افغانستان
متقی: امید داریم اسلامآباد بهجای زور گفتگو را ترجیح دهد
طالبان میگویند امیدوارند اسلامآباد بهجای زور گفتگو را ترجیح دهد
امیرخان متقی وزیر خارجهٔ طالبان این موضوع را روز پنجشنبه در کابل هنگام دیدار با پیر البرت الساس شارژدافیر ناروی در وزارت خارجه مطرح کرد.
در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ طالبان آمده است که دو طرف دربارهٔ موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانهٔ افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان–پاکستان و منطقه گفتگو کردند.
بهگفتهٔ این اعلامیه شارژدافیر ناروی نسبت به کشتهشدن غیرنظامیان در جریان بمبارانهای اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
طالبان میگویند دوشنبهشب هواپیماهای پاکستانی در ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر بمباران انجام دادند که دستکم ده غیرنظامی کشته شدند؛ اما پاکستان این حملات را رد کرده است.
وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند
وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.
این وزارت در بیانیهای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بیسرنشین» انجام شده است.
در ادامه گفته شده است که با وجود تلاشهای پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلالگرانهٔ گروههای جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.
در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.
این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقامهای مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفتوگو کرده.
این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.
تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماههای اخیر تماسهایش با مقامهای طالبان افزایش یافته است.
در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلماتها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفتوگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.
رسانههای امریکا: مظنون تیراندازی به سربازان گارد ملی در کنار نیروهای امریکا در افغانستان خدمت کرده بود
رسانههای امریکا گزارش دادهاند مرد مظنون به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید، شهروند افغانستان بوده که در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت کرده است.
شبکۀ انبیسی به نقل از یکی از بستگان مظنون و چند مقام تنفیذ قانون، این فرد را «رحمانالله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده است.
به گزارش انبیسی، لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفت.
انبیسی گزارش داده است که لکنوال ده سال در اردوی افغانستان در حمایت از نیروهای عملیات ویژهٔ ایالات متحده خدمت کرده بود.
شبکۀ فاکس نیوز به نقل قول از جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا گزارش داد که لکنوال با نهادهای مختلف دولت ایالات متحده، بشمول ادارۀ استخبارات این کشور، همکاری میکرده است.
در تیراندازی روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی امریکا به شدت زخمی شدند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت مرد افغان که از طالبان فرار کرد بود مظنون این حادثه است و پس از تیراندازی در روز روشن در فاصلۀ دو بلاک از قصر سفید، بازداشت شده است.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که این مظنون در سال ۲۰۲۱ «با همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.
اشاره ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.
سرپرست یوناما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرد
جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که خانم گانیون روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) در ملاقات با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، روی ضرورت مصونیت افراد ملکی تاکید کرده است.
حکومت طالبان می گوید که در حملات هوایی پاکستان اخیر بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا ۱۰ فرد ملکی کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد.
اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزی، سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، در ۲۵ نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابۀ انتقام در برابر حمله بر نیروهای اف. سی در پشاور، صورت گرفته است.
در حملۀ صبح دوشنبه بر یک پوسته پولیس سرحدی در پشاور، حداقل سه عسکر کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.
کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.
این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.
کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.
موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.
نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، حملات اخیر پاکستان را به شدت نکوهش کرد
نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور، تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطیها اقدام کند.
در اعلامیۀ که روزسه شنبه(۲۵ نوامبر) از سوی نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچو حملات را متوقف کند.
در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریزم نیست
براساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر، حداقل ده فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند.
حکومت طالبان ادعا کرده که جتهای جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.
اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حملهای بر قلمرو افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان را "بی اساس" خوانده است.
ریچارد بنیت: خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.
آقای بنیت سهشنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوعشان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»
او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواجهای اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامیداشت میشود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیتهای گسترده بر آنان وضع کردهاند.
یوناما: در حملات هوایی در خوست و کنر ده غیرنظامی کشته شدند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده است که در حملات هوایی در ولایتهای خوست و کنر دستکم ده غیرنظامی کشته شدند.
یوناما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند.
به گفتۀ یوناما، شش تن دیگر زخمی شدهاند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیرنظامیان شده است.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که جتهای جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایتهای خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.
اما اردوی پاکستان گفته است که هیچ حملهای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را «بی اساس» خوانده است.
این پس از آنست که در حملۀ انتحاری روز دوشنبه در شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا ۳ تن از نیروهای شبهنظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «افسی» کشته شدند.
مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛افغانستان امروز به مصاف سوریه میرود
در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در دومین بازیاش امروز چهارشنبه به مصاف سوریه خواهد خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابتها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است.
افغانستان به روز شنبه، ۲۲ نومبر با نتیجۀ ۳-۱ در برابر میانمار شکست خورد.
میانمار تا کنون با داشتن ۶ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن ۳ امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند.
این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مرحلۀ نهایی بازیهای آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابتها شد.
یوناما: شمار دختران و زنانی در معرض خطر بالای خشونت در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و بخش زنان این سازمان می گویند که در کمتر از دو سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند، چهل درصد افزایش یافته است و ۱۴.۲ میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند.
این دو نهاد در اعلامیه ای مشترک امروز سه شنبه به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقۀ خشونت رو به رو اند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده میشود بلکه خشونت در برگیرندۀ خاموشساختن صدای آنان، بسته شدن دروازهها به روی آیندۀ شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است.»
او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم درافغانستان برای رفع محدودیت ها ، از جامعۀ جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده اند.
با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها ، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفته اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.