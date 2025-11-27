فهیم نظری، معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابتها ۱۴ تیم شرکت کنند.
اکنون ۱۴ تیم هستند، اما احتمال دارد تعدادشان بیشتر شود.
"به تاریخ ۱۷ قوس ما تیمها را فراخواندهایم، در ۱۸ قوس یک سمینار داریم، در ۱۹ قوس قرعهکشی برگزار میشود و در ۲۰ قوس رسماً بازیهای ما آغاز میشود. اکنون ۱۴ تیم هستند، اما احتمال دارد تعدادشان بیشتر شود."
نظری میگوید، در ترکیب این تیمها شماری از چاپندازان خارجی نیز شامل هستند.
او میافزاید که همراه با این لیگ، رقابتهای نیزهبازی نیز برگزار میشود.
در اواخر نظام جمهوری پیشین، تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگهای بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد.
این بازی در دور اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازهٔ برگزاری آن داده شده است.
همزمان، تیمهای بزکشی در شماری از ولایتها نیز میگویند که برای این رقابتها آمادگی گرفته اند.
ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
آمادهگی لازم را داریم و خوب تمرین کردیم.
"همانگونه که بدخشانیها پارسال در ترکیب تیمشان دو چاپنداز خارجی از قرغزستان داشتند، امسال نیز با همکاری فدراسیون بزکشی افغانستان و به مشورت مردم بدخشان، دو چاپنداز در ترکیب این تیم شامل هستند. آمادهگی لازم را داریم و خوب تمرین کردیم."
قاری ذبیحالله حاجیزاده، رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی گفت:
"تیم بزکشی سمنگان با آمادهگی کامل میخواهد در لیگ بزکشی در کابل شرکت کند. چاپندازان ما کاملاً آمادهاند."
بزکشی از بازیهای ملی و محلی افغانستان است.
در بزکشی، چاپندازان هر دو تیم درحالیکه سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، جسد بُز یا گوسالۀ ذبحشده را از "یک دارۀ حلال" برمیدارند و تلاش میکنند آن را به داخل دیگر "دایرۀ حلال" برسانند.
البته اخیراً بجای بز یا گوساله از جسد مصنوعی یا شبیهسازیشدۀ بز استفاده میکنند.
در جریان بازی همتیمیهای چاپندازی که بز را گرفته، تلاش میکنند راه را برایش باز کنند، اما اعضای تیم رقیب تلاش میکنند مانع شوند و بُز را از دستشان بگیرند.
به گفتۀ دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پر هیجان چاپندازانی است که به گونۀ گروهی برای قهرمانی تلاش میکنند.
بازیکنان این ورزش سالها اسبسواری میآموزند و بدنشان را تقویت میکنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را بهخوبی پیش ببرند.
بزکشی در ولایتهای بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد.
در سالهای اخیر، این ورزش در ولایتهای غربی و جنوبغربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیمهای بزکشی ایجاد شدهاند.
با آنکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز بهگونهٔ رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک بهعنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.