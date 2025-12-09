خبر ها
اوچا: تا سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) میگوید که تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اوچا روز دوشنبه، ۱۷ قوس، یک برنامهٔ پاسخگویی به نیازمندیهای بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرد.
براساس این برنامه، برای رسیدگی به ۱۷.۵ میلیون نفر نیازمند در افغانستان بیش از ۱.۷ میلیارد دالر نیاز است.
در یک بیانیهٔ جداگانه، اوچا از کمک بیش از چهارنیم میلیون دالر از سوی دنمارک به صندوق بشردوستانه افغانستان استقبال کرد و گفت که این کمک، آنان را قادر ساخته است تا کمکهای اضطراری و نجاتدهنده را به نیازمندان ارائه کنند.
درخواست دهها نهاد حقوق بشری از جرمنی: ۱۸۰۰ افغان تا پایان سال جاری از پاکستان منتقل شوند
بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیردولتی روز سهشنبه، ۱۸ قوس، از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنیاند، تجدید نظر کند.
این نهادها شامل عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدهبان حقوق بشر و گروههای کلیسا میشوند و از حکومت جرمنی خواستهاند که حدود ۱۸۰۰ افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد.
این نهادها گفتهاند که این افراد باید در هفتههای آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون باشند.
این افغانها تحت یک برنامهٔ پناهجویی از سوی دولت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آنکه حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد.
در این مدت، حدود ۳۳۰ تن که در دادگاههای جرمنی در پروندههای خود پیروز شده بودند، توانستهاند به این کشور انتقال بیابند.
فلم «یک تصادف ساده» در چهار بخش نامزد جایزه گولدن گلوب شد
فلم "یک تصادف ساده" ساختهٔ جعفر پناهی در چهار بخش برای جوایز معتبر گولدن گلوب نامزد شده است.
قرار است هشتاد و سومین دورۀ جوایز گولدن گلوب در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
این فلم در بخشهای بهترین فلم درام، بهترین فلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فلمنامه نامزد شده است.
"یک تصادف ساده" که تابستان امسال دو جایزۀ دیگر نیز به دست آورده، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور بهگونهٔ جدی مورد انتقاد قرار گرفته است.
هفتۀ گذشته، محکمۀ انقلاب ایران جعفر پناهی را به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد.
پناهی اکنون برای نمایش فلمش در امریکا و اروپا به سر میبرد، اما به گفتۀ وکیلش، او پس از مراسم اسکار به ایران بازخواهد گشت.
زلنسکی: کییف هیچ مکلفیت اخلاقی برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید که کییف «هیچ مکلفیت اخلاقی» برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد.
در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه، ۱۷ قوس، زمانی که از او پرسیده شد آیا کییف در نظر دارد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: "ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بینالمللی، نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کاری داریم."
او افزود: "ما هرگز نمیخواهیم چیزی را از دست بدهیم و به همین دلیل برای آن مبارزه میکنیم."
زلنسکی همچنان با اشاره به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته و بخشهایی که «ضد اوکراین» پنداشته میشدند، از آن حذف شدهاند.
رئیسجمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با صدراعظمهای بریتانیا و جرمنی و رئیسجمهور فرانسه در لندن بیان کرد.
رویترز: شش سرباز پاکستانی در پی حملهی در خیبر پختونخوا کشته شدند
شش سرباز پاکستانی در پی حمله افراد مسلح به یک پوسته امنیتی در خیبر پختونخوا کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز روز سهشنبه سه منبع امنیتی گفتهاند که افراد مسلح شب گذشته به یک پوسته امنیتی در منطقه کُرم، در شمالغرب پاکستان و نزدیک مرز افغانستان حمله کردند.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
زلزله ۷.۵ ریشتری شمال شرق جاپان را لرزاند؛ ۳۰ نفر زخمی و ۹۰ هزار نفر تخلیه شدند
یک زلزله شدید شب گذشته در جاپان رخ داد که در همان دقایق اولیه دستکم ۳۰ نفر زخمی شدند.
حدود ۹۰ هزار نفر نیز از خانههای خود تخلیه شدند.
شدت این زلزله ۷.۵ ریشتر اعلام شده و سواحل شمال شرقی جاپان را لرزانده است.
اداره هواشناسی این کشور پس از این زلزله هشدار داد که ممکن است سطح آب در شمال شرق کشور تا حدود سه متر بالا بیاید و مناطق ساحلی تحت تأثیر قرار گیرند.
جاچان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد زمینلرزهها را تجربه میکند.
مرگبارترین زلزله این کشور در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱ در شمال شرق جاپان رخ داد که شدت آن ۹ ریشتر بود و باعث بالا آمدن آب دریا و زیر آب رفتن بسیاری از مناطق ساحلی شد و حداقل ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
استرالیا از روز چهارشنبه حساب نوجوانان زیر ۱۶ سال درشبکههای اجتماعی را میبندد
از روز چهارشنبه، ۱۰ دسمبر نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال دیگر اجازه داشتن حساب در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و تیکتاک را نخواهند داشت.
آنتونی البانیزی صدراعظم استرالیا در یک پیام ویدیویی گفت که این قانون برای حفاظت نوجوانان از «اسکرول بیپایان» و فشارهای دنیای آنلاین وضع شده است.
بر اساس قانون جدید شبکههای اجتماعی موظفاند کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی و حذف کنند در غیر این صورت با جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد.
آلبانیزی از نوجوانان خواست در تعطیلات تابستانی مکاتب، وقت خود را کمتر در گوشی و بیشتر با خانواده دوستان و فعالیتهای حضوری بگذرانند.
او در پیام ویدیوی که نشر کرده گفته این تصمیم به نفع نوجوانان است و از افزوده که « که ورزش جدید شروع کنید، یک ساز تازه یاد بگیرید، یا آن کتابی را بخوانید که مدتیست روی قفسه گذاشتهاید.»
دو نوجوان افغان به جرم تجاوز به یک دختر در بریتانیا به زندان محکوم شدند
دو نوجوان افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز یک دختر نوجوان پانزده ساله به زندان محکوم شدند
به گزارش رویترز سارنوالان روز دوشنبه در محکمه وارویک گفتند که دو نوجوان به نام های جان جهانزیب و اسرار نیازال در ماه می درحالیکه نشه بودند، درپارکی به این دختر تجاوز کردند.
قاضی محکمه دستور داد که نام دو نوجوانی با وجود اینکه تنها ۱۷ سال سن دارند، فاش شود و گفت که این کار به نفع عموم است.
جهانزیب، که در آغاز سال آینده ۱۸ ساله میشود، به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در حالی که نیازال به نه سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
به اساس گفته های وکیل های مدافع این دو نوجوان آنان حدود یک سال می شوند که به گونه قاچاقی به بریتانیا آمدند.
محکمه اعلام کرده که آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت شان به اخراج می شوند.
مسابقه فوتبال در جام جهانی بین ایران و مصر «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شد
کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل امریکا، یکی از شهرهای میزبان رقابتها، اعلام کرده که مسابقهٔ روز ۲۶ جون (پنجم سرطان)، «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شده است.
این تصمیم کمیتهٔ محلی سیاتل مدتها قبل از قرعهکشی جمعه گذشته و مشخصشدن تیمهای حاضر در این مسابقه گرفته شده بود. دلیل انتخاب این روز هم، تقارن آن با آخر هفتهٔ ویژهٔ رژهٔ دگرباشان و همجنسگرایان در این شهرِ واقع در شمال شرقی امریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده است.
بعد از قرعهکشی جمعه شب و مشخصشدن استادیومهای محل برگزاری بازیها معلوم شد که استادیوم ۶۹ هزار نفری سیاتل در روز پنجم سرطان ۱۴۰۵ میزبان رقابت میان ایران و مصر خواهد بود؛ دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم میدانند؛ جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را بهدنبال داشته باشد.
وبسایت ویژهبرنامههای مرتبط با رژهٔ افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بینالمللی فوتبال تأکید کردهاند که نامگذاری مسابقهٔ اینروز به افتخار جامعهٔ دگرباشان، ارتباطی با فیفا ندارد و از سوی این فدراسیون جهانی هم تأیید نشده است.
این نخستینبار نیست که بحث بزرگداشت دگرباشان در جام جهانی دردسرساز شده است. در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنسگرایی را غیرقانونی میدانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگینکمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.
سی پی جی: طالبان باید خبرنگاران زندانی را آزاد کند
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (سی پی جی) با فرستادن نامه ای به طالبان خواستار آزادی خبرنگاران زندانی شده است. این کمیته روز دوشنبه ۱۷ قوس در آستانه روز جهانی حقوق بشر که نزدهم همین ماه است، از طالبان خواسته است که دو خبرنگار به نام های مهدی انصاری و حمید فرهادی را بدون تاخیر آزاد کند.
به گفته این کمیته این خبرنگاران به دلیل همکاری با رسانه های مستقل افغانستان در تبعید، زندانی شده اند.
این کمیته وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خوانده و گفته که خبرنگاران در افغانستان با بازداشت های خود سرانه، خشونت فزیکی و تهدید به مرگ روبرو هستند.
در ادامه گفته شده که این اقدامات «نقض آشکارحق بنیادی آزادی بیان» است که با ادعای های طالبان مبنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی رسانه ها در تضاد است.
این سازمان همچنان گفته است که طالبان باید به وعده های خود در مورد احترام به حقوق بشر پایبند بمانند و در آستانه این روز این دو خبرنگار را آزاد کنند.