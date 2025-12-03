هوای آلوده، نگرانی ‌ها در مورد افزایش بیماری‌ های تنفسی را افزایش داده است

دود موتر ها، فابریکه ها، سوخت زغال سنگ و پلاستیک، سلامت مردم را تهدید می‌کند

بسیمه، ساکن ساحه پکتیاکوت کابل، چهارشنبه ۳ دسمبر به رادیوی آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده‌اش شده است:

«هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمی‌تواند بیرون برود، و اگر برود بیمار می‌شود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.»

فاطمه، ساکن منطقه خوشحال ‌خان کابل، نیز به رادیوی آزادی چنین گفت:

«با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می‌کنند، به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.»

این باشندگان کابل می گویند که در سال های گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بوده اند و از حکومت طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی را روی دست گیرد.

مسئولان برخی شفاخانه‌ها نیز تأیید می‌کنند که بیماری‌ ها در میان مردم، به ویژه بیماری‌های تنفسی، افزایش یافته است.

محمد اشرف سلطانی، مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل، به رادیوی آزادی گفت :

«افرادی که اکنون در بخش عاجل داریم و به دلیل آلودگی هوا بیمار هستند، تعدادشان زیاد است و روز به روز افزایش می‌یابد.»

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد: شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است

محب‌الله فضلی، رئیس بخش ارتباطات و آگاهی‌دهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.

شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می‌گوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست، مسئولیت‌های برای کاهش آلودگی هوا دارد که از جمله نظارت بر قیرریزی جاده‌ها، استفاده از فیلترها در سیستم‌ های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام‌ ها می‌شود.

نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی این ریاست، چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از مواد سوخت در بخاری خانه ها است و مردم باید در کاهش آن همکاری کنند:

«تا اکنون که صحبت می‌کنیم، بیشتر سیستم‌ های گرمایش قبل از ۱۵ قوس فعال نشده‌اند و هرگونه آلودگی هوا در کابل ناشی از خانه ‌های است که یک یا دو بخاری دارند. از مردم می‌خواهیم تا در حد امکان استفاده از آن‌ها را کاهش دهند، اما در مورد حمام‌ها و بلند منزل ها، شاروالی کابل طبق اصول قانونی نظارت می‌کند.»

این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موتر ها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان، سلامت مردم را تهدید می‌کند.

با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می‌گوید که تیم‌ های آنان در این زمینه نظارت جدی دارند؛اما برخی از مردم مدعی که بسیاری از خانواده‌ ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت ‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ ها را بیشتر می سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل ها نیز بیشتر از سوخت ‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود .