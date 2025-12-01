ترمپ: امریکا قصد دارد روند پناهندگی را برای مدت طولانی متوقف کند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که ادارهٔ او قصد دارد روند تصمیم‌گیری در مورد پناهندگی را برای «مدت طولانی» به حالت تعلیق درآورد.

زمانی که خبرنگاران یکشنبه ۹ قوس، از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ترمپ گفت: «من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم».

پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی‌سی، اداره رئیس جمهور ترمپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می‌آورد.

ترمپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونت‌بار گفت: «ما این افراد را نمی‌خواهیم، زیرا بسیاری از آن‌ها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند».

گروه‌های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ادارهٔ ترمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که این یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد.