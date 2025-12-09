بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیردولتی روز سه‌شنبه، ۱۸ قوس، از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنی‌اند، تجدید نظر کند.

این نهادها شامل عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیده‌بان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا می‌شوند و از حکومت جرمنی خواسته‌اند که حدود ۱۸۰۰ افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد.

این نهادها گفته‌اند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون باشند.

این افغان‌ها تحت یک برنامهٔ پناهجویی از سوی دولت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آنکه حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد.

در این مدت، حدود ۳۳۰ تن که در دادگاه‌های جرمنی در پرونده‌های خود پیروز شده بودند، توانسته‌اند به این کشور انتقال بیابند.