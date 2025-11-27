پاکستان تلاش‌ های دیپلوماتیک در مورد افغانستان را افزایش داده است

در حملات هوایی اخیر در خوست،کنر و پکتیکا ده فرد ملکی کشته و ۸ غیر نظامی زخمی شدند

آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پاکستان در حالی مسئولیت برخی حملات را در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلوماسی جهانی رسمیت ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند.

زردشت شمس، دیپلومات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی، چهارشنبه ۲۶ نوامبر به رادیو آزادی گفت:

«پاکستان از یکطرف اقدامات نظامی را پیش می برد و از جانب دیگر دیپلوماسی را هم پیش می برد و هم برای کشور های منطقه و هم درسازمان های بین المللی و کشور های غربی کوشش می کند که خود را مظلوم و قربانی نشان دهد و این که خاک افغانستان علیه آنان استفاده می شود از طرف تروریست ها یا به گفته آنان از سوی تی تی پی ،متاسفانه جانب افغانستان از رسمیت و مشروعیت بین المللی ندارد جایش اش در این بخش خالی است.»

غوث جانباز آگاه سیاسی دیگر می گوید که کشورهای منطقه کوشش نهایی خواهند کردند که اوضاع از مدیریت عمومی خارج نشود ؛زیرا وخامت اوضاع به نفع این کشور ها نیز نیست.

او به رادیو آزادی گفت که در این شرایط، پاکستان مجبور خواهد شد از طریق مذاکره مشکلات را حل کند، هرچند تنش‌ها و درگیری‌ها احتمالا برای مدتی ادامه خواهند داشت:

«پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که از طریق مذاکرات به مشکلات پایان دهد البته در بین این مذاکرات تنش ها و زد و خورد های بین طرفین ادامه خواهد داشت ؛لیکن نه به آن اوج و شدت که پاکستان قبلا آن را اعلام کرده بود،اما در کل بازی نه جنگ و نه صلح برای یک مدت نامعلوم ادامه پیدا خواهد کرد تا اوضاع به یک ترتیب دیگری پیشرفت بکند.»

حکومت طالبان، اسلام آباد را مسول حملات اخیر بر قلمرو افغانستان دانسته، اما پاکستان آن را رد کرده است

این در حالیست که حکومت طالبان حملات هوایی انجام شده در ولایت های خوست،کنر و پکتیکا را که بتاریخ ۲۴ نوامبر انجام شد و در آن ده غیر نظامی کشته و ۸ غیر نظامی زخمی شدند به پاکستان نسبت داده گفته که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد.

اردوی پاکستان اما این ادعای حکومت طالبان را بی اساس خوانده گفته که آن کشور هیچ حمله ای نظامی را در این تاریخ بر افغانستان انجام نداده است.

پس از این رویداد خبرهای از دیدار ها و بحث های مقام های پاکستان با مقام های کشور های منطقه از جمله ایران و تاجیکستان در مورد وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان منتشر شده است.

بتازگی علی لاریجانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، با رئیس جمهور، صدراعظم و لوی درستیز پاکستان درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت منطقه‌ای گفتگو کرده است.

دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه ای روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر گفته که لاریجانی با عاصم منیر، لوی درستیز پاکستان در راولپندی دیدار و درباره «همکاری‌های دوجانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای» گفتگو کردند.

لاریجانی در ۲۵ نوامبر، پس از ورود به اسلام‌آباد در سفر دو روزه، با شهباز شریف صدراعظم و آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان نیز دیدار کرده است.

و براساس اعلامیه های دفاتر این مقامات آننان بر تقویت و گسترش روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای، همکاری در مبارزه با تروریزم، پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان و موضوعات اقتصادی گفتگو کرده اند.

پاکستان ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به‌ حیث پناهگاه امن استفاده می‌کنند

درعین حال محمد صادق، نماینده‌ ویژه‌ پاکستان در امور افغانستان چهارشنبه ۲۶ نوامبر در صفحه ایکس نوشته که در دیدار با محمدرضا بهرامی، دستیار وزیرو مدیرکل دفتر جنوب آسیای وزارت خارجه‌ ایران در اسلام آباد دو طرف «نگرانی های کلیدی» از جمله وضعیت امنیتی و «تهدید گروه های تروریستی »که به گفته او از «خاک افغانستان» فعالیت می کنند، مورد بحث قرار داده اند.

محمد صادق همچنان یکروز پیش از این گفت که در دیدار با یوسف شریف‌زاده سفیر تاجیکستان در پاکستان در باره امنیت منطقه ، وضعیت افغانستان و در مورد راه‌ های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریزم در منطقه بحث کرده است.

مقامات پاکستان ادعا می‌کنند که اعضای تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کنند و از آنجا عملیات‌های خود علیه خاک پاکستان را سازمان‌دهی می‌کنند.

حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد افغانستان برعلیه سایر کشور ها استفاده شود.

این درحالیست که بر برقراری آتش‌بس میان نمایندگان دو طرف در دوحه و استانبول در ۱۹ اکتوبر، توافق شده بود.

اخیرا چند دور مذاکره میان نمایندگان پاکستان و طالبان برگزار شد، اما هنوز هیچ پیشرفت عملی بدست نیامده است.

این گفتگوها در پی حملات هوایی پاکستان در ۹ اکتوبر در کابل و پکتیکا و درگیری‌های مرزی در امتداد خط دیورند انجام شد؛ دو طرف مدعی وارد کردن خسارات و تلفات سنگین به یکدیگر شده اند و غیرنظامیان ساکن دو طرف خط دیورند نیز از پیامد های این درگیری‌ها آسیب دیده‌اند.