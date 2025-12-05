پاکستان: تا طالبان تضمین ‌های روشن بدهند، تمامی گذرگاه‌ های مرزی با افغانستان بسته خواهند ماند

وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس اعلام کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهند ماند که پاکستان از طالبان افغانستان در مورد نفوذ "تروریستان" از خاک افغانستان به پاکستان، تضمین ‌های روشن و قطعی دریافت نکند.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی ندارد و آنان را "برادران و خواهران ما" خواند، اما افزود که بستن مرزها ناشی از نگرانی‌های امنیتی است.

پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه های مرزی تورخم و چمن را به‌گونهٔ موقت برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز می کند.

پاکستان پس از درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی اش، به تاریخ ۱۲ اکتوبر تمام گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بست.

پاکستان گفته است حملات از خاک افغانستان بر پاکستان صورت می گیرد، ادعای که طالبان افغانستان آنرا رد کرده و گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته اند که به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.