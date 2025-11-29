طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت در کنفرانس خبری هفته وار خود روز جمعه 28 نوامبر با اشاره به کشته شدن سه تبعه ی چین در تاجیکستان گفت که پاکستان همواره تأکید کرده است که از خاک افغانستان نباید علیه همسایگان یا هیچ کشور دیگری برای اقدامات تروریستی استفاده شود.
او افزود:
"این استفادهٔ مکرر از خاک افغانستان توسط عناصر تروریستی و حضور دوامدار آنان تحت حمایت رژیم طالبان افغانستان، موضوعی است که برای سراسر منطقه و جامعهٔ وسیعتر جهانی نگرانی جدی ایجاد کرده است. اقدامات عملی و قابل تایید علیه عاملان، پشتیبانان، تسهیلکنندگان و تمویلکنندگان گروههای تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت میکنند، یگانه راه رسیدگی به این تهدید فزاینده است."
اگر چه حکومت طالبان تاکنون به گونه ی رسمی در مورد اظهارات آقای اندرابی واکنشی نشان نداده اند اما حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان به تاریخ 28 نوامبر ضمن نکوهش این حادثه در شبکۀ اکس خود گفته که براساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقاتی دست دارند که به گفتۀ او، می خواهند باعث بی ثباتی و بی اعتمادی در منطقه شوند.
سه شهروند چینی، روز چهارشنبه 26 نوامبر در ولسوالی شمسالدین شاهینِ ولایت ختلان تاجیکستان، کشته شدند
وزارت خارجهٔ تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این کارگران توسط جنایتکارانی کشته شده اند، که از افغانستان آمده بودند. اما بعداً مقامات تاجیکستان گفتند که این افراد در نتیجهٔ حملهٔ یک طیارهٔ بی پیلوت کشته شدهاند.
به تعقیب آن وزارت خارجه چین روز پنجشنبه (27 نوامبر) در اعلامیه ی گفت که حمله به شهروندان این کشور در تاجیکستان توسط طیاره بدون سرنشین از خاک افغانستان صورت گرفته است.
آقای اندرابی همچنان با اشاره به حمله ی مظنون افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن دیسی، گفته است که این حادثه زنگ خطری از احیای نگرانکنندهٔ تروریزم در سطح جهانی است؛ امری که جامعهٔ جهانی باید به آن توجه جدی کند و تلاشهای جمعی خود را در مبارزه با تروریزم دوباره تقویت نماید.
شماری از کارشناسان مسایل امنیتی و سیاسی افغان میگویند که وضعیت ضعیف حکومت طالبان و خلاهای امنیتی موجود، زمینه را مساعد ساخته تا حتی کشورهایی که به گفتهی این کارشناسان در چنین حملات دخیل بودهاند، طالبان را ملامت کنند.
اسحاق اتمر، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"من فکر میکنم وضعیت ضعیف حکومت طالبان این زمینه را مساعد ساخته که حتی کشورهایی که در چنین ترورها دست داشته، ملامتی را به سوی طالبان بگذارند. برداشت شخصی من این است که البته این پروژههای بزرگ استخبارات کشورهای منطقه است که میخواهند این موضوع را یک بهانه قرار دهند برای خود و طالبان را ملامت بسازند؛ گویا اینها خودشان در ترورها دست دارند و یا فرصت و زمینه برای دیگر گروهها مساعد است که دست به چنین اقداماتی بزنند."
مقامهای پاکستان مدعی اند که پس از رویکارآمدن طالبان، شمار حملات بر نیروهای امنیتی این کشور افزایش یافته و بسیاری از این رویدادها از داخل خاک افغانستان برنامهریزی یا هدایت میشوند؛ ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردهاند.
در کنار پاکستان، برخی از کشورهای منطقه نیز در مورد حضور گروههای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که طالبان تاکید می کنند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.