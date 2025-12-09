افغانستان
رویترز: شش سرباز پاکستانی در پی حملهی در خیبر پختونخوا کشته شدند
شش سرباز پاکستانی در پی حمله افراد مسلح به یک پوسته امنیتی در خیبر پختونخوا کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز روز سهشنبه سه منبع امنیتی گفتهاند که افراد مسلح شب گذشته به یک پوسته امنیتی در منطقه کُرم، در شمالغرب پاکستان و نزدیک مرز افغانستان حمله کردند.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
دو نوجوان افغان به جرم تجاوز به یک دختر در بریتانیا به زندان محکوم شدند
دو نوجوان افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز یک دختر نوجوان پانزده ساله به زندان محکوم شدند
به گزارش رویترز سارنوالان روز دوشنبه در محکمه وارویک گفتند که دو نوجوان به نام های جان جهانزیب و اسرار نیازال در ماه می درحالیکه نشه بودند، درپارکی به این دختر تجاوز کردند.
قاضی محکمه دستور داد که نام دو نوجوانی با وجود اینکه تنها ۱۷ سال سن دارند، فاش شود و گفت که این کار به نفع عموم است.
جهانزیب، که در آغاز سال آینده ۱۸ ساله میشود، به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در حالی که نیازال به نه سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
به اساس گفته های وکیل های مدافع این دو نوجوان آنان حدود یک سال می شوند که به گونه قاچاقی به بریتانیا آمدند.
محکمه اعلام کرده که آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت شان به اخراج می شوند.
سی پی جی: طالبان باید خبرنگاران زندانی را آزاد کند
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (سی پی جی) با فرستادن نامه ای به طالبان خواستار آزادی خبرنگاران زندانی شده است. این کمیته روز دوشنبه ۱۷ قوس در آستانه روز جهانی حقوق بشر که نزدهم همین ماه است، از طالبان خواسته است که دو خبرنگار به نام های مهدی انصاری و حمید فرهادی را بدون تاخیر آزاد کند.
به گفته این کمیته این خبرنگاران به دلیل همکاری با رسانه های مستقل افغانستان در تبعید، زندانی شده اند.
این کمیته وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خوانده و گفته که خبرنگاران در افغانستان با بازداشت های خود سرانه، خشونت فزیکی و تهدید به مرگ روبرو هستند.
در ادامه گفته شده که این اقدامات «نقض آشکارحق بنیادی آزادی بیان» است که با ادعای های طالبان مبنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی رسانه ها در تضاد است.
این سازمان همچنان گفته است که طالبان باید به وعده های خود در مورد احترام به حقوق بشر پایبند بمانند و در آستانه این روز این دو خبرنگار را آزاد کنند.
دبلیو اف پی: فقر و سوءتغذیه در افغانستان در ماههای آینده بدتر خواهد شد
برنامه جهانی غذا "دبلیو اف پی" هشدار می دهد که فقر و سوءتغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماههای زمستان بدتر خواهد شد.
کارل اسکاو معاون "دبلیو اف پی" ۱۶ قوس در مصاحبه ای با الجزیره گفت که تقریباً نیمی از بودجۀ این نهاد کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهایی مانند افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
او افزوده است که به همین دلیل، کمکهای این نهاد در افغانستان از حمایت ۱۰ میلیون نفر به تنها ۲ میلیون نفر کاهش یافته است.
به گفته او، دبلیو اف پی نتوانسته مواد غذایی را در مناطقی که کودکان در خطر مرگ قرار دارند، پیش از زمستان ذخیره کند.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحرانهای غذایی جهان روبهرو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد "اوچا" در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
قطر: در حاشیهٔ فورم دوحه، دربارهٔ مبارزه با گروه داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث شد
وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فورم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده است.
این وزارت یکشنبه، ۷ دسمبر، با نشر اعلامیهای گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است.
در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارایه نشده است.
پژوهشگران و مقامات فرانسوی در ۱۳ نومبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است.
آنان این اظهارات را در دهمین سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش ۱۳۰ نفر را کشته بودند.
فعالان افغان در جرمنی: گفتوگوی ملی تنها راه حل مشکلات کنونی افغانستان است
دهها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی، نشستی را دربارۀ وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتوگوی ملی بهعنوان یک نیاز جدی شدند.
دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، موضوع اصلی بحثهای آنان بود.
این نشست تحت عنوان «گفتوگوی ملی» به تاریخ ۶ دسمبر، برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز گذشته رسانهیی شد.
بر اساس اعلامیهٔ مطبوعاتی برگزارکنندگان، "افغانستان تا زمانی که دیدگاهها و صدای متنوع شهروندانش شنیده نشود، نمیتواند به ثبات و آیندهای بهتر دست یابد."
طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیتهای گستردهای بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که نهادهای بینالمللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردهاند.
اتحادیهٔ اروپا: زنان افغان با آسیبپذیریهای فزاینده روبهرو اند
نمایندگی اتحادیهٔ اروپا در افغانستان میگوید که زنان افغان با آسیبپذیریهای فزایندهای روبهرو هستند.
این نمایندگی روز یکشنبه، ۱۶ قوس، در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان هنگام مهاجرت، بازگشت و بیجاشدنهای داخلی شد.
نمایندگی اتحادیهٔ اروپا افزوده است که در ادامهٔ «کارزار شانزدهروزهٔ مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت»، حمایت از زنان افغان را در اولویت فعالیتهای خود قرار میدهد.
پیش از این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سنبلهٔ امسال گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بهطور سیستماتیک از سوی طالبان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدهاند.
این نهاد هشدار داده بود که وضعیت بهویژه برای زنان عودتکننده از ایران و پاکستان وخیمتر است.
شورای امنیت سازمان ملل همزمان با روز جهانی حقوق بشر نشستی درباره افغانستان برگزار میکند
انتظار میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده، ۱۹ قوس، نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، یکشنبه ۱۶ قوس، از برگزاری این نشست در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برنامه ریزی شده است همزمان با روزجهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد.
از برگزاری این نشست در حالی خبرداده شده که افغانستان با گذشت بیش از چهارسال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با محدودیت های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبهرو است.
ممنوعیت حضور کارمندان زن سازمان ملل در محل کارشان از سوی طالبان وارد سومین ماه شد
سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سومین ماه شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه، ۱۶ قوس، با نشر اعلامیهای گفت که این ممنوعیت بر فعالیتهای بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانیتر ادامه یابد، خدمات نجاتبخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.
به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانهها و جوامع محلی به ارائهٔ کمکهای بشردوستانه ادامه دادهاند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودتکنندگان از پاکستان و ایران.
سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی میتواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.
این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محلهای کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.
پیش از این، رسانهها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملیسازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع میشوند.
در نتیجۀ انفجار مهمات بجامانده از جنگها در ننگرهار سه نفر کشته شدند
این موضوع را چندین رسانۀ داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در ننگرهار گزارش دادند.
به گفتۀ حماد، این رویداد عصر روز شنبه در روستای دهغازی ولسوالی کامه رخ داده است و دو تن از قربانیان برادر هستند.
او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است.
این درحالیست که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) هر ماه بیش از ۵۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ انفجار ماینها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده، زندگی میکنند.