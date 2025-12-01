لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

افسرنظامی بلندرتبۀ پیشین بریتانیا گفته به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده باشند

آرشیف
آرشیف

یک افسرنظامی بلندرتبۀ پیشین بریتانیا گفته است که به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان با کشتن افرادِ مظنون، مرتکب جنایت جنگی شده باشند.

این افسر بلندرتبه پیش از این معاون لوی درستیز نیروهای عملیاتی در افغانستان بوده است.

او گفته است که تمام رهبری فرماندهی از این کشتارها آگاه بوده، اما هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

وزارت دفاع بریتانیا تازه پس از آن دستور تحقیقات داده که یک مستند بی‌بی‌سی فاش کرد که قطعه خاص نیروی هوایی بریتانیا دست‌کم ۵۴ نفر را در افغانستان در رویدادهای مشکوک کشته است.

این افراد در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان جنگ ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا علیه طالبان و دیگر گروه‌های مسلح کشته شده‌اند.

در بریتانیا از چند سال به این‌سو تحقیقاتی دربارۀ احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی که به نیروهای بریتانیایی در زمان جنگ افغانستان نسبت داده شده، جریان دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

افغان‌های مقیم امریکا به احترام سرباز کشته‌شدۀ امریکایی، شمع روشن کردند

گروهی از افغانها در مراسم یادبود سارا بکستروم
گروهی از افغانها در مراسم یادبود سارا بکستروم

گروهی از افغان‌های مقیم امریکا شب گذشته در مقابل قصر سفید گردهم آمده و به احترام سارا بَکستروم سرباز کشته‌شدۀ امریکایی، شمع روشن کردند.

این افراد که بیشترشان اعضای جامعۀ افغان–امریکایی بودند، حمله‌ای را که توسط تبعۀ افغان رحمن‌الله لکنوال بر سارا بکستروم و اندرو وُلف انجام شد، محکوم کردند.

آنان تأکید کردند که عمل یک فرد نمایندگی از تمام جامعۀ مهاجر نمی کند و نباید این رویداد، اعتماد چندین‌سالۀ دو طرف، دوستی و قربانانی های مشترک را خدشه‌دار کند.

هفتۀ گذشته در واشنگتن دی‌سی، یک افغان بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کرد که در نتیجه، سارا بکستروم یکی از این نظامیان، جان باخت و افسر دیگر، اندرو وُلف، هنوز در بیمارستان بستری است.

ادامه خبر ...

ترمپ: امریکا قصد دارد روند پناهندگی را برای مدت طولانی متوقف کند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که ادارهٔ او قصد دارد روند تصمیم‌گیری در مورد پناهندگی را برای «مدت طولانی» به حالت تعلیق درآورد.

زمانی که خبرنگاران یکشنبه ۹ قوس، از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ترمپ گفت: «من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم».

پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی‌سی، اداره رئیس جمهور ترمپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می‌آورد.

ترمپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونت‌بار گفت: «ما این افراد را نمی‌خواهیم، زیرا بسیاری از آن‌ها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند».

گروه‌های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ادارهٔ ترمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که این یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد.

ادامه خبر ...

وزیر امنیت داخلی امریکا: لکنوال ممکن پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد

 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا
 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا

 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که رحمان‌الله لکنوال، عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی این کشور، ممکن است پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، خانم نوم این سخنان را روز یک‌شنبه، ۹ قوس، در یک برنامهٔ خبری شبکهٔ «ان‌بی‌سی» مطرح کرده است.

رحمان‌الله لکنوال ۲۹ ساله، چهارشنبهٔ گذشته دو عضو گارد ملی امریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت.

خانم نوم گفت که آنان گفتگو با خانوادهٔ لکنوال و دیگر افرادی را که او با آنان در تماس بوده است ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند.

لکنوال با اتهام‌های متعدد، از جمله قتل از پیش طراحی‌شده، روبه‌رو است.

پس از این رویداد، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، محدودیت‌های شدیدی را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجهٔ امریکا نیز اعلام نمود که تمامی ویزه‌های دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ادامه خبر ...

مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛ افغانستان امروز به مصاف عمان می‌رود

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان

در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در چهارمین بازی‌اش امروز یک‌شنبه به مصاف عمان خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

افغانستان در نخستین بازی‌اش با نتیجۀ سه – یک در برابر میانمار شکست خورد.

افغانستان در دومین بازی‌اش نیز با نتیجۀ سه – یک در برابر سوریه مغلوب شد، اما نیپال را دو- صفر شکست داد.

میانمار تا کنون با داشتن ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و سوریه تا حالا ۶ امتیاز کسب کرده و در ردیف دوم است.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت برای بحث دربارهٔ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به دوحه می‌رود

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

قرار است که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان دربارهٔ مسائل مربوط به حقوق بشر مردم افغانستان با افغان‌ها و سایر طرف‌ها در دوحه گفت‌وگو کند.

این سازمان در اعلامیه‌ای گفته است که بنیت از اول تا چهارم دسمبر در دوحه خواهد بود.

سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را نگران‌کننده می‌داند و حکومت طالبان را متهم کرده است که حقوق اساسی افغان‌ها را نقض کرده است.

اما طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.

بر اساس بیانیه، بنیت در دوحه با مقام‌های قطر و نمایندگان جامعه جهانی دربارهٔ این‌که چگونه می‌توان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به‌صورت مشترک کار کرد، گفت‌وگو خواهد کرد.

طالبان سفر بنیت به افغانستان را منع کرده‌اند. سازمان ملل ماه اکتوبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که در تلاش بازگشایی گذرگاه‌ها برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان
اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان که معاون صدر اعظم این کشور نیز است، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که به خواست ملل متحد در تلاش است تا گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان به روی کالاهای امدادی، از جمله مواد خوراکی و دیگر کمک‌های بشردوستانۀ ضروری باز شود.

او افزود که در این باره تأیید فرماندۀ ارتش را گرفته و منتظر تأییدی شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.

این موضوع را رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامۀ "دان" گزارش دادند.

این درحالیست که نزدیک به دو ماه است که به دلیل افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان، تمام گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان به روی هر گونه عبور و مرور به استثنای اخراج مهاجرین بسته است.

ادامه خبر ...

وزارت امنیت داخلی امریکا از بازداشت یک افغان به اتهام تهدید به انفجار یک ساختمان در تکزاس خبر داد

محمد داوود الکوزی، مهاجر افغان که به اتهام تهدید تروریستی در تکزاس امریکا بازداشت شد.
محمد داوود الکوزی، مهاجر افغان که به اتهام تهدید تروریستی در تکزاس امریکا بازداشت شد.

تریشیا مک‌لافلین، معاون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در پستی در صفحۀ ایکس هویت این فرد را محمد داوود الکوزی معرفی کرده و گفته که او در ویدیویی در تیک تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمبی یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورث تکزاس منفجر می‌سازد.

مک لافلین افزوده که این تبعۀ افغان سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته و یک روز پیش از حملۀ یک تبعۀ افغان دیگر به دو عضو گارد ملی امریکا توسط نیروهای امنیت عمومی تکزاس و "اف بی آی" بازداشت شده بود.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که محمد داوود الکوزی در جریان عملیات "خوش‌آمدگویی به متحدان" به امریکا منتقل شده بود و حالا متهم به "تهدید تروریستی" است.

این درحالیست که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته یک مهاجر افغان دیگر به نام رحمان‌الله لکنوال به اتهام شلیک به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن بازداشت شد.

رویدادی که سبب شد تا روند درخواست مهاجرتی افغان‌ها به امریکا و صدور ویزه به دارندگان پاسپورت افغانستان متوقف شود.

ادامه خبر ...

طالبان یک زن و مرد را در سمنگان به اتهام "فرار از منزل و فساد اخلاقی" دره زدند

ساختمان محکمۀ استیناف حکومت طالبان در سمنگان
ساختمان محکمۀ استیناف حکومت طالبان در سمنگان

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز شنبه با بیان این موضوع گفته که این دو تن بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان از ۲۰ تا ۳۰ دره زده شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، این دو تن به یک تا دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده اند.

سترۀ محکمۀ طالبان در یک اعلامیۀ دیگر گفته که یک فرد دیگر در ولسوالی خماب جوزجان به اتهام سرقت به سه ماه حبس تنفیذی محکوم شده و در محضر عام ۳۹ دره زده شده است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان مجازات در محضر عام را آغاز کردند که این موضوع با واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق بشری روبه‌رو شده است.

هر چند حکومت طالبان این اقدام را تطبیق شریعت اسلام می‌داند، اما منتقدان می‌گویند که این اقدام طالبان خلاف ارزش‌های حقوق بشری است و متهمان در محاکم طالبان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.

ادامه خبر ...

فنلند سفارت خود را در سه کشور به شمول افغانستان به گونه دایمی می‌بندد

فنلند اعلام کرده که سفارت‌های خود در افغانستان، پاکستان و میانمار را می‌بندد.

وزارت خارجهٔ فنلاند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، توضیح داده است که این اقدام به دلایل دیپلماتیک انجام می‌شود و در طول سال ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سفارت‌ها به دلایل عملیاتی و راهبردی تعطیل خواهند بود، که این دلایل با تغییرات در وضعیت سیاسی این کشورها و روابط محدود تجاری و اقتصادی آن‌ها با فنلاند مرتبط است.»

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سفارت‌ها و قنسولگری‌های خود را در افغانستان به گونه موقف و دایمی مسدود کردند.

ادامه خبر ...

