امریکا برای کاهش میزان جرایم جلب کند.
موریل باوزر، شاروال واشنگتن، که پیش از این بر سر استقرار گارد ملی با ادارهٔ رئیسجمهور اختلاف داشته، این حمله را «وحشتناک و غیرقابلقبول» توصیف کرد.
او افزوده است که «مظنون، بازداشت شده و بخاطر این تیراندازی هدفمند مطابق قانون به صورت کامل مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»