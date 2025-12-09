منبع طالبان وقوع انفجار در ولایت پنجشیر را تأیید کرد

گزارش‌ها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره پنجشیر حکایت دارد.

یک منبع محلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت این رویداد شام دوشنبه، ۱۷ قوس، در خانه‌ای که طالبان در آن قرارگاه ساخته‌اند در قریۀ منجستو در درۀ عبدالله رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند.

یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما گفت این حادثه در محلی رخ داده که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. به گفتۀ او، انفجار زمانی صورت گرفت که «معدنچی‌ها مواد انفجاری را به معادن انتقال می‌دادند»، بی‌آن‌که جزئیات بیشتری ارائه کند.

برخی رسانه‌ها از تلفات احتمالی گزارش داده‌اند، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.