ایالات متحده: در عملیات مشترک با حکومت سوریه، انبار اسلحه داعش نابود شد

فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحدهٔ امریکا در منطقه (سنتکام) می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع، چندین محل ذخیرهٔ اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده است.

سنتکام در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه، ۹ قوس منتشر کرد، گفت که در این عملیات مشترک بیش از پانزده محل نگهداری سلاح‌های داعش، از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک، شناسایی و از بین برده شده است.

در اعلامیه افزوده شده که این عملیات از طریق چندین حملهٔ هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است.

این در حالی است که تام باراک، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، دو هفته پیش گفت: "حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله نقش فعال داشته باشد."