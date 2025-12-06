جهان
نتفلیکس شرکت بزرگ فیلمسازی برادران وارنر را می خرد
نتفلیکس، شرکت فیلمسازی برادران وارنر را که یکی از شناختهشدهترین کمپنیهای فعال در سینمای هالیوود است، و زیرشاخههای آنلاین آن ازجمله اچ بی او "HBO" و اچ بی او"HBO Max" را خریداری می کند.
نتفلیکس این تصمیم را روز جمعه، ۱۴ قوس اعلام کرده است.
مراحل خرید و ادغام کامل "برادران وارنر" در نتفلیکس بین ۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید و شیوهٔ خرید هم به شکل ترکیبی از پول نقد و تبادله ارزش سهام خواهد بود.
ارزش نقدی این معامله ۷۲ میلیارد دالر اعلام شده و با محاسبه ارزش سهام، ارزش نهایی این معامله به حدود ۸۳ میلیارد دالر میرسد.
به این ترتیب نزدیک به ۱۳۰ میلیون مشترک خدمات آنلاین برادران وارنر به ۳۰۰ میلیون مشترک نتفلیکس افزوده خواهند شد.
میتا ایآی "Meta AI"در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک اضافه میشود
شرکت میتا اعلام کرد محتوای رسانههای خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود "Meta AI" ادغام میکند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظهای و معتبر بهرهمند شوند.
این شرکت بزرگ شبکههای اجتماعی روز جمعه، ۱۴ قوس، در خبرنامهای گفت که دستیار "میتا ایآی» هنگام پاسخ به پرسشهای خبری، تازهترین گزارشها، مطالب تفریحی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانههایی چون سیانان، فاکسنیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد کرد.
میتا میگوید این قابلیت جدید به کاربران این امکان را می دهد که از "منابع متنوعتر" استفاده کنند و برای جزئیات بیشتر از طریق لینکها وارد وبسایتهای خبری همکار شوند.
این شرکت اعلام کرده که هدف از این گسترش، "واکنشپذیری، دقت و توازن بیشتر" در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاههای گوناگون است.
دستیار میتا اِیآی "Meta AI" در سراسر پلتفرمهای این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه میدهد.
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور رهبران سه کشور میزبان
مراسم تعیین گروههای رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه در واشنگتن دیسی، با حضور رهبران سه کشور میزبان، برگزار شد.
در این مراسم دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، کلودیا شاینباوم رئیسجمهور مکسیکو، و مارک کارنی صدراعظم کانادا حضور داشتند؛ کشورهایی که بهطور مشترک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
این بازیها میان ۴۸ تیم ملی از ۱۱ جون سال آینده آغاز میشود و فینال آن ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.
تا کنون ۴۲ تیم توانستهاند به این جام راه پیدا کنند و ۶ تیم باقیمانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد.
این رقابتها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو، و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار میشوند.
فیفا اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲ میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده: شماری از «جنایتکاران» افغان بازداشت شدند
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از «جنایتکاران» افغان را بازداشت کرده است.
این وزارت ناوقت دیشب در بیانیهای گفته که این افراد در زمان ادارۀ جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آنکه بررسی شوند، به ایالات متحده منتقل شدهاند.
بر اساس اعلامیه، این افراد مشمول منصور ولیزاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیرالله خالد خان و محمد تنی میشوند.
به گفتۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقهٔ جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر ۱۶ سال، تجاوز جنسی، نگهداری متآمفتامین، دزدی و حمله بر یک مامور دولتی، آدمربایی و تلاش برای سوء استفاده جنسی میشود.
بر اساس بیانیه، این افغانها در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفتهاند و در ماههای می، جون، جولای، آگست و آکتوبر امسال بازداشت شدهاند.
پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر رحمان الله لکنوال، محمد داوود الکوزی و جهان شاه صافی نیز خبر دادهاند.
مارکو روبیو: بررسی کامل پیشینهٔ افغانهای انتقالیافته به امریکا ممکن نیست
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفته است که بررسی کامل پیشینهٔ افغانهای انتقالیافته به امریکا ممکن نیست.
آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکهٔ فاکسنیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیادی از مردم از مناطق جنگزده و افراطی وارد امریکا شدهاند.
او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها بهدلیل همکاری با امریکاییها در خطر بوده، اما باز هم لازم است پروندهٔ هر فرد با دقت بررسی شود.
آقای روبیو گفت در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات میشود، این بررسی دشوارتر میگردد.
در ۲۶ نومبر، در واشنگتن دیسی بر دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی شد و اتهام این حمله بر یک افغان به نام رحمانالله لکنوال وارد شد.
پس از این رویداد، قصر سفید تصمیم گرفت که اسناد همهٔ افغانهایی را که در دورهٔ حکومت جو بایدن به امریکا منتقل شده بودند، ارزیابی کند.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت که در زمان حکومت بایدن دستکم صد هزار افغان بدون بررسی کافی یا با بررسی اندک وارد امریکا شدهاند و اکنون امنیت امریکا را تهدید میکنند.
عزاداری فلسطینیها برای عزیزانشان در شهر خانیونس
فلسطینیها امروز برای عزیزانشان در شهر خانیونس عزاداری کردند.
به گزارش رویترز، این پس از آنست که یک روز پیش در حملهٔ هوایی اسرائیل بر این شهر به غیرنظامیان تلفات رسید.
داکتران در شفاخانهٔ الکویتی خانیونس گفتهاند که آنها پس از این حمله، اجساد پنج فلسطینی، بشمول دو کودک، را دریافت کردند.
اردوی اسرائیل گفت که حملهٔ آنها در خانیونس یک «تروریست حماس» را هدف قرار داده، بی آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
حماس مدعی شده است که حملهٔ اسرائیل «نادیدهگرفتن توافق آتشبس» است و افزود که اسرائیل «مسؤولیت کامل» پیامدهای این افزایش تنش را بر عهده دارد.
اما به گفتهٔ اردوی اسرائیل، این حمله در پاسخ به حمله اوایل چهارشنبه بر سربازان اسرائیلی در رفح انجام شد که در نتیجهٔ آن پنج سرباز زخمی شدند.
برگزاری مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در نیویارک
جمعیت بزرگی از مردم برای اشتراک در مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در شهر نیویارک چهارشنبه گردهم آمدند.
وزن این درخت ۱۱ تُن است و با ۵۰ هزار چراغ لید رنگارنگ مزین شده.
ستارۀ کریستالی سواروفسکی با وزن ۹۰۰ پوند را نیز بر فرازش جا دادهاند.
درخت هر روز از ۵ صبح تا نیمهشب روشن خواهد بود، اما این روشنایی در شب کریسمس برای ۲۴ ساعت ادامه مییابد.
و در شب سال نو، این نمایش از ۵ صبح تا ۹ شب برقرار خواهد بود.
توافق پاکستان روی بازگشایی گذرگاههای تورخم و چمن برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ ملل متحد به افغانستان
حکومت طالبان تاکید کرده که راههای تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلامآباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای «فشار سیاسی یا اقدامات غیرقانونی» بسته نخواهند شد.
پاکستان گفته است که برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ سه ادارۀ سازمان ملل متحد به افغانستان، روی بازگشایی گذرگاههای مرزی تورخم و چمن توافق کرده است.
وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته است که این گذرگاهها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.
ذبیح الله مجاهد، امروز در شبکۀ ایکس نوشت: «از آنجایی که افغانستان نیازمندیهای خود را از کشورهای مختلف دیگر تامین میکند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راههای تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود، تا این راهها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق مردم هر دو کشور محفوظ بماند.»
اما تا زمان نشر این خبر، گذرگاههای مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقفاند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاههای مرزی تورخم و چمن برسند.
پنج گذرگاه تجاری میان پاکستان و افغانستان پس از آن در دوازدهم اکتوبر بسته شدند که در یازدهم اکتوبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان درگیری رخ داد؛ در این درگیری دهها تن از هر دو طرف کشته شدند.
نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی میکند؛ بنابراین، گذرگاههای تجارتی با پاکستان زمانی باز خواهند شد که اسلامآباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاهها را نخواهد بست.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از بازداشت یک افغانِ متهم به حمایت از داعش خبر داد
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام جان شاه صافی را به اتهام حمایت از شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در منطقهٔ وینزبورو در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است.
در اعلامیۀ این وزارت آمده است که جان شاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است.
بر اساس اعلامیه، پدر صافی، فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است.
در ادامه آمده است که صافی در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، از طریق برنامۀ «عملیات استقبال از متحدان» حکومت جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود.
تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکردهاند.
چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر، رحمن الله لکنوال و محمد داوود الکوزی نیز خبر دادند.
به گفتۀ مقامات امریکا، لکنوال در بیستوششم ماه نومبر، سارا بَکستروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را در واشنگتن دیسی با شلیک گلوله هدف قرار داد.
سارا پس از آسیبهای شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است.
الکوزی متهم است که او در تیکتاک تهدید کرده بود که با ساختن بمب یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورت تکزاس منفجر میسازد.
از کشته شدن پنج تن در نوار غزه خبر داده شده است
در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن پنج تن خبر داده شده است.
خبر گزاری دی پی ای جرمنی از قول ادارۀ دفاع ملکی تحت کنترول حماس گزارش داده که روز چهارشنبه(۳ دسمبر) پنج فلسطینی در نتیجۀ حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود، بیجاشدگان در آنجا پناه گرفته بودند، هدف قرار است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده است.
از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتوبر تا اکنون، رویداد های مکرر امنیتی رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده، از آن زمان عساکر اسرائیلی نیز کشته شده اند.