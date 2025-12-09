فلم «یک تصادف ساده» در چهار بخش نامزد جایزه گولدن گلوب شد

فلم "یک تصادف ساده" ساختهٔ جعفر پناهی در چهار بخش برای جوایز معتبر گولدن گلوب نامزد شده است.

قرار است هشتاد و سومین دورۀ جوایز گولدن گلوب در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.

این فلم در بخش‌های بهترین فلم درام، بهترین فلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فلم‌نامه نامزد شده است.

"یک تصادف ساده" که تابستان امسال دو جایزۀ دیگر نیز به دست آورده، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور به‌گونهٔ جدی مورد انتقاد قرار گرفته است.

هفتۀ گذشته، محکمۀ انقلاب ایران جعفر پناهی را به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد.

پناهی اکنون برای نمایش فلمش در امریکا و اروپا به سر می‌برد، اما به گفتۀ وکیلش، او پس از مراسم اسکار به ایران بازخواهد گشت.