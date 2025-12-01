پولیس و باشندگان منطقه کوز درجنوب وزیرستان می‌گویند افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی را با مواد انفجاری تخریب کرده‌اند.

نورعلی وزیر، یکی از اعضای مرکز خبرنگاران وانه، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد – رادیوآزادی گفته است که شب ۲۹ نوامبر افراد ناشناس در منطقۀ اعظم ورسک، خانۀ یکی از خبرنگاران به نام معراج خالد را با یک انفجار بمبی تخریب کرده اند؛ اما به وی و اعضای خانواده‌اش هیچ آسیب نرسیده است.

او افزوده که بر معراج خالد اتهام وارد شده که گویا قصد داشته خانۀ خود را به طور موقت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد، اما به گفتۀ او این یک اتهام بی‌اساس است.

وی در مورد این که این اتهام از سوی چه کسانی مطرح شده است، چیزی نگفته است.

یک مقام پولیس که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند، به شرط نگرفتن نامش به رادیو مشال به تاریخ ۲۹ نومبر گفته که در پیوند به این رویداد، دوسیه‌ای علیه افراد ناشناس ثبت شده و تحقیقات آغازکرده اند.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در جنوب وزیرستان، گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی فعال‌ترین گروه مسلح به‌شمار می‌رود، اما افزون بر آن، گروه‌های مسلح غیرقانونی دیگری نیز در این منطقه فعالیت دارند.