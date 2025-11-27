خبر ها
وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند
وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.
این وزارت در بیانیهای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بیسرنشین» انجام شده است.
در ادامه گفته شده است که با وجود تلاشهای پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلالگرانهٔ گروههای جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.
در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.
این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقامهای مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفتوگو کرده.
این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.
تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماههای اخیر تماسهایش با مقامهای طالبان افزایش یافته است.
در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلماتها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفتوگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.
پاپ لئو چهاردهم عازم ترکیه شد
پاپ لئو چهاردهم امروز در نخستین سفر خارجی خود بهعنوان پاپ، عازم ترکیه شد.
به اساس گزارشها، لئو چهاردهم در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دیدار و دربارهٔ مسائل و چالشهای منطقه گفتوگو خواهد کرد.
پاپ سپس از ترکیه راهی لبنان خواهد شد.
پاپ لئو چهاردهم اهل ایالات متحده است و در ماه می بهعنوان رهبر یکونیم میلیارد کاتولیک جهان انتخاب شد.
رسانههای امریکا: مظنون تیراندازی به سربازان گارد ملی در کنار نیروهای امریکا در افغانستان خدمت کرده بود
رسانههای امریکا گزارش دادهاند مرد مظنون به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید، شهروند افغانستان بوده که در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت کرده است.
شبکۀ انبیسی به نقل از یکی از بستگان مظنون و چند مقام تنفیذ قانون، این فرد را «رحمانالله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده است.
به گزارش انبیسی، لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفت.
انبیسی گزارش داده است که لکنوال ده سال در اردوی افغانستان در حمایت از نیروهای عملیات ویژهٔ ایالات متحده خدمت کرده بود.
شبکۀ فاکس نیوز به نقل قول از جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا گزارش داد که لکنوال با نهادهای مختلف دولت ایالات متحده، بشمول ادارۀ استخبارات این کشور، همکاری میکرده است.
در تیراندازی روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی امریکا به شدت زخمی شدند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت مرد افغان که از طالبان فرار کرد بود مظنون این حادثه است و پس از تیراندازی در روز روشن در فاصلۀ دو بلاک از قصر سفید، بازداشت شده است.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که این مظنون در سال ۲۰۲۱ «با همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.
اشاره ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.
سرپرست یوناما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرد
جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که خانم گانیون روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) در ملاقات با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، روی ضرورت مصونیت افراد ملکی تاکید کرده است.
حکومت طالبان می گوید که در حملات هوایی پاکستان اخیر بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا ۱۰ فرد ملکی کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد.
اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزی، سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، در ۲۵ نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابۀ انتقام در برابر حمله بر نیروهای اف. سی در پشاور، صورت گرفته است.
در حملۀ صبح دوشنبه بر یک پوسته پولیس سرحدی در پشاور، حداقل سه عسکر کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.
کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.
این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.
کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.
موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.
حداقل 44 تن در یک آتش سوزی بزرگ در هانگ کانگ کشته شده اند
مقامات هانگ کانگ می گویند که صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در نتیجۀ یک آتش سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هانگ کانگ کشته شده اند، 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقودالاثر اند.
براساس خبرگزاری دی، پی، ای جرمنی، این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در منطقه تای پو هانگ کانگ، یک منطقه اداری ویژه چین، صورت گرفته است
به باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده، تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن، اجتناب کنند.
به اساس یک گزارش"ساوت چین مورنینگ پست" هانگ کانگ، بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل طبی با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شده اند.
"ساوت چین مورنینگ پوست" همچنین گفته که سه مرد به سوءظن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شده اند.
جمهوری دومینیکن به امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه هوایی علیه قاچاقچیان مواد مخدر استفاده کند
جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) گفت که به ایالات متحدۀ امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه و میدان هوایی به حیث بخشی از عملیات خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تا کنون در نتیجۀ آن بیش از 80 تن را کشته، استفاده کند.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، این اعلام در جریان سفر پیت هگست وزیر دفاع امریکا به سانتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن، صورت گرفته است.
این سفر پس از آن صورت گرفت که امریکا یک کارتل ادعا شده مواد مخدر وینزوئلا موسوم به"کارتل دی لوس سولس" را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد که به ادارۀ رئیس جمهور ترمپ، پوشش قانونی برای اقدامات بیشتر علیه مقامات وینزوئلایی را می دهد.
ایالات متحدۀ امریکا در اوایل سپتمبر حملات خود را بر قاچاقبران ادعا شده مواد مخدر آغاز کرد و تا اکنون بیش از 20 کشتی را که می گوید برای قاچاق از استفاده می شد، تخریب کرده است.
در حملۀ یک کوسه ماهی در سواحل استرالیا، یک تن کشته و یک تن زخمی شدند
در نتیجۀ حملۀ یک کوسه ماهی(شارک) صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در یکی از سواحل ایالت نیو ساوت ولز در شرق استرالیا، یک تن کشته و یک تن دیگر به شدت زخمی شدند.
به گفتۀ مقامات محلی پولیس، این دو تن صبح زود امروز، مورد حملۀ یک کوسه ماهی قرار گرفتند و یک زن قربانی رویداد، در محل حادثه فوت کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، از سال 1791 میلادی تا اکنون بیش از 1,280 حادثه حملۀ کوسه ماهی در اطراف استرالیا رخ داده که بیش از 250 مورد آن منجر به مرگ شده است.
وزیر دفاع اسرائیل: تا زمانی که امنیت اسرائیل تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد
وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده، تا زمانی که امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد.
اسرائیل کاتز روز چهارشنبه، به پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمیدهد تا باشندگان شمال این کشور تهدید شوند.
کاتز با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی یکی از قوماندان های حزب الله در جنوب بیروت، گفت که این گروه باید خلع سلاح شود.
با وجود آتش بس یک ساله میان حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را افزایش داده اند.
حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که ایالات متحده امریکا آن را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است.
رییسجمهور ترمپ، فرستاده ویژۀ خودرا برای گفتگو مسکو میفرستد
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ را به مسکو میفرستد تا با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه درمورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از «نقاط حساس» آن بررسی میشود، گفتگو کند.
رئیس جمهور ترمپ روز سهشنبه(۲۵ نومبر) در شبکههای اجتماعی نوشته که در طرح ۲۸ مادهای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.
ترمپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خود، هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند و در عین حال، دان دریسکول وزیر اردوی امریکا با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد.
پس از یک روز تلاش های شدید دیپلوماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه هایی از پیشرفت در زمینۀ توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می شود.
روز چهارشنبه، یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین نیز گفت که او با ویتکوف زیاد صحبت میکند، اما این گفتگو ها علنی نیست.
جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونینترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی میشود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.