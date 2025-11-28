بسته شدن راه‌های افغانستان با پاکستان، فعالیت شرکت‌های ساختمانی را در افغانستان با مشکل روبه‌رو کرده‌است.

شماری از مسئولان این شرکت‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که بهای سِمنت در بازارها به‌گونهٔ بی‌سابقه افزایش یافته است.

مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل که نخواست به‌دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه «۲۸ نوامبر» به رادیو آزادی گفت:

پیش از این ما سِمنت ایرانی را در قلعهٔ حیدر به قیمت کمتر از ۳۵۰ افغانی می‌خریدیم، اما حالا ۶۷۰ افغانی شده. با سِمنتی که از پاکستان می‌آمد، قابل مقایسه نبود.

شیرشاه، مسئول یک شرکت ساختمانی در پروان نیز شکایت مشابه دارد: "سِمنت که در کارهای ساختمانی بسیار زیاد استفاده می‌شود، در افغانستان تولید دارد و از ایران هم شرکت‌ها آن را وارد می‌کنند، اما تقاضای مردم را پوره نمی‌کند. بیشتر سِمنت از پاکستان می‌آمد و مردم در کارهای ساختمانی از آن استفاده می‌کردند. این روزها قیمت سِمنت نسبت به گذشته بسیار بلند رفته است."

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ننگرهار نیز این موضوع را تأیید کرده، می‌گوید که سِمنت به‌ویژه در ولایت‌های مرکزی، جنوبی و شرقی به این دلیل قیمت شده که اکنون از ایران وارد می‌شود و رساندن آن به این ولایت‌ها هزینهٔ بیشتری برمی‌دارد.

داکتر مخلص احمد، یکی از اعضای این اتاق به رادیو آزادی گفت:

"قبلاً روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ موتر باربری که هر کدام ۳۵ تُن یا ۸۰۰ تا ۸۲۰ بوری داشت، از پاکستان از طریق تورخم وارد افغانستان می‌شد. اکنون از ایران از طریق دوغارون وارد می‌شود و در یک هفته به یک‌هزار تُن می‌رسد. تولید داخلی ما هم وجود دارد، اما به اندازه‌ای نیست که نیاز روزانهٔ ما را رفع کند، از همین‌رو بر اساس ضرورت بازار، قیمت آن بسیار بلند رفته است، مخصوصاً در ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوبی، چون از لحاظ فاصله و ترانسپورت، رساندن این سِمنت به این ولایت‌ها هزینهٔ زیاد دارد."

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید اکنون سِمنت نه‌تنها از ایران، بلکه از تاجیکستان نیز وارد می‌شود و همچنان با ازبکستان و ترکمنستان قراردادها امضا شده و امید می‌رود که دوباره ارزان شود.

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیرهٔ این اتاق، روز جمعه «۲۸ نوامبر» به رادیو آزادی گفت: "قیمت یک بوری به ۶۵۰ تا ۷۰۰ افغانی رسیده بود، اما حالا دوباره کمی پایین آمده است. ما پیش از این هم از ایران سِمنت وارد می‌کردیم، اما حالا کمی بیشتر وارد می‌شود. از تاجیکستان نیز وارد می‌کنیم، ۱،۲۰۰ تُن در روز از آن‌جا می‌آید. اکنون با ازبکستان و ترکمنستان هم قراردادها انجام شده، بنابراین قیمت آن نسبتاً نورمال شده، اما هنوز به حالت اصلی برنگشته است. امیدوارم که قیمت‌ها دوباره نورمال شود."

او می‌گوید که در افغانستان روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تُن سِمنت تولید می‌شود، درحالی‌که مصرف روزانهٔ آن در کشور اکنون حدود شش تا هفت هزار تُن است.

او می‌افزاید که حدود ۷۰ درصد سِمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.

قابل یادآوری‌ست که پاکستان پس از درگیری‌ها با طالبان در امتداد خط دیورند، از تاریخ ۱۱ اکتوبر تمام راه‌های خود را با افغانستان بسته است.

با این اقدام، در افغانستان و پاکستان قیمت دوا، مواد اولیهٔ خوراکی، میوه، سبزیجات و سایر اقلامی که در داد و ستد میان دو کشور شامل بود، افزایش یافته است.