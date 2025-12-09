لینک‌های قابل دسترسی

جهان

دو نوجوان افغان به جرم تجاوز به یک دختر در بریتانیا به زندان محکوم شدند

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

دو نوجوان افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز یک دختر نوجوان پانزده ساله به زندان محکوم شدند

به گزارش رویترز سارنوالان روز دوشنبه در محکمه وارویک گفتند که دو نوجوان به نام های جان جهانزیب و اسرار نیازال در ماه می درحالیکه نشه بودند، درپارکی به این دختر تجاوز کردند.

قاضی محکمه دستور داد که نام دو نوجوانی با وجود اینکه تنها ۱۷ سال سن دارند، فاش شود و گفت که این کار به نفع عموم است.

جهانزیب، که در آغاز سال آینده ۱۸ ساله می‌شود، به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در حالی که نیازال به نه سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.

به اساس گفته های وکیل های مدافع این دو نوجوان آنان حدود یک سال می شوند که به گونه قاچاقی به بریتانیا آمدند.

محکمه اعلام کرده که آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت شان به اخراج می شوند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

استرالیا از روز چهارشنبه حساب نوجوانان زیر ۱۶ سال درشبکه‌های اجتماعی را می‌بندد

محدودیت استفاده از رسانه های اجتماعی در استرالیا
محدودیت استفاده از رسانه های اجتماعی در استرالیا

از روز چهارشنبه، ۱۰ دسمبر نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال دیگر اجازه داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و تیک‌تاک را نخواهند داشت.

آنتونی البانیزی صدراعظم استرالیا در یک پیام ویدیویی گفت که این قانون برای حفاظت نوجوانان از «اسکرول بی‌پایان» و فشارهای دنیای آنلاین وضع شده است.

بر اساس قانون جدید شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی و حذف کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

آلبانیزی از نوجوانان خواست در تعطیلات تابستانی مکاتب، وقت خود را کمتر در گوشی و بیشتر با خانواده دوستان و فعالیت‌های حضوری بگذرانند.

او در پیام ویدیوی که نشر کرده گفته این تصمیم به نفع نوجوانان است و از افزوده که « که ورزش جدید شروع کنید، یک ساز تازه یاد بگیرید، یا آن کتابی را بخوانید که مدتی‌ست روی قفسه گذاشته‌اید.»

ادامه خبر ...

مسابقه فوتبال در جام جهانی بین ایران و مصر «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شد

مردم در حالی که یک پرچم رنگین‌کمانی را حمل می‌کنند، در راهپیمایی پراید بوداپست در مرکز شهر بوداپست در ۲۸ جون ۲۰۲۵ شرکت کردند
مردم در حالی که یک پرچم رنگین‌کمانی را حمل می‌کنند، در راهپیمایی پراید بوداپست در مرکز شهر بوداپست در ۲۸ جون ۲۰۲۵ شرکت کردند

کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل امریکا، یکی از شهرهای میزبان رقابت‌ها، اعلام کرده که مسابقهٔ روز ۲۶ جون (پنجم سرطان)، «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شده است.

این تصمیم کمیتهٔ محلی سیاتل مدت‌ها قبل از قرعه‌کشی جمعه گذشته و مشخص‌شدن تیم‌های حاضر در این مسابقه گرفته شده بود. دلیل انتخاب این روز هم، تقارن آن با آخر هفتهٔ ویژهٔ رژهٔ دگرباشان و همجنسگرایان در این شهرِ واقع در شمال شرقی امریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده است.

بعد از قرعه‌کشی جمعه شب و مشخص‌شدن استادیوم‌های محل برگزاری بازی‌ها معلوم شد که استادیوم ۶۹ هزار نفری سیاتل در روز پنجم سرطان ۱۴۰۵ میزبان رقابت میان ایران و مصر خواهد بود؛ دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم می‌دانند؛ جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را به‌دنبال داشته باشد.

وب‌سایت ویژه‌برنامه‌های مرتبط با رژهٔ افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بین‌المللی فوتبال تأکید کرده‌اند که نام‌گذاری مسابقهٔ این‌روز به افتخار جامعهٔ دگرباشان، ارتباطی با فیفا ندارد و از سوی این فدراسیون جهانی هم تأیید نشده است.

این نخستین‌بار نیست که بحث بزرگداشت دگرباشان در جام جهانی دردسرساز شده است. در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنس‌گرایی را غیرقانونی می‌دانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگین‌کمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.

ادامه خبر ...

یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه گذشت

۸ دسامبر ۲۰۲۴ روز سقوط نظام اسد،(آرشیف)
۸ دسامبر ۲۰۲۴ روز سقوط نظام اسد،(آرشیف)

یک سال پیش در ۱۷ قوس مخالفان مسلح وارد دمشق، پایتخت سوریه، شدند. بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه، به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند.

عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح به رهبری احمد شرع از تاریخ ۶ قوس آغاز شد و پس از دوازده روز حکومت اسد را سرنگون کرد.

احمد شرع، رهبر مخالفان مسلح اسد که پیش‌تر با نام ابو محمد جولانی شناخته می‌شد و اکنون رئیس‌جمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که "این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم می‌زند."

پس از سقوط اسد، بسیاری از تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور، از جمله از سوی امریکا و اروپا، رفع و درهای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جنگ‌زده باز شد؛ دستاوردهایی که نظام جدید سوریه می خواهداز آن محافظت کند.

رئیس‌جمهور موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند.

احمد شرع نخستین رهبر سوری است که در ماه نومبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا دیدار کرد.

سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.

گروه شرع، هیئت تحریر الشام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.

ادامه خبر ...

تایلند حملات هوایی را علیه کامبودیا آغاز کرد

در گیری تایلند و کمبودیا،(آرشیف)
در گیری تایلند و کمبودیا،(آرشیف)

وینتای سوواری، سخنگوی اردوی تایلند، روز دوشنبه ۱۷ قوس به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و هشت نفر دیگرزخمی شده‌اند. او گفت تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی علیه کامبودیا انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود ۳۵ هزار نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شده‌اند.

نت فیکترا، وزیر اطلاعات کامبودیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که "حداقل چهار غیرنظامی در حملات تایلند کشته شده اند.

درگیری تازه، هزاران غیرنظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه‌هایشان کرده است.

در ماه اکتوبر، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلامیه ای صلح را امضا کرد و از توافق‌های جدید تجاری با تایلند و کامبودیا پس از تمدید آتش‌بس سخن گفت.

اما تایلند بعداً این توافق را تعلیق کرد و دو طرف یکدیگر را به آغاز دوبارۀ درگیری‌ها متهم کردند.

از آن زمان، مقام‌های کامبودیا و تایلند از درگیری‌های پراکنده در امتداد خط مرزی خبر داده‌اند که روز یک‌شنبه و دوشنبه دوباره شعله‌ور شد.

ادامه خبر ...

نتانیاهو: اسرائیل قصد دارد نیروهای خود را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، می‌گوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند.

او روز یکشنبه ۷ دسمبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیرنظامی‌سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تأکید کرد که با وجود آن، نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمد الشراع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، اشارهٔ الشراع به ادامهٔ حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است.

اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد، نیروهای خود را به منطقهٔ حایل تحت ادارهٔ سازمان ملل در میان بلندی‌های جولان و سوریه اعزام کرد.
اسرائیل می‌گوید حضور این نیروها برای تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه حملهٔ احتمالی از این منطقه ضروری است.

ادامه خبر ...

زلنسکی امروز به لندن می‌رسد تا با متحدان کلیدی اروپایی خود دیدار کند

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه ۸ دسمبر به لندن برسد تا با مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفت‌وگو کند.

در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهم‌سازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سردتر شدن هوا حملات خود بر تأسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است.

گفت‌وگوهای لندن پس از مذاکرات سه‌روزه میان مقام‌های اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار می‌شود.
با آن‌که دو طرف این مذاکرات را «مثبت» توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکاری در آن دیده نشد.

ادارهٔ رئیس‌جمهور ترمپ گفته است که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هرچه زودتر پایان یابد.

ادامه خبر ...

ادارهٔ ترمپ ۵۵ تن از اتباع ایرانی را از امریکا اخراج کرد

آرشیف: تصویر از اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا در دورهٔ دوم ریاست‌ جمهوری دونالد ترمپ
آرشیف: تصویر از اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا در دورهٔ دوم ریاست‌ جمهوری دونالد ترمپ

وزارت خارجهٔ ایران روز یکشنبه، ۱۶ قوس اعلام کرد که ۵۵ تن از اتباع این کشور که از سوی ادارهٔ دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، اخراج شده‌اند، به ایران بازگشته‌اند.

مجتبی شصتی کریمی، رئیس بخش قونسلی این وزارت، امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از «دریافت گزارش‌هایی از برخوردهای غیرانسانی» با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است.

پیش از این، شبکهٔ تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داده بود که دومین گروه از ایرانی‌های اخراج‌شده از امریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد.

نخستین گروه از ایرانیان اخراج‌شده از سوی ادارهٔ ترمپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشته بودند.

ادامه خبر ...

آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در هند جان ۲۵ نفر را گرفت

شهر ساحلی گواه در هند
شهر ساحلی گواه در هند

مقام‌های هندی می‌گویند که در نتیجهٔ آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در شهر ساحلی گوا، ۲۵ تن جان باخته‌اند.

پرامود ساونت، وزیر اعلی گوا، روز یکشنبه ۱۶ قوس، به خبرنگاران گفت که سه تا چهار گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
به اساس تحقیقات ابتدایی، آتش‌سوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانهٔ این کلوپ شبانه رخ داده است.
آقای ساونت افزود که سه نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متباقی به دلیل خفگی جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

ادامه خبر ...

در نتیجۀ حملۀ روسیه بر یک شهر اوکراین جریان آب و برق قطع شد

خرابه‌های حملۀ روسیه بر کرمنچوک اوکراین (تصویر آرشیف)
خرابه‌های حملۀ روسیه بر کرمنچوک اوکراین (تصویر آرشیف)

نیروهای روسی شبانه به شهر کرمنچوک اوکراین با استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تأمین آب و برق شد.

ویتالی مالتسکی، شاروال این شهر امروز در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد.

وی افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تأمین جریان آب و برق هستند.

در همین حال، ارتش اوکراین دیروز از حمله طیاره‌های بی‌سرنشین دیگری به روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان، در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است.

پاول مالکوف، والی ریازان، دیروز در صفحه تلگرام خود نوشت که طیاره‌های بی‌سرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمده‌اند اما هیچ خسارتی ایجاد نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

