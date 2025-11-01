گزارش تازه نهادهای سازمان ملل متحد: افغانستان همچنان درگیر شدید ترین حالات اضطراری بشری است

گزارش افزوده است که بازگشت ‌های اجباری گروهی و آفات طبیعی، از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در افغانستان بوده‌اند.

در گزارش آمده است که فقر مزمن و ناامنی غذایی، آفات مکرر طبیعی مانند زلزله، خشکسالی و سیلاب، نقض سیستماتیک حقوق بشر به ‌ویژه علیه زنان و دختران و محدودیت‌ های شدید بر آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی، شرایط دشواری را ایجاد کرده است.

شماری از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی می گویند که با دشواری های فراوان روبرو اند.

عبدالحمید سرپرست یک خانواده شش نفره در ولایت فاریاب می گوید که پنج ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در وضعیت نامناسب بدون داشتن سرپناه و کار بسر می برد.

او به رادیو آزادی گفت که زندگی اش بسیار به مشکل سپری می‎‌شود و به کمک های غذایی و غیرغذایی ضرورت دارد.

"من اینجا خانه برادرم زندگی می کنم، من از خودم یک چهار دیواری داشتم از این که شرایط ما خراب بود نتوانستم آباد کنم فعلا یک کار و بار درست ندارم پنج تا شش تا نان خور دارم خدا شاهد است حیران ماندیم چه کار کنم، روزگار ما بسیار بد سپری می‌شود، حالا که مرا با فرزندانم اخراج کردند در این جا در بدر زندگی می کنم."

همچنان فرید الله باشنده ولسوالی څوکی ولایت کنر متضرر از زلزله اخیر می گوید که بدون داشتن سرپناه مناسب شب و روز شان با مشکلات زیاد سپری می شود.

اینجا هر روز باران می بارد، در این خیمه چطور و چگونه زندگی شود.

"خیمه هم بسیار خراب است و محکم نیست منطقه ما دور دست است ممکن درست رسیدگی نشده باشد و خیمه های و چیز های خوب داده نشده و دیگر این که تا زمانی که خانه ساخته نشود زندگی نمی شود. در اینجا با دشواری ها و سختی های زیاد روبرو هستیم."

بر اساس آمار ارائه‌ شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) از آغاز سال جاری تا کنون تا اواخر ماه سپتمبر حدود ۲.۸ میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

روندی که به گفته کلستر جهانی حفاظت زیرساخت‌ های شکننده افغانستان و جوامع میزبان را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است.

همچنان در سلسله مشکلات ناشی از آفات طبیعی، زلزله ۳۱ اگست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر ویرانی‌ های گسترده‌ای به بار آورد؛ در آن بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند و حدود هفت هزار خانه فروریخت، که صدها خانواده را بی‌سرپناه ساخت.

کلستر جهانی حفاظت در گزارش تازه خود تاکید کرده که برای پاسخ مؤثر به این بحران، تأمین فوری بودجه برای از سرگیری برنامه‌های معلق و گسترش خدمات بازگشت‌کنندگان ضروری است و برعلاوه، به میکانیزم های محافظت بهبود یافته برای زنان، دختران، و جمعیت های آسیب پذیر، همراه با سازگاری با اقلیم و مداخلات کاهش خطر فاجعه نیاز است.

کلستر جهانی حفاظت(Global Protection Cluster) یک شبکهٔ جهانی متشکل از نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌ های غیردولتی و شرکای بشردوستانه است که در بحران‌ها و درگیری‌ها، هماهنگی امور حمایتی برای حفاظت از افراد آسیب‌پذیر را بر عهده دارد.