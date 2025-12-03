افغانستان
حکومت طالبان هرگونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی امریکا را رد کرد.
در ویدیوی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ طالبان امروز(۳ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان افغانستان، در یک نشست می گوید که
تیراندازی بر اعضای گارد ملی امریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، که در آن یک مهاجر افغان متهم شده، هیچ ارتباطی با مردم و یا دولت افغانستان ندارد. تاریخ و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است.
در حمله ۲۶ نوامبر که به رحمان الله لکنوال نسبت داده میشود، دو عسکر گارد ملی بهشدت زخمی شدند، یکی از آنها بعداً در شفاخانه وفات کرد و دیگر همچنان تحت تداوی قرار دارد.
لکنوال با چندین اتهام از جمله قتل عمد روبهرو است.
تاجیکستان گزارشها در مورد استقرار نیروهای روسی در سرحد با افغانستان را رد کرد
تاجیکستان گزارشها مبنی بر مذاکره با روسیه در مورد استقرار نیروها در سرحد با افغانستان را رد کرده است.
روز سهشنبه((۲ دسمبر)) گزارشهایی منتشر شد که دوشنبه و مسکو در مورد اعزام این نیروها گفتوگو کردهاند.
این گزارشها پس از آن منتشر شد که در هفته گذشته پنج شهروند چینی در داخل تاجیکستان در نزدیک شرحد با افغانستان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
یوناما: افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می گوید، حدود یک چهارم افغان ها یعنی ۲۴.۶ در صد با معلولیت خفیف زندگی میکنند، در حالی که ۴۰ درصد معلولیت متوسط و حدود ۱۳.۹ درصد نیز معلولیت شدید را تجربه میکنند.
یوناما در اعلامیۀ به مناسبت سوم دسمبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز(۳ دسمبر) منتشر شد، همچنین گفته که در عقب هر احصائیه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون ها در برابر خود مبارزه می کند، بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جوامع، محسوب می شود.
به گفتۀ یوناما، در این روز یک حقیقت ساده، اما قدرتمند را باید به یاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند.
در اعلامیۀ یوناما همچنین گفته شده، که دهه ها درگیری، بی جا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترس معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است.
ملل متحد: پس از زلزله اخیر، زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده روبرو اند
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) می گوید که پس از زلزله ۳۱ اگست، زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات فزایندهای روبرو اند و ویرانیهای گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان، هزاران تن را مجبور به اسکان موقت و پرجمعیت، کرده است.
بر اساس گزارش این اداره که امروز (۳ دسمبر) در ویب سایت ریلیف ویب، منتشر شد، بیش از ۵۵۰ هزار زن، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار به مراقبتهای مداوم نیاز دارند، در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بیثباتی در امتداد سرحد افغانستان با پاکستان، همچنان کمکرسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن به حمایت را محدود میسازد.
در گزارش گفته شده که تا امروز ۲ میلیون دالر از جملۀ ۵ میلیون دالر مورد نیاز برای کمک بسیج شده و بودجه اضافی برای تضمین تداوم خدمات ضروری برای زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند، بطور عاجل نیاز است.
در زلزلۀ ۳۱ اگست، در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، حدود ۴۰۰۰ تن زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.
پس از چهارسال؛ مرز ازبکستان با افغانستان بروی مسافران بازگشایی شد
ازبکستان مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته بود، بهطور کامل برای تردد مسافران و موترها دوباره باز کرد.
بر اساس گزارشها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سهشنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز–حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور میتوانند با ویزه از این مسیر سفر کنند.
مقامات ازبکستان امیدوارند با بازگشایی دوباره این مسیر، صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ میلیارد دالر برسد.
این مسیر ترانزیتی مهم در حالی دوباره باز میشود که تمامی راههای بین افغانستان و پاکستان از نزدیک به دو ماه پیش مسدود شدهاند.
پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد
روسیه میگوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتوگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.
هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سهشنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و مقامهای همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفتوگو کردند که هدف آن پایاندادن به جنگ روسیه در اوکراین است.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.
او «مسائل ارضی» را از مهمترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.
اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.
او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمیبینیم.
اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، بهطور جدی کار را آغاز کنند.»
استیو ویتکوف درباره گفتوگوهای انجامشده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.
نزدیک به ۲۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند
سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته است که رو سهشنبه ۱۱ قوس ۱۹۲ شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلامآباد به میدان هوایی «ایرفورت» رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی «فریدلند» در شمال جرمنی منتقل شدند.
قرار است این افراد بعداً به ایالتهای مختلف جرمنی فرستاده شوند.
در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروههای دیگری از افغانهای پذیرفتهشده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است.
وزارت داخله جرمنی همچنین اعلام کرده که ۶۲ افغانِ درخواستدهنده پناهندگی، با پیشنهادی موافقت کردهاند که در آن در صورت پسگرفتن درخواست پناهندگیشان، پول نقد دریافت میکنند. این وزارت افزود که گفتگو با شماری دیگر از افغانها در این زمینه ادامه دارد.
برخی از افغانهایی که منتظر سفر به جرمنی هستند، از این طرح انتقاد کردهاند.
ریچارد بنیت اعدام یک تن در خوست و حضور هزارن تماشاچی را خلاف کرامت انسانی خواند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از اعدام یک فرد در ملأعام در ولایت خوست انتقاد کرد.
بنیت شام سهشنبه ۱۱ قوس در صفحه «ایکس» خود نوشت که فردی در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر ۱۳ ساله اجرا شده است.
او افزود که هزاران نفر، از جمله کودکان، شاهد این صحنه بودند؛ موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد.
مقامهای محلی طالبان دیروز گفتهاند که این فرد ده ماه پیش ۱۳ عضو یک خانواده را در ولسوالیهای علیشیر و تیریزیو به قتل رسانده بود و حکم «قصاص» در حضور حدود ۸۰ هزار نفر در استدیوم خوست اجرا شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدامها و دیگر مجازاتهای بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر بهصورت علنی اعدام شدهاند.
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه: ده تن در تیر اندازی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه میگوید ده مهاجر افغان که قصد داشتند بهصورت قاچاقی وارد ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی به نقل از محمد نسیم بدری، سخنگوی قومندانی امنیهٔ فراه این افراد امروز تلاش داشتند از مسیر بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند که با تیراندازی مرزبانان ایرانی روبهرو شدند.
به گفتهٔ بدری دو تن از این افراد ناپدید است.
مقامهای ایرانی تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردهاند.
پیش از این نیز مواردی از تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.
سازمان حقوق بشری «حالوش» در وبسایت خود نوشته که در تاریخهای ۲۵ و ۲۲ عقرب نیز گزارشهایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانها در منطقهٔ سراوان گزارش شده که سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است.
