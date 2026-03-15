ترمپ: ایران خواهان توافق است، اما شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست

در حالی که بیش از دو هفته از آغاز حملۀ مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و هنوز پایان این عملیات مشخص نیست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور امریکا به اوکراین و نبردش با روسیه پشت نکند.

زلنسکی گفت: "سخت امیدواریم که به دلیل شرق میانه، ایالات متحده به مسئله جنگ در اوکراین پشت نکند."

او ضمن اشاره به این که "شکی نیست که امریکایی‌ها حالا بیشتر حواس‌شان به شرق‌میانه است" اضافه کرد: "ما نمی‌خواهیم امریکایی‌ها را از دست بدهیم."

به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، اوکراین از راه به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربۀ خود در مبارزه با درون‌ها "تمایل خود را به کمک به امریکا و متحدانش در شرق‌میانه" نشان داده است.

پیشتر خبرگزاری‌ها نوشته بودند که کی‌یف در همین زمینه به چهار کشور منطقه متخصصانی را اعزام کرده است. هر یک از این چهار تیم چندین عضو دارد که قرار است به کشورهای میزبان طرز دفاع در برابر درون‌ها را آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ زلنسکی روز شنبه در مصاحبۀ خود با رسانه‌ها تأکید کرده است که اوکراین در قبال این کمک‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد.