نگرانی ها از بسته شدن احتمالی سفارت افغانستان در استرالیا

شورای مهاجرت آسترالیا (RCOA) در مورد گزارشهای اظهار نگرانی عمیق کرده که که امکان دارد سفارت افغانستان در کانبیرا پایتخت این کشور بسته شود. این شورا در ویب سایت خود نوشته ، این نگرانی بعد از آن افزایش یافت که گفته میشود بعد از فشار طالبان برای برکناری سفیر افغانستان در این کشور، وزارت خارجه و تجارت استرالیا امکان دارد سفارت افغانستان را بسته کند.

این شورا از حکومت فدرالی استرالیا خواسته تا اطمینان حاصل نماید که این سفارت بسته نمی شود و افغانهای مقیم این کشور از خدمات مهم قونسلی و دپلوماتیک محروم نمی شوند.

نظر به معلومات وزارت داخله آسترالیا در ماه جون سال ۲۰۲۳ تعداد آن افغانهای مقیم آسترالیا که در افغانستان به دنیا آمده اند به ۷۸ هزار و ۳۷۰ نفر میرسید. تشویش شورای مهاجرت استرالیا اینست که بسته شدن سفارت شاید به معنی آغاز بر قراری روابط قونسلی با حکومت طالبان خوانده شود و شورا می افزاید برای بسیار افغانها این سوال پیدا شده که در‌آینده اسناد مسافرت آنها چگونه صادر میشود و آیا آنها مجبور خواهند شد که با همان مقاماتی ارتباط بگیرند که از آنها فرار کرده اند.

به گفته این شورا بدون راه های مطمئن و با امنیت، هزاران افغان برای تثبیت هویت، گرفتن ویزه و یک جا کردن خانواده های خود به خطر تاخیر رو به رو خواهند شد. نگرانی ها در مورد بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا بعد از آن بمیان آمد که سه روز قبل در ۱۶ ماه قوس حکومت طالبان اعلان تحریم ها از سوی حکومت استرالیا بر چهار مقام بلند رتبه شان را ، غیر عادلانه خواند.

آسترالیا در ششم ماه دسمبر بخاطر حالت که وضیعت رو به خرابی حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان در افغانستان خوانده بر چهار مقام حکومت طالبان قاضی القضات آنها عبدالحکیم حقانی ، وزیر تحصیلات عالی ندا محمد ندیم، وزیر عدلیه عبدالحکیم شرعی و وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر آنها محمد خالد حنفی تحریم های را اعلان کرد.

سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در واکنش به این اقدام استرالیا گفت کشورهای جهان برعوض معلومات غلط و موقف بی فائده بهتر است راه تعامل با افغانستان را پیش بگیرند.