دو نوجوان افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز یک دختر نوجوان پانزده ساله به زندان محکوم شدند

به گزارش رویترز سارنوالان روز دوشنبه در محکمه وارویک گفتند که دو نوجوان به نام های جان جهانزیب و اسرار نیازال در ماه می درحالیکه نشه بودند، درپارکی به این دختر تجاوز کردند.

قاضی محکمه دستور داد که نام دو نوجوانی با وجود اینکه تنها ۱۷ سال سن دارند، فاش شود و گفت که این کار به نفع عموم است.

جهانزیب، که در آغاز سال آینده ۱۸ ساله می‌شود، به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در حالی که نیازال به نه سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.

به اساس گفته های وکیل های مدافع این دو نوجوان آنان حدود یک سال می شوند که به گونه قاچاقی به بریتانیا آمدند.

محکمه اعلام کرده که آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت شان به اخراج می شوند.