لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۳۱

خبر ها

ایالات متحده: در عملیات مشترک با حکومت سوریه، انبار اسلحه داعش نابود شد

بیرق سوریه در برابر قصر سفید، همزمان با دیدار احمد الشرع از واشنگتن
بیرق سوریه در برابر قصر سفید، همزمان با دیدار احمد الشرع از واشنگتن

فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحدهٔ امریکا در منطقه (سنتکام) می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع، چندین محل ذخیرهٔ اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده است.

سنتکام در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه، ۹ قوس منتشر کرد، گفت که در این عملیات مشترک بیش از پانزده محل نگهداری سلاح‌های داعش، از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک، شناسایی و از بین برده شده است.

در اعلامیه افزوده شده که این عملیات از طریق چندین حملهٔ هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است.

این در حالی است که تام باراک، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، دو هفته پیش گفت: "حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله نقش فعال داشته باشد."

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سیلاب در سریلانکا بیش از ۳۰۰ کشته برجای گذاشت

سیلاب در سریلانکا
سیلاب در سریلانکا

در نتیجهٔ سرازیرشدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا، ۳۳۴ تن جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد، این رویداد را ویران‌گرترین سیلاب در دو دههٔ اخیر در سریلانکا توصیف کرده است.

این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به یک میلیون نفر را در ۲۵ ولسوالی متأثر ساخته است.
خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از ادارهٔ مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده است که حدود ۴۰۰ نفر هنوز ناپدید هستند.

دو روز پیش، سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونیزیا نیز جان دست‌کم ۴۰۰ نفر را گرفته بود.

ادامه خبر ...

ترمپ: امریکا قصد دارد روند پناهندگی را برای مدت طولانی متوقف کند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که ادارهٔ او قصد دارد روند تصمیم‌گیری در مورد پناهندگی را برای «مدت طولانی» به حالت تعلیق درآورد.

زمانی که خبرنگاران یکشنبه ۹ قوس، از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ترمپ گفت: «من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم».

پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی‌سی، اداره رئیس جمهور ترمپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می‌آورد.

ترمپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونت‌بار گفت: «ما این افراد را نمی‌خواهیم، زیرا بسیاری از آن‌ها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند».

گروه‌های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ادارهٔ ترمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که این یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد.

ادامه خبر ...

وزیر امنیت داخلی امریکا: لکنوال ممکن پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد

 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا
 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا

 کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که رحمان‌الله لکنوال، عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی این کشور، ممکن است پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، خانم نوم این سخنان را روز یک‌شنبه، ۹ قوس، در یک برنامهٔ خبری شبکهٔ «ان‌بی‌سی» مطرح کرده است.

رحمان‌الله لکنوال ۲۹ ساله، چهارشنبهٔ گذشته دو عضو گارد ملی امریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت.

خانم نوم گفت که آنان گفتگو با خانوادهٔ لکنوال و دیگر افرادی را که او با آنان در تماس بوده است ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند.

لکنوال با اتهام‌های متعدد، از جمله قتل از پیش طراحی‌شده، روبه‌رو است.

پس از این رویداد، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، محدودیت‌های شدیدی را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجهٔ امریکا نیز اعلام نمود که تمامی ویزه‌های دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ادامه خبر ...

بنیامین نتانیاهو درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ پیشکش کرد

بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرتزوگ در یک مراسم در بیت‌المقدس (عکس آرشیف)
بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرتزوگ در یک مراسم در بیت‌المقدس (عکس آرشیف)

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، رسماً درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این کشور پیشکش کرده است.

دفتر هرتزوگ امروز در بیانیه‌ای این درخواست را «فوق‌العاده و با پیامدهای مهم» خواند.

در بیانیه آمده است: «پس از دریافت همهٔ نظرات حقوقی لازم، رئیس‌جمهور با مسئولیت‌پذیری و صداقت این درخواست را بررسی خواهد کرد.»

پیش از این دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نامه‌ای به هرتزوگ خواستار عفو نتانیاهو شده بود.

دفتر هرتزوگ گفته بود این تنها در صورتی ممکن است که نتانیاهو شخصاً درخواست رسمی دهد.

نتانیاهو از پنج سال پیش به‌عنوان متهم در سه پروندهٔ خیانت در امانت، رشوه‌ستانی و فساد، زیر محاکمه است.

دریافت هدایا و امتیازات مالی از تاجران، تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانه‌ها و سوءاستفاده از قدرت دولتی به نفع شرکت‌های خصوصی، شامل اتهامات اصلی اوست.

ادامه خبر ...

مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛ افغانستان امروز به مصاف عمان می‌رود

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان

در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در چهارمین بازی‌اش امروز یک‌شنبه به مصاف عمان خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

افغانستان در نخستین بازی‌اش با نتیجۀ سه – یک در برابر میانمار شکست خورد.

افغانستان در دومین بازی‌اش نیز با نتیجۀ سه – یک در برابر سوریه مغلوب شد، اما نیپال را دو- صفر شکست داد.

میانمار تا کنون با داشتن ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و سوریه تا حالا ۶ امتیاز کسب کرده و در ردیف دوم است.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت برای بحث دربارهٔ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به دوحه می‌رود

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

قرار است که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان دربارهٔ مسائل مربوط به حقوق بشر مردم افغانستان با افغان‌ها و سایر طرف‌ها در دوحه گفت‌وگو کند.

این سازمان در اعلامیه‌ای گفته است که بنیت از اول تا چهارم دسمبر در دوحه خواهد بود.

سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را نگران‌کننده می‌داند و حکومت طالبان را متهم کرده است که حقوق اساسی افغان‌ها را نقض کرده است.

اما طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.

بر اساس بیانیه، بنیت در دوحه با مقام‌های قطر و نمایندگان جامعه جهانی دربارهٔ این‌که چگونه می‌توان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به‌صورت مشترک کار کرد، گفت‌وگو خواهد کرد.

طالبان سفر بنیت به افغانستان را منع کرده‌اند. سازمان ملل ماه اکتوبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد.

ادامه خبر ...

وزارت امنیت داخلی امریکا: ده‌ها هزار افغان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رسانده‌اند

وزارت امنیت داخلی امریکا
وزارت امنیت داخلی امریکا

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که ده‌ها هزار شهروند افغانستان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رسانده و آن‌ها را ترسانده‌اند.

این وزارت در شبکه ایکس نوشته است: «این پس از آنست ‌که ادارهٔ {جو} بایدن {رئیس جمهور پیشین ایالات متحده} جوامع ما را با مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پر ساخت.»

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده افزوده است، این‌ها تنها چند مجرمی ‌اند که به سخاوتمندی امریکا با خشونت پاسخ داده‌اند.

این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه امريکا اعلام کرد که صدور ويزای امریکا برای دارندگان پاسپورت افغانستان «فورا» متوقف شده است.

این اقدام پس از آن اتخاذ شد که به گفتۀ حکومت ایالات متحده رحمان الله لکنوال، شهروند افغانستان به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی، آتش گشود و یکی از این سربازان در شفاخانه جان باخت.

ادامه خبر ...

تیراندازی در کالیفرنیا؛ جان باختن ۴ تن تایید شد

ایالات متحده - در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دست‌کم ۴ تن کشته شدند.
ایالات متحده - در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دست‌کم ۴ تن کشته شدند.

در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دست‌کم ۴ تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری‌های غربی گزارش داده‌اند که این تیراندازی شب گذشته در منطقه سان‌جواکین هنگام برگزاری جشن تولد کودکان صورت گرفت.

پولیس امریکا این را یک «رویداد هدفمند» خوانده و گفته است که در مورد انگیزه و علتش تحقیق می‌کند.

هیدر برینت، یکی از سخنگویان پولیس، گفته است که در میان کشته‌شدگان و زخمی‌ها نوجوانان و بزرگسالان شامل‌اند.

رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که یکی از افراد مظنون عامل تیراندازی از محل فرار کرده است.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که در تلاش بازگشایی گذرگاه‌ها برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان
اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان که معاون صدر اعظم این کشور نیز است، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که به خواست ملل متحد در تلاش است تا گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان به روی کالاهای امدادی، از جمله مواد خوراکی و دیگر کمک‌های بشردوستانۀ ضروری باز شود.

او افزود که در این باره تأیید فرماندۀ ارتش را گرفته و منتظر تأییدی شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.

این موضوع را رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامۀ "دان" گزارش دادند.

این درحالیست که نزدیک به دو ماه است که به دلیل افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان، تمام گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان به روی هر گونه عبور و مرور به استثنای اخراج مهاجرین بسته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG