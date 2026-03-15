یکشنبه ۲۴ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۰۹

جهان

نگرانی زلنسکی از بی‌توجهی ترمپ به اوکراین به دلیل جنگ ایران

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

در حالی که بیش از دو هفته از آغاز حملۀ مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و هنوز پایان این عملیات مشخص نیست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور امریکا به اوکراین و نبردش با روسیه پشت نکند.

زلنسکی گفت: "سخت امیدواریم که به دلیل شرق میانه، ایالات متحده به مسئله جنگ در اوکراین پشت نکند."

او ضمن اشاره به این که "شکی نیست که امریکایی‌ها حالا بیشتر حواس‌شان به شرق‌میانه است" اضافه کرد: "ما نمی‌خواهیم امریکایی‌ها را از دست بدهیم."

به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، اوکراین از راه به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربۀ خود در مبارزه با درون‌ها "تمایل خود را به کمک به امریکا و متحدانش در شرق‌میانه" نشان داده است.

پیشتر خبرگزاری‌ها نوشته بودند که کی‌یف در همین زمینه به چهار کشور منطقه متخصصانی را اعزام کرده است. هر یک از این چهار تیم چندین عضو دارد که قرار است به کشورهای میزبان طرز دفاع در برابر درون‌ها را آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ زلنسکی روز شنبه در مصاحبۀ خود با رسانه‌ها تأکید کرده است که اوکراین در قبال این کمک‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد.

ترمپ: ایران خواهان توافق است، اما شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه گفت: "ایران می‌خواهد توافقی انجام شود، اما من نمی‌خواهم چنین توافقی را بپذیرم، چون شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست."

ترمپ این مطلب را در یک گفت‌وگوی تیلیفونی ۳۰ دقیقه‌ای با شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز بیان کرد و افزود که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید "بسیار محکم و قاطع" باشد.

آقای ترمپ در پاسخ به این پرسش که شرایط یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ چه خواهد بود، گفت: "نمی‌خواهم آن را به شما بگویم." با این حال تأیید کرد که تعهد ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه جاه‌طلبی هسته‌ای بخشی از چنین توافقی خواهد بود.

این در حالیست که مقام‌های ایرانی طی روزهای اخیر بارها ادعا کرده‌اند که دیگر به‌دنبال مذاکره و توافق با امریکا نیستند.

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت در پی افزایش قیمت جهانی نفت با چند کشور دیگر برای طرحی به‌منظور تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند.

ترمپ در این گفت‌وگوی تیلیفونی گفت هنوز مشخص نیست ایران مین‌هایی را در تنگۀ هرمز کار گذاشته است یا نه.

او پیش از این از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی را به منظور تأمین امنیت تنگۀ هرمز به منطقه اعزام کنند.

امریکا برای رفت و آمد به سفارت و قنسولگری‌هایش در پاکستان محدودیت وضع کرد

یکی از قنسولگری‌های امریکا در پاکستان

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتراضات برنامه‌ریزی شده در آنجا را زیر نظر دارد و احتمال تجمعات بزرگ، ازدحام جمعیت، ازدحام ترافیک و اختلال احتمالی در خدمات تیلیفون و اینترنت در منطقه وجود دارد.

سفارت اعلام کرد که رفت و آمد کارکنان امریکایی در تمام نمایندگی‌ها تا ۱۵ مارچ محدود خواهد شد.

سفارت ایالات متحده همچنین تمام قرارهای از پیش تعیین شده برای ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی را تا ۲۰ مارچ لغو کرد و گفت که دستورالعمل‌ها از طریق ایمیل برای افراد آسیب دیده ارسال خواهد شد.

در اول مارچ، معترضان خشمگین شیعه در واکنش به حمله ایالات متحده به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، به سفارت ایالات متحده در شهر کراچی حمله کردند.

در پاسخ، ماموران امنیتی قنسولگری به سمت معترضان آتش گشودند که در نتیجه دست کم ۱۰ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

از آن زمان تا کنون، تمام خدمات قنسولی ایالات متحده در کراچی و لاهور به حالت تعلیق درآمده است.

قنسولگری عمومی ایالات متحده در پیشاور نیز به گونۀ دائم تعطیل می‌شود.

ترمپ: کشورهای دیگر برای کمک به باز کردن تنگۀ هرمز، کشتی‌های جنگی خواهند فرستاد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این مطلب را روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی Truth Social نوشت.

رئیس جمهور ترمپ گفت که بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگۀ هرمز آسیب دیده‌اند، به ایالات متحده در ارسال کشتی‌های جنگی به منطقه خواهند پیوست تا این مسیر را باز و امن نگه دارند.

او از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی به منطقه اعزام کنند.

ترمپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران خواهد کرد و به طور مداوم کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را در دریا هدف قرار خواهد داد.

ایران به کشتی‌ها در مورد عبور از تنگۀ هرمز هشدار داده است و گفته که قصد دارد در این آبراه که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، مین‌گذاری کند.

ایالات متحده همچنین چندین کشتی مین‌گذار ایرانی را هدف قرار داده و منهدم کرده است.

درخواست سه سازمان رسانه‌ای از پاکستان برای توقف اخراج خبرنگاران افغان

یک خبرنگار افغان در پاکستان

سه سازمان حامی رسانه‌ها در یک نامه مشترک از صدراعظم پاکستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از این کشور شدند.

سازمان‌های گزارشگران بدون مرز (RSF)، کمیته محافظت از خبرنگاران (CPJ) و آزادی مطبوعات (FPU) در این نامه که روز جمعه منتشر شد، نوشتند که پس از ۲۷ فبروری و تشدید درگیری‌ها بین طالبان و پاکستان، فشارها بر خبرنگاران افغان افزایش یافته است.

این سازمان‌ها از پاکستان خواسته‌اند تمامی خبرنگارانی که تنها به دلیل وضعیت مهاجرتی یا ملیت افغان خود بازداشت شده‌اند، آزاد شوند و برای خبرنگارانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند، یک چارچوب حمایتی موقت فراهم شود.

سازمان‌های بین‌المللی همچنین اعلام کردند که آماده همکاری با مقامات پاکستانی برای یافتن راه‌حل‌های سازنده هستند.

در حالی که دولت پاکستان هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است، اخیراً بازداشت و اخراج مهاجران افغان در این کشور افزایش یافته است.

نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفت‌وگو سه روزه با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های مرزی خبر داد

شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرف‌ها بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفت‌وگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.

این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند این حملات پناهگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلام‌آباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.

وزارت صحت لبنان:۱۲ کارمند صحی در حمله هوایی اسرائیل به مرکز صحی در جنوب لبنان کشته شدند

وزارت صحت لبنان روز شنبه ۲۳ حوت اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز صحی در جنوب لبنان نزدیک مرز اسرائیل، ۱۲ کارمند صحی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

این وزارت گفته است که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

این مرکز مربوط به «جمعیت صحی اسلامی» وابسته به حزب الله است.

وزارت صحت لبنان این حمله را محکوم کرده و گفته است چنین اقداماتی با قوانین بشردوستانه بین‌المللی در تضاد است.

اردوی اسرائیل اعلام کرده که در حال بررسی این رویداد است.

به گفته مقام‌ها، از زمان تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله در ماه مارچ، دست‌کم ۷۷۳ نفر در لبنان کشته و نزدیک به دو هزار نفر زخمی شده‌اند که در میان آنان حدود ۱۰۰ کودک نیز شامل هستند.

حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.

ایالات متحده، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.

حملات بر جزیره خارک ایران؛ ترمپ می‌گوید این حملات به دستور او انجام شده و «بسیار سنگین» بوده است.

رسانه‌های حکومتی داخل ایران روز شنبه پس از سکوتی تقریبا طولانی حمله امریکا به تأسیسات نظامی در جزیره خارک را تأیید کردند.

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای «بیش از ۱۵ انفجار» در خارک و بلند شدن دود غلیظ از جزیره خبر داد.

این رسانه حکومتی تأیید کرده که امریکا تنها تجهیزات نظامی خارک را هدف گرفته و در ادامه ادعا کرده است که سیستم دفاع هوایی جزیره آسیبی ندیده است.

رادیو آزادی قادر به تأیید مستقل این خبر نیست.

رئیس‌جمهور امریکا بامداد شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: «لحظاتی پیش به دستور من، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده، سنتکام، یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی تاریخ شرق میانه را انجام داد و همۀ اهداف نظامی ایرانی در جزیرۀ خارک را به‌کلی نابود کرد.»

بر منطقۀ فیض‌آباد در حومۀ اسلام‌آباد، حملات طیارات بی پیلوت صورت گرفت

صدای چندین انفجار بعد از ظهر جمعه (۲۲ حوت) در منطقهٔ فیض‌آباد در حومۀ اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، شنیده شد و در پی آن میدان هوایی بین‌المللی اسلام‌آباد به روی پروازها بسته شد.

براساس رسانه‌های پاکستانی، به دلیل حملات طیارات بی پیلوت از افغانستان، همۀ پروازها به میدان هوایی اسلام‌آباد متوقف شده است.

رسانه‌های پاکستانی گفته‌اند که به طیارات گفته شده که مسیر خود را از اسلام‌آباد به یک میدان هوایی دیگر تغییر دهند و طیارات موجود در میدان هوایی، اجازهٔ پرواز نیافته‌اند.

شماری از خبرنگاران و برخی از رسانه‌ها، تصاویر دود برخاسته در نتیجهٔ این حمله را منتشر کرده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که حکومت طالبان برخی تأسیسات نظامی پاکستان در نزدیک اسلام‌آباد، در منطقهٔ فیض‌آباد، را هدف قرار داده است.

مقامات پاکستانی گفته‌اند که بعد از ظهر جمعه دو طیارۀ بی پیلوت در فضای فیض‌آباد سرنگون شدند و در این رویداد یک تن زخمی شده است.

درگیری میان افغانستان و پاکستان، تلاش‌های میانجی‌گری چین را به آزمون می‌کشد

حملات تازهٔ جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌پیلوت پاکستان که ولایات کابل، کندهار، پکتیکا و پکتیا در افغانستان را هدف قرار داده‌اند، تلاش‌های دیپلوماتیک چین را که برای تامین صلح میان پاکستان و طالبان، با آزمون روبه‌رو کرده است.

چین اخیراً تلاش‌های گستردهٔ دیپلوماتیک را برای عادی‌سازی وضعیت در امتداد خط دیورند در حدود ۲۶۰۰ کیلومتر میان افغانستان و پاکستان آغاز کرده و در ادامهٔ این تلاش‌ها، وزیر امور خارجهٔ چین بار دیگر وزیر خارجهٔ طالبان در مورد کاهش خشونت‌ها تیلفونی صحبت کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، گفت که وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ چین، روز جمعه(۲۲ حوت) با امیرخان متقی در مورد تحولات جاری از طریق تلفن گفتگو کرده است.

متقی به وزیر خارجهٔ چین گفته که حملات پاکستان باعث تلفات و خسارات به افراد ملکی شده است.

اسلام‌آباد حملات شب پنجشنبه بر کابل، کندهار، پکتیکا و پکتیا را تأیید کرد، اما گفته که پناهگاه‌های تروریستان را از بین برده است.

اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) و مقام‌های طالبان روز جمعه اعلام کردند که در نتیجهٔ حملات هوایی پاکستان چهار فردملکی کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

حکومت طالبان ادعا کرده که در واکنش، با استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت بر مراکز نظامی پاکستان بر برخی مناطق در پاکستان حمله کرده است.

پاکستان تا هنوز در این مورد این ادعا چیزی نگفته است.

XS
SM
MD
LG